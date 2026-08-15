Dunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldi
Yandex Maps Toshkent shahrida piyodalar uchun soya-salqin ko'chalardan o'tuvchi «Yashil» yo'nalish turini joriy etdi. O'zbekiston ushbu funksiya rasman foydalanishga topshirilgan dunyodagi birinchi davlatga aylandi. Funksiya sun'iy intellekt va sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida daraxtlar hamda soya maydonlarini 90 foizlik aniqlik bilan belgilaydi.
Yoz jaziramasida piyoda yurish endilikda poytaxt aholisi uchun ancha salqin va qulay ko'rinish oladi. Yandex Maps raqamli xarita xizmati Toshkent shahrida piyodalar uchun mo'ljallangan mutlaqo yangi — «Yashil» yo'nalish turini joriy etdi.
E'tiborlisi, O'zbekiston ushbu noyob va qulay funksiya sinovdan o'tkazilib, rasman foydalanishga topshirilgan dunyodagi birinchi davlatga aylandi.
90 foizlik aniqlik: Sun'iy intellekt soyali joylarni qanday topadi?
Mazkur funksiya shunchaki oddiy xarita emas, balki murakkab neyron tarmoqlari va sun'iy yo'ldosh tahlillari yordamida ishlaydi:
Raqamli yashil xarita: Yandex Maps sun'iy intellekt yordamida Toshkent daraxtlarining raqamli xaritasini to'liq ishlab chiqdi. Neyrotarmoq sun'iy yo'ldosh tasvirlarini skanerlab, shox-shabbalarning joylashuvi va soya maydonlarini 90 foizlik aniqlik bilan belgilab berdi;
Ko'p omilli tahlil: Algoritm yo'nalish tuzishda nafaqat masofani, balki daraxtlarning zichligini, ochiq quyoshli maydonlar ulushini hamda kun davomidagi havo haroratini kompleks baholaydi;
Qulay tanlov: Foydalanuvchi piyodalar harakat yo'nalishini belgilaganida, xarita standart yo'llar bilan birgalikda soya-salqin ko'chalardan o'tuvchi maxsus «Yashil» variantni ham taklif qiladi.
Kundalik hayot va shahar infratuzilmasida yangi bosqich
Yangi imkoniyat shahar aholisi uchun metro, jamoat transporti bekatlariga borishda, kundalik yumushlar hamda kechki sokin sayrlarda quyosh urishi xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.
Shu bilan birga, mazkur texnologiya shaharsozlik va ko'kalamzorlashtirishning inson salomatligidagi o'rnini ko'rsatib, soya va daraxtlar zamonaviy piyodalar infratuzilmasining ajralmas qismi ekanini yana bir bor isbotlamoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…