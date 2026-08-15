«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!
«Al-Hilol» «Chelsi» va Portugaliya terma jamoasi vingeri Pedru Netu transferini amalga oshirishga yaqin, futbolchi Ar-Riyod klubi taklifiga rozilik bildirgan. Klublar transfer summasi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda, «Chelsi» taxminan 60 million yevro olishni istamoqda. 26 yoshli Pedru Netu 2024 yil avgustida «Chelsi»ga o'tgan va o'tgan mavsumda APLda 34 ta uchrashuvda 5 ta gol hamda 6 ta golli uzatma qayd etgan.
Yozgi transferlar oynasida navbatdagi katta bitim rasmiylashtirilish arafasida turibdi. Saudiya Arabistoni Pro-ligasi grandi «Al-Hilol» Londonning «Chelsi» klubi va Portugaliya milliy terma jamoasi hujumkor vingeri Pedru Netuni o'z safiga qo'shib olishga juda yaqin.
Taniqli sport insayderi va jurnalisti Sasha Tavolyerining xabar berishicha, 26 yoshli portugaliyalik futbolchi Ar-Riyod klubining shaxsiy shartnoma taklifiga to'liq rozilik bildirgan.
60 million yevrolik bitim: Klublar murosaga yaqin
Hozirda tomonlar o'rtasidagi rasmiy muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirdi:
«Chelsi» talabi: Londonliklar o'z vingeri uchun taxminan 60 million yevro miqdoridagi badal pulini qo'lga kiritishni istamoqda;
«Al-Hilol» pozitsiyasi: Saudiya klubi rahbariyati ingliz klubi bilan transfer summasi borasida tez orada murosaga erishish va kelishuvni muvaffaqiyatli yakunlashga to'liq ishonch bildirmoqda;
Yakuniy qadam: Shaxsiy shartnoma bandlari kelishib olingani sabab, moliyaviy kafolatlar hal etilishi bilan transfer rasman e'lon qilinishi kutilmoqda.
Pedru Netuning «Stemford Bridj»dagi faoliyati
Portugaliyalik tezkor vinger «Chelsi» safiga 2024 yilning avgustida kelib qo'shilgan edi. U «aristokratlar»ning asosiy hujum qurollaridan biri sifatida muhim o'yinlarni o'tkazdi:
APLdagi ishtirok: O'tgan mavsumda Angliya Premyer-ligasida jami 34 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
Sermahsullik: O'z hisobiga 5 ta gol va 6 ta golli uzatma (jami 11 ochko) yozdirib qo'ydi.
Agar ushbu transfer amalga oshsa, Pedru Netu «Al-Hilol»ning hujum chizig'ini yanada kuchaytirib, Saudiya chempionati va Osiyo Chempionlar Ligasida klubning bosh yulduzlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…