Asus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnun
Asus Nvidia RTX Spark platformalariga asoslangan yangi avlod noutbuklarining dastlabki ishlab chiqarish hajmlari to'liq band qilinganini ma'lum qildi. Kompaniya bozor reaksiyasi kutilganidan yuqori bo'lganini bildirgan, biroq oddiy xaridorlar orasidagi yakuniy talab hozircha noma'lum. Noutbuklarni joriy yilning yakuniga qadar sotuvga chiqarish rejalashtirilgan, ammo ularning aniq adadi va narxi e'lon qilinmagan.
Asus kompaniyasi Nvidia RTX Spark platformalariga asoslangan yangi avlod noutbuklari uchun belgilangan dastlabki ishlab chiqarish hajmlari toʻliq band qilinganini maʼlum qildi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar berdi. Mazkur koʻrsatkich bozor va chakana savdo tarmoqlari ushbu turdagi qurilmalarga katta qiziqish bildirayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, savdo sessiyalaridan biridagi savol-javoblar chogʻida bozorning reaksiyasi kutilganidan ham yuqori boʻlgani eʼtirof etildi. Garchi bu oddiy xaridorlar oʻrtasidagi yakuniy talabning qanday boʻlishini toʻliq koʻrsatmasa-da, asosiy hamkorlar va dilerlarning yuqori optimizmidan darak beradi.
Kutilmagan yuqori qiziqish sabablariHozircha Asus mazkur noutbuklarning aniq adadi yoki rejalashtirilgan umumiy tiraji haqida ochiq maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, reytellar tomonidan dastlabki partiyaning butunlay «rastavka» qilib boʻlingani mahsulotga nisbatan ishonch yuqori ekanini tasdiqlaydi.
Ekspertlarning fikricha, yangi RTX Spark tizimlari mobil kompyuterlar bozorida jiddiy oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu texnologiya foydalanuvchilarga yuqori unumdorlik va energiya samaradorligini taqdim etishi kutilmoqda, bu esa unga boʻlgan talabni yanada oshiradi.
Bozorga chiqarilish muddati va narxlarUshbu turdagi noutbuklar joriy yilning yakuniga qadar savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Biroq, hozircha ularning narxi borasida aniq raqamlar keltirilmagan. Shunga qaramay, mutaxassislar yuqori texnologik yechimlar va Nvidia platformasining oʻziga xosligidan kelib chiqib, ular arzon boʻlmasligini taxmin qilishmoqda.
Asus kompaniyasi ushbu yoʻnalishni rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratayotgani va kelgusida ishlab chiqarish hajmilarini oshirish imkoniyatlarini koʻrib chiqishi kutilmoqda. Qurilmalarning bozorga kirib kelishi bilan raqobat muhiti yanada qizib, texnologik yangiliklar shiddati kuchayishi shubhasiz.
…