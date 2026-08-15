Dunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldi

·52·Jamiyat
Dunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldi
Qisqacha

Yandex Maps Toshkent shahrida piyodalar uchun soya-salqin ko'chalardan o'tuvchi «Yashil» yo'nalish turini joriy etdi. O'zbekiston ushbu funksiya rasman foydalanishga topshirilgan dunyodagi birinchi davlatga aylandi. Funksiya sun'iy intellekt va sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida daraxtlar hamda soya maydonlarini 90 foizlik aniqlik bilan belgilaydi.

Yoz jaziramasida piyoda yurish endilikda poytaxt aholisi uchun ancha salqin va qulay ko'rinish oladi. Yandex Maps raqamli xarita xizmati Toshkent shahrida piyodalar uchun mo'ljallangan mutlaqo yangi — «Yashil» yo'nalish turini joriy etdi.

E'tiborlisi, O'zbekiston ushbu noyob va qulay funksiya sinovdan o'tkazilib, rasman foydalanishga topshirilgan dunyodagi birinchi davlatga aylandi.

90 foizlik aniqlik: Sun'iy intellekt soyali joylarni qanday topadi?

Mazkur funksiya shunchaki oddiy xarita emas, balki murakkab neyron tarmoqlari va sun'iy yo'ldosh tahlillari yordamida ishlaydi:

  • Raqamli yashil xarita: Yandex Maps sun'iy intellekt yordamida Toshkent daraxtlarining raqamli xaritasini to'liq ishlab chiqdi. Neyrotarmoq sun'iy yo'ldosh tasvirlarini skanerlab, shox-shabbalarning joylashuvi va soya maydonlarini 90 foizlik aniqlik bilan belgilab berdi;

  • Ko'p omilli tahlil: Algoritm yo'nalish tuzishda nafaqat masofani, balki daraxtlarning zichligini, ochiq quyoshli maydonlar ulushini hamda kun davomidagi havo haroratini kompleks baholaydi;

  • Qulay tanlov: Foydalanuvchi piyodalar harakat yo'nalishini belgilaganida, xarita standart yo'llar bilan birgalikda soya-salqin ko'chalardan o'tuvchi maxsus «Yashil» variantni ham taklif qiladi.

Kundalik hayot va shahar infratuzilmasida yangi bosqich

Yangi imkoniyat shahar aholisi uchun metro, jamoat transporti bekatlariga borishda, kundalik yumushlar hamda kechki sokin sayrlarda quyosh urishi xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, mazkur texnologiya shaharsozlik va ko'kalamzorlashtirishning inson salomatligidagi o'rnini ko'rsatib, soya va daraxtlar zamonaviy piyodalar infratuzilmasining ajralmas qismi ekanini yana bir bor isbotlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

TashkentYandex MapsO'zbekistonTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldiJizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldiBugun, 20:11Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldiNavoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldiBugun, 20:03Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Bugun, 10:02Yangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiYangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiBugun, 05:58Toshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildiToshkentda 3 yoshli bola onasining zo‘ravonligidan qutqarildiBugun, 05:51Qarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiQarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiKecha, 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi