«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!

·75·Sport
«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!
Qisqacha

«Al-Hilol» «Chelsi» va Portugaliya terma jamoasi vingeri Pedru Netu transferini amalga oshirishga yaqin, futbolchi Ar-Riyod klubi taklifiga rozilik bildirgan. Klublar transfer summasi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda, «Chelsi» taxminan 60 million yevro olishni istamoqda. 26 yoshli Pedru Netu 2024 yil avgustida «Chelsi»ga o'tgan va o'tgan mavsumda APLda 34 ta uchrashuvda 5 ta gol hamda 6 ta golli uzatma qayd etgan.

Yozgi transferlar oynasida navbatdagi katta bitim rasmiylashtirilish arafasida turibdi. Saudiya Arabistoni Pro-ligasi grandi «Al-Hilol» Londonning «Chelsi» klubi va Portugaliya milliy terma jamoasi hujumkor vingeri Pedru Netuni o'z safiga qo'shib olishga juda yaqin.

Taniqli sport insayderi va jurnalisti Sasha Tavolyerining xabar berishicha, 26 yoshli portugaliyalik futbolchi Ar-Riyod klubining shaxsiy shartnoma taklifiga to'liq rozilik bildirgan.

60 million yevrolik bitim: Klublar murosaga yaqin

Hozirda tomonlar o'rtasidagi rasmiy muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirdi:

  • «Chelsi» talabi: Londonliklar o'z vingeri uchun taxminan 60 million yevro miqdoridagi badal pulini qo'lga kiritishni istamoqda;

  • «Al-Hilol» pozitsiyasi: Saudiya klubi rahbariyati ingliz klubi bilan transfer summasi borasida tez orada murosaga erishish va kelishuvni muvaffaqiyatli yakunlashga to'liq ishonch bildirmoqda;

  • Yakuniy qadam: Shaxsiy shartnoma bandlari kelishib olingani sabab, moliyaviy kafolatlar hal etilishi bilan transfer rasman e'lon qilinishi kutilmoqda.

Pedru Netuning «Stemford Bridj»dagi faoliyati

Portugaliyalik tezkor vinger «Chelsi» safiga 2024 yilning avgustida kelib qo'shilgan edi. U «aristokratlar»ning asosiy hujum qurollaridan biri sifatida muhim o'yinlarni o'tkazdi:

  • APLdagi ishtirok: O'tgan mavsumda Angliya Premyer-ligasida jami 34 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • Sermahsullik: O'z hisobiga 5 ta gol va 6 ta golli uzatma (jami 11 ochko) yozdirib qo'ydi.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Pedru Netu «Al-Hilol»ning hujum chizig'ini yanada kuchaytirib, Saudiya chempionati va Osiyo Chempionlar Ligasida klubning bosh yulduzlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Al-HilalChelseaPedro NetoRiyadh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiKristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiBugun, 20:53Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 20:18«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?Bugun, 20:18Manchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiManchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiBugun, 19:51Milan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumMilan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?