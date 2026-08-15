Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldi

·48·Sport
Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldi
Qisqacha

Kristofer Nkunku Ruben Amorimning rejalariga kiritilmagani sabab sotuvga qo'yildi va unga Roma, Manchester Yunayted, RB Leipzig hamda Borussiya Dortmund klublari qiziqish bildirmoqda. 1997-yilda tug'ilgan hujumchi Milan klubiga 2025-yilning yozida kelib qo'shilgan, biroq asosiy jamoadan chetlatilgan. U Polshada Manchester Yunayted jamoasiga qarshi o'tkaziladigan o'rtoqlik o'yini qaydnomasiga kiritilmadi va juma kuni Milanello qarorgohini tark etdi.

Fransiyalik hujumchi Kristofer Nkunku yaqin orada oʻz jamoasini oʻzgartirishi kutilmoqda, sababi bosh murabbiy Ruben Amorim uni oʻz rejalariga kiritmagan va futbolchi sotuvga qoʻyilgan. Matteo Moretto maʼlumotiga koʻra, futbolchiga Italiya hamda Germaniyaning yetakchi klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 1997-yilda tugʻilgan hujumchi Milan klubiga 2025-yilning yozida kelib qoʻshilgan edi. Biroq jamoadagi oʻzgarishlar va murabbiyning taktik qarorlari tufayli uning Milan klubidagi faoliyati kutilganidan ancha qisqa boʻlib chiqdi va u asosiy jamoadan chetlatildi.

Hozirda Nkunku Polshada Manchester Yunayted jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik oʻyini qaydnomasiga kiritilmadi. Shuningdek, futbolchi juma kuni shaxsiy sabablarga koʻra Milanello qarorgohini tark etgani xabar qilindi. Bu esa uning tez orada boshqa jamoaga oʻtish ehtimolini yanada oshiradi.

Transfer bozori va asosiy daʼvogarlar

GOAL.com xabar berishicha, futbolchi atrofidagi transfer mish-mishlari kuchayib borayotgan bir paytda, Roma va Manchester Yunayted klublari qatoriga Germaniyaning ikkita top-klubi — RB Leipzig hamda Borussiya Dortmund ham qoʻshildi. Ushbu jamoalar soʻnggi soatlarda transfer boʻyicha oʻz harakatlarini boshlab yuborgan.

RB Leipzig uchun bu transfer chinakam sensatsion qaytish boʻlishi mumkin. Nqunku aynan ushbu nemis klubi safida 2022/2023-yilgi mavsumda oʻz faoliyatining eng yuqori choʻqqisiga chiqqan va aynan shu yorqin oʻyinlari evaziga transfer qilingan edi.

Milan klubi oʻtgan yili yozda futbolchini transfer qilish uchun 37 million yevro sarflagan hamda qoʻshimcha 5 million yevro miqdorida bonuslar belgilagan edi, biroq bu bonuslar amalga oshmadi. Klub moliyaviy zararga uchramaslik uchun futbolchini kamida 30 million yevroga sotishni yoki 22,6 million yevrodan kam boʻlmagan sotib olish sharti bilan ijaraga berishni rejalashtirmoqda.

Hozirgi bozor sharoitida bu raqamlar yuqoriroq koʻrinsa-da, mutaxassislar buni imkonsiz deb baholamayapti. Ruben Amorim tomonidan tarkibdan chiqarilgan futbolchilar orasida aynan fransiyalik hujumchi hozirda transfer bozorida eng yuqori talabga ega oʻyinchi boʻlib turibdi.

Kristofer NkunkuMilanRB LeipzigBorussiya DortmundTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!Bugun, 20:26Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 20:18«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?Bugun, 20:18Manchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiManchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiBugun, 19:51Milan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumMilan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?