Inter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadi
Inter 2026/2027-yilgi mavsum oldidan so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvida bugun Bari shahridagi San Nicola stadionida Real Betisga qarshi maydonga tushadi. Bosh murabbiy Kristian Chivu ushbu bahsda asosiy tarkib va taktik sxemalarni yakuniy shakllantirishni rejalashtirgan. Yangi transfer Spence hamda jismoniy holati to‘liq tiklanmagan Thuram uchrashuvda qatnashmaydi, Stones va Lautaro esa zaxiradan boshlaydi.
Italiyaning Inter klubi yangi 2026/2027-yilgi mavsum oldidan oʻzining soʻnggi sinov uchrashuvini oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Goal.com xabar berishicha, jamoa bugun Bari shahridagi San Nicola stadionida Ispaniyaning Real Betis jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Mazkur bellashuv bosh murabbiy Kristian Chivu uchun rasmiy musobaqalar boshlanishidan oldin tarkibdagi soʻnggi kamchiliklarni aniqlab olish hamda futbolchilarning jismoniy holatini sinovdan oʻtkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Inter uchun yangi mavsumning rasmiy starti atigi bir hafta qoldi. Jamoa A Seriya doirasidagi ilk tur uchrashuvini 23-avgust, shanba kuni oʻz maydonida Monza klubiga qarshi oʻtkazadi. San Sirodagi ushbu bahs milanliklar uchun chempionatdagi ilk jiddiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Shu boisdan ham Real Betisga qarshi kechadigan bugungi oʻrtoqlik uchrashuvi murabbiylar shtabi uchun asosiy tarkib va taktik sxemalarni yakuniy shakllantirish yoʻlidagi soʻnggi imkoniyatdir.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va asosiy eʼtiborXabarlarga koʻra, bosh murabbiy Kristian Chivu maydonga Monza bilan oʻyinga moʻljallangan asosiy tarkibni tushirishi kutilmoqda. Biroq jamoaning yangi transferi Spence kecha rasman eʼlon qilinganiga qaramটায় ushbu uchrashuvda maydonga tusha olmaydi. Shuningdek, hujumchi Thuram hali oʻzining eng yaxshi jismoniy holatiga kelib ulgurmagani bois, murabbiylar shtabi uni ehtiyot qilishga qaror qilgan.
Asosiy eʼtibor esa shu paytgacha maydonda koʻrinish bermagan ikkiyoriq futbolchilar — Stones hamda Lautaroning jismoniy konditsiyasiga qaratilgan. Har ikki futbolchi ham oʻyinni zaxira oʻrindigʻidan boshlaydi. Bu ularning asta-sekin asosiy tarkibga qaytish jarayonining bir qismi sifatida baholanmoqda.
Rasmiy tarkiblar va jamoalar roʻyxatiUchrashuv uchun har ikki murabbiy ham oʻzlarining eng maqbul tarkiblarini tanlashdi. Maydon egalari Inter 3-5-2 taktik sxemasi boʻyicha harakat qilishi maʼlum qilindi:
- Inter asosiy tarkibi: J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.
- Inter zaxirasi: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitarian, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.
- Real Betis asosiy tarkibi: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.
- Real Betis zaxirasi: Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré, Ortiz.
…