Asus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnun

·31·Texno
Asus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnun
Qisqacha

Asus Nvidia RTX Spark platformalariga asoslangan yangi avlod noutbuklarining dastlabki ishlab chiqarish hajmlari to'liq band qilinganini ma'lum qildi. Kompaniya bozor reaksiyasi kutilganidan yuqori bo'lganini bildirgan, biroq oddiy xaridorlar orasidagi yakuniy talab hozircha noma'lum. Noutbuklarni joriy yilning yakuniga qadar sotuvga chiqarish rejalashtirilgan, ammo ularning aniq adadi va narxi e'lon qilinmagan.

Asus kompaniyasi Nvidia RTX Spark platformalariga asoslangan yangi avlod noutbuklari uchun belgilangan dastlabki ishlab chiqarish hajmlari toʻliq band qilinganini maʼlum qildi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar berdi. Mazkur koʻrsatkich bozor va chakana savdo tarmoqlari ushbu turdagi qurilmalarga katta qiziqish bildirayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, savdo sessiyalaridan biridagi savol-javoblar chogʻida bozorning reaksiyasi kutilganidan ham yuqori boʻlgani eʼtirof etildi. Garchi bu oddiy xaridorlar oʻrtasidagi yakuniy talabning qanday boʻlishini toʻliq koʻrsatmasa-da, asosiy hamkorlar va dilerlarning yuqori optimizmidan darak beradi.

Kutilmagan yuqori qiziqish sabablari

Hozircha Asus mazkur noutbuklarning aniq adadi yoki rejalashtirilgan umumiy tiraji haqida ochiq maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, reytellar tomonidan dastlabki partiyaning butunlay «rastavka» qilib boʻlingani mahsulotga nisbatan ishonch yuqori ekanini tasdiqlaydi.

Ekspertlarning fikricha, yangi RTX Spark tizimlari mobil kompyuterlar bozorida jiddiy oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu texnologiya foydalanuvchilarga yuqori unumdorlik va energiya samaradorligini taqdim etishi kutilmoqda, bu esa unga boʻlgan talabni yanada oshiradi.

Bozorga chiqarilish muddati va narxlar

Ushbu turdagi noutbuklar joriy yilning yakuniga qadar savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Biroq, hozircha ularning narxi borasida aniq raqamlar keltirilmagan. Shunga qaramay, mutaxassislar yuqori texnologik yechimlar va Nvidia platformasining oʻziga xosligidan kelib chiqib, ular arzon boʻlmasligini taxmin qilishmoqda.

Asus kompaniyasi ushbu yoʻnalishni rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratayotgani va kelgusida ishlab chiqarish hajmilarini oshirish imkoniyatlarini koʻrib chiqishi kutilmoqda. Qurilmalarning bozorga kirib kelishi bilan raqobat muhiti yanada qizib, texnologik yangiliklar shiddati kuchayishi shubhasiz.

AsusNvidiaNoutbuklarRTX SparkTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiGoogle Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiBugun, 18:26AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaAQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaBugun, 16:29Starship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiStarship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiBugun, 15:22Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinIlk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinBugun, 14:54Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiApple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiBugun, 14:30iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiiQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi