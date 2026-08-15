Manchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldi
Manchester Siti yarim himoyachi Rodri ketgan taqdirda uning o'rnini Enzo bilan to'ldirish rejasida kutilmagan to'siqlarga duch keldi. Chelsi avval Enzoni 120 million funt sterlingga sotishga tayyor bo'lgan, biroq belgilangan muddat tugagach, bu shartlarini qaytarib oldi. Endilikda London klubi futbolchining 2026-2027-yilgi mavsumda ham Stamford Bridge stadionida qolishini kutmoqda.
Angliyaning Manchester Siti klubi yarim himoyachi Rodri toʻsatdan yuzaga keltirishi mumkin boʻlgan boʻshliqni toʻldirish uchun nomzodlarni qidirishda kutilmagan qiyinchiliklarga duch keldi. Xabarlarga koʻra, ispaniyalik tajribali futbolchi faoliyatini Barselona safida davom ettirishi ehtimoli yuqori boʻlib turibdi va kataloniyaliklar uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun allaqachon uchta taklif yuborishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashrining maʼlum qilishicha, "shaharliklar" Rodrib ketgan taqdirda uning oʻrniga Chelsi yarim himoyachisi Enzoni asosiy variantlardan biri sifatida koʻrib chiqayotgan edi. Biroq London klubi tomonidan ilgari belgilangan shartlar va muddatlar oʻzgarib ketdi, bu esa transfer jarayonini yanada murakkablashtirdi.
Chelsi qoʻygan shartlar va muddatlarning oʻzgarishiLondonliklar avvalroq Enzoni qoʻyib yuborish uchun 120 million funt sterling miqdoridagi taklifni qabul qilishga tayyor ekanliklarini bildirib, muddat belgilagan edilar. Biroq ushbu muddat belgilangan vaqtda yakuniga yetdi va Manchester Siti bu summani jadvalga qoʻya olmadi.
Natijada, Chelsi futbolchini sotish boʻyicha ilgari kelishilgan shartlarini chaqirib oldi. Endilikda London klubi yarim himoyachining 2026-2027-yilgi mavsumda ham Stamford Bridge stadionida qolishini kutmoqda.
Transfer bozoridagi nomaʼlum vaziyatShunga qaramay, The Telegraph nashri va taniqli transfer eksperti Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, Manchester Siti ushbu transfer variantidan toʻliq voz kechgani yoʻq. Vaziyat butunlay nomaʼlum hududga kirib borgan boʻlish muzokaralar kelgusi kunlarda yangidan boshlanishini istisno etmaydi.
Agar ingliz klubi yana bir bor harakat qilib koʻrishga qaror qilsa, bu safar ular transfer shartlarini noldan, yaʼni hech qanday imtiyozli kelishuvlarsiz boshqatdan muhokama qilishiga toʻgʻri keladi.
…