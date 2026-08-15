Manchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldi

·65·Sport
Manchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldi
Qisqacha

Manchester Siti yarim himoyachi Rodri ketgan taqdirda uning o'rnini Enzo bilan to'ldirish rejasida kutilmagan to'siqlarga duch keldi. Chelsi avval Enzoni 120 million funt sterlingga sotishga tayyor bo'lgan, biroq belgilangan muddat tugagach, bu shartlarini qaytarib oldi. Endilikda London klubi futbolchining 2026-2027-yilgi mavsumda ham Stamford Bridge stadionida qolishini kutmoqda.

Angliyaning Manchester Siti klubi yarim himoyachi Rodri toʻsatdan yuzaga keltirishi mumkin boʻlgan boʻshliqni toʻldirish uchun nomzodlarni qidirishda kutilmagan qiyinchiliklarga duch keldi. Xabarlarga koʻra, ispaniyalik tajribali futbolchi faoliyatini Barselona safida davom ettirishi ehtimoli yuqori boʻlib turibdi va kataloniyaliklar uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun allaqachon uchta taklif yuborishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashrining maʼlum qilishicha, "shaharliklar" Rodrib ketgan taqdirda uning oʻrniga Chelsi yarim himoyachisi Enzoni asosiy variantlardan biri sifatida koʻrib chiqayotgan edi. Biroq London klubi tomonidan ilgari belgilangan shartlar va muddatlar oʻzgarib ketdi, bu esa transfer jarayonini yanada murakkablashtirdi.

Chelsi qoʻygan shartlar va muddatlarning oʻzgarishi

Londonliklar avvalroq Enzoni qoʻyib yuborish uchun 120 million funt sterling miqdoridagi taklifni qabul qilishga tayyor ekanliklarini bildirib, muddat belgilagan edilar. Biroq ushbu muddat belgilangan vaqtda yakuniga yetdi va Manchester Siti bu summani jadvalga qoʻya olmadi.

Natijada, Chelsi futbolchini sotish boʻyicha ilgari kelishilgan shartlarini chaqirib oldi. Endilikda London klubi yarim himoyachining 2026-2027-yilgi mavsumda ham Stamford Bridge stadionida qolishini kutmoqda.

Transfer bozoridagi nomaʼlum vaziyat

Shunga qaramay, The Telegraph nashri va taniqli transfer eksperti Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, Manchester Siti ushbu transfer variantidan toʻliq voz kechgani yoʻq. Vaziyat butunlay nomaʼlum hududga kirib borgan boʻlish muzokaralar kelgusi kunlarda yangidan boshlanishini istisno etmaydi.

Agar ingliz klubi yana bir bor harakat qilib koʻrishga qaror qilsa, bu safar ular transfer shartlarini noldan, yaʼni hech qanday imtiyozli kelishuvlarsiz boshqatdan muhokama qilishiga toʻgʻri keladi.

Manchester SitiRodriEnzoBarselonaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiBugun, 22:39Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiBugun, 22:19Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiMilan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiBugun, 22:14Inter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 21:30Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiKristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?