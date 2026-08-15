Inter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadi

·38·Sport
Inter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadi
Qisqacha

Inter 2026/2027-yilgi mavsum oldidan so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvida bugun Bari shahridagi San Nicola stadionida Real Betisga qarshi maydonga tushadi. Bosh murabbiy Kristian Chivu ushbu bahsda asosiy tarkib va taktik sxemalarni yakuniy shakllantirishni rejalashtirgan. Yangi transfer Spence hamda jismoniy holati to‘liq tiklanmagan Thuram uchrashuvda qatnashmaydi, Stones va Lautaro esa zaxiradan boshlaydi.

Italiyaning Inter klubi yangi 2026/2027-yilgi mavsum oldidan oʻzining soʻnggi sinov uchrashuvini oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Goal.com xabar berishicha, jamoa bugun Bari shahridagi San Nicola stadionida Ispaniyaning Real Betis jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Mazkur bellashuv bosh murabbiy Kristian Chivu uchun rasmiy musobaqalar boshlanishidan oldin tarkibdagi soʻnggi kamchiliklarni aniqlab olish hamda futbolchilarning jismoniy holatini sinovdan oʻtkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Inter uchun yangi mavsumning rasmiy starti atigi bir hafta qoldi. Jamoa A Seriya doirasidagi ilk tur uchrashuvini 23-avgust, shanba kuni oʻz maydonida Monza klubiga qarshi oʻtkazadi. San Sirodagi ushbu bahs milanliklar uchun chempionatdagi ilk jiddiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Shu boisdan ham Real Betisga qarshi kechadigan bugungi oʻrtoqlik uchrashuvi murabbiylar shtabi uchun asosiy tarkib va taktik sxemalarni yakuniy shakllantirish yoʻlidagi soʻnggi imkoniyatdir.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va asosiy eʼtibor

Xabarlarga koʻra, bosh murabbiy Kristian Chivu maydonga Monza bilan oʻyinga moʻljallangan asosiy tarkibni tushirishi kutilmoqda. Biroq jamoaning yangi transferi Spence kecha rasman eʼlon qilinganiga qaramটায় ushbu uchrashuvda maydonga tusha olmaydi. Shuningdek, hujumchi Thuram hali oʻzining eng yaxshi jismoniy holatiga kelib ulgurmagani bois, murabbiylar shtabi uni ehtiyot qilishga qaror qilgan.

Asosiy eʼtibor esa shu paytgacha maydonda koʻrinish bermagan ikkiyoriq futbolchilar — Stones hamda Lautaroning jismoniy konditsiyasiga qaratilgan. Har ikki futbolchi ham oʻyinni zaxira oʻrindigʻidan boshlaydi. Bu ularning asta-sekin asosiy tarkibga qaytish jarayonining bir qismi sifatida baholanmoqda.

Rasmiy tarkiblar va jamoalar roʻyxati

Uchrashuv uchun har ikki murabbiy ham oʻzlarining eng maqbul tarkiblarini tanlashdi. Maydon egalari Inter 3-5-2 taktik sxemasi boʻyicha harakat qilishi maʼlum qilindi:

  • Inter asosiy tarkibi: J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.
  • Inter zaxirasi: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitarian, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.
Oʻyinni boshqaradigan ispaniyaliklar Real Betis esa 4-2-3-1 sxemasidan foydalanishi kutilmoqda:

  • Real Betis asosiy tarkibi: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.
  • Real Betis zaxirasi: Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré, Ortiz.
Bari shahridagi San Nicola stadionida mahalliy vaqt bilan soat 19:30 da boshlanadigan ushbu uchrashuv ikki jamoa uchun ham yangi mavsum oldidan soʻnggi taktik xulosalarni chiqarish imkonini beradi. Maydondagi har bir harakat va futbolchilarning holati kelasi haftadagi rasmiy oʻyinlar oldidan muxlislar hamda mutaxassislar diqqat markazida boʻladi.

InterReal BetisA SeriyaFutbolOʻrtoqlik oʻyini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiBugun, 22:52Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiBugun, 22:39Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiBugun, 22:19Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiMilan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiBugun, 22:14Manchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiManchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiBugun, 21:39Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?