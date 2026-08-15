Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdi

·24·Sport
Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdi
Qisqacha

Milan Polshaning Vrotslav shahrida Manchester Yunaytedni 4:2 hisobida mag'lub etdi. Gonsalu Ramush asosiy tarkibda debyut qilib, gol urdi va Chukwueze hamda Loftus-Cheekga ikkita golli uzatma berdi. Uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan Chukwueze 90 daqiqa maydonda harakat qildi, Cissé esa gol urdi. Torriani Bruno Fernandesning penalti zarbasini qaytardi, bu g'alaba Milan uchun 23 avgust kuni boshlanadigan A seriya mavsumi oldidan muhim sinov bo'ldi.

Polshaning Vrotslav shahrida Italiya A seriyasining yangi mavsumi oldidan soʻnggi yozgi oʻrtoqlik uchrashuvi boʻlib oʻtdi. Unda Milan jamoasi Manchester Yunayted ustidan 4:2 hisobida ishonchli gʻalaba qozondi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur bahs milanliklar bosh murabbiyi uchun A seriyaning 23 avgust kuni Turinoga qarshi oʻtadigan ilk turi oldidan jamoa oʻyinini shakllantirishda muhim sinov vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi tarkib jarohatlar va transfer bozori sababli biroz cheklangan boʻlsa-da, maydondagi harakatlarda ijobiy belgilar ham, eʼtibor qaratilishi lozim boʻlgan jihatlar ham koʻrindi. Xususan, yangi transferlar va ayrim futbolchilarning harakati muxlislar hamda mutaxassislarda katta taassurot qoldirdi.

Yetakchilar va asosiy qahramonlar

Milan safida ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushgan Gonsalu Ramush oʻzining debyut golini urishga muvaffaq boʻldi. U hujumchi sifatida boshi bilan aniq zarba yoʻllashdan tashqari, Chukwueze va Loftus-Cheekga ikkita ajoyib golli uzatma ham berdi. Ramush maydonda oʻzining aqlli harakatlari bilan 10-raqamli futbolchi kabi jamoasiga foyda keltirdi.

Shuningdek, uchrashuvdagi eng yaxshi oʻyinchi deya eʼtirof etilgan Chukwueze 90 daqiqa davomida maydonda harakat qildi. U oʻyinni kengaytirib, raqib himoyasini yorib oʻtishda asosiy qurolga aylandi. Ayniqsa, uning hal qiluvchi uzatmalari jamoaning gʻalabachisiga aylandi va yangi 3-4-2-1 sxemasida u oʻzini koʻrsata boshladi.

Yoshlar va kutilmagan ijobiy kashfiyotlar

Maydonda faolligi bilan ajralib turgan boshqa futbolchilar haqida ham ijobiy fikrlar bildirildi:

  • Jashari — markazda toʻp uchun kurashib, raqibdan toʻpni olib qoʻyishda va pressing uyushtirishda faol boʻldi.
  • Cissé — birinchi boʻlimda hujumkor niyatlarini koʻrsatib, Chukwuezening uzatmasidan soʻng chiroyli gol muallifiga aylandi.
  • Torriani — yozgi mavsumni ajoyib oʻtkazayotgan darvozabon bu safar ham Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesning penaltisini qaytarib, yana bir nechta muhim seyvlarni amalga oshirdi.
Ushbu gʻalaba milanliklarga A seriyaning yangi mavsumi oldidan oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarish va taktik rejalarni yakuniy sarhisob qilish imkonini berdi.

MilanManchester YunaytedGonsalu RamushA seriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiBugun, 22:39Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiBugun, 22:19Manchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiManchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiBugun, 21:39Inter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 21:30Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiKristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?