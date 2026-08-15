Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdi
Milan Polshaning Vrotslav shahrida Manchester Yunaytedni 4:2 hisobida mag'lub etdi. Gonsalu Ramush asosiy tarkibda debyut qilib, gol urdi va Chukwueze hamda Loftus-Cheekga ikkita golli uzatma berdi. Uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan Chukwueze 90 daqiqa maydonda harakat qildi, Cissé esa gol urdi. Torriani Bruno Fernandesning penalti zarbasini qaytardi, bu g'alaba Milan uchun 23 avgust kuni boshlanadigan A seriya mavsumi oldidan muhim sinov bo'ldi.
Polshaning Vrotslav shahrida Italiya A seriyasining yangi mavsumi oldidan soʻnggi yozgi oʻrtoqlik uchrashuvi boʻlib oʻtdi. Unda Milan jamoasi Manchester Yunayted ustidan 4:2 hisobida ishonchli gʻalaba qozondi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur bahs milanliklar bosh murabbiyi uchun A seriyaning 23 avgust kuni Turinoga qarshi oʻtadigan ilk turi oldidan jamoa oʻyinini shakllantirishda muhim sinov vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garchi tarkib jarohatlar va transfer bozori sababli biroz cheklangan boʻlsa-da, maydondagi harakatlarda ijobiy belgilar ham, eʼtibor qaratilishi lozim boʻlgan jihatlar ham koʻrindi. Xususan, yangi transferlar va ayrim futbolchilarning harakati muxlislar hamda mutaxassislarda katta taassurot qoldirdi.
Yetakchilar va asosiy qahramonlarMilan safida ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushgan Gonsalu Ramush oʻzining debyut golini urishga muvaffaq boʻldi. U hujumchi sifatida boshi bilan aniq zarba yoʻllashdan tashqari, Chukwueze va Loftus-Cheekga ikkita ajoyib golli uzatma ham berdi. Ramush maydonda oʻzining aqlli harakatlari bilan 10-raqamli futbolchi kabi jamoasiga foyda keltirdi.
Shuningdek, uchrashuvdagi eng yaxshi oʻyinchi deya eʼtirof etilgan Chukwueze 90 daqiqa davomida maydonda harakat qildi. U oʻyinni kengaytirib, raqib himoyasini yorib oʻtishda asosiy qurolga aylandi. Ayniqsa, uning hal qiluvchi uzatmalari jamoaning gʻalabachisiga aylandi va yangi 3-4-2-1 sxemasida u oʻzini koʻrsata boshladi.
Yoshlar va kutilmagan ijobiy kashfiyotlarMaydonda faolligi bilan ajralib turgan boshqa futbolchilar haqida ham ijobiy fikrlar bildirildi:
- Jashari — markazda toʻp uchun kurashib, raqibdan toʻpni olib qoʻyishda va pressing uyushtirishda faol boʻldi.
- Cissé — birinchi boʻlimda hujumkor niyatlarini koʻrsatib, Chukwuezening uzatmasidan soʻng chiroyli gol muallifiga aylandi.
- Torriani — yozgi mavsumni ajoyib oʻtkazayotgan darvozabon bu safar ham Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesning penaltisini qaytarib, yana bir nechta muhim seyvlarni amalga oshirdi.
…