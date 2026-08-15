Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdi
Xabi Alonso oʻzining Chelsi bosh murabbiyi sifatidagi ilk gʻalabasini qoʻlga kiritib, jamoaning mavsumoldi tayyorgarligini Real Sociedad ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi qiyin gʻalaba bilan yakunladi. Goal.com xabar berishicha, ushbu bahs taktika nuqtai nazaridan qiziqarli kechgan boʻlsa-da, tribunadagi muxlislarning yarimhimoyachi Enzo Fernandezga nisbatan turlicha munosabati bilan yodda qoldi. Londondagi bu uchrashuv “aristokratlar” uchun yangi mavsum oldidan soʻnggi boshqich boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mutaxassis mavsumoldi oʻyinlarida uchinchi bor qatorasiga 3-4-3 taktika sxemasidan foydalandi. Avvalroq Bayer Leverkusen bilan Germaniyada tarixiy chempionatni qoʻlga kiritgan bu tizim Chelsi uchun ham asosiy uslubga aylanib borayotganini koʻrsatmoqda. Mazkur taktik oʻzgarish yozgi transferlar davrida jamoaga kelib qoʻshilgan yangi futbolchilar Morgan Rogers va Maxence Lacroixga maydonda ilk bor oʻzini koʻrsatish imkoniyatini taqdim etdi.
Morgan Rogers chaqmoqdek boshladiQimmatbaho transfer sifatida jamoaga kelib qoʻshilgan Morgan Rogers uchrashuvning dastlabki oʻn daqiqasidayoq oʻzini koʻrsatib, hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Biroq, birinchi boʻlim Chelsi uchun mukammal oʻtmadi. Maydon egalari raqib pressingiga qarshi kurashishda qiynalishdi va orqaroqda harakatlanishdi. Buning natijasida ispaniyalik mehmonlar tashabbusni qoʻlga olib, tanaffusga qadar Jon Mikel Aramburuning jarima maydoni tashqarisidan yoʻllagan aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi.
Ikkinchi boʻlimda maydonga butunlay oʻzgargan ruhda tushgan londonliklar oʻyin taqdirini oʻz tomoniga ogʻdira olishdi. Ikkinchi boʻlim boshlanganiga atigi ikki daqiqa toʻlib-toʻshganda, Joao Pedro jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Braziliyalik hujumchi sardor Reece Jamesning aniq uzatmasini bosh bilan darvozaga yoʻllab, tribunadagilarni xursand qildi.
Joao Pedroning dubli va Enzo Fernandez atrofidagi vaziyatUchrashuv davomida faol harakat qilgan Joao Pedro 77-daqiqada oʻzining uchrashuvdagi ikkinchi, mavsumoldi yigʻinlaridagi esa yettinchi golini kiritdi. Bu gol oʻyin taqdirini amalda hal qildi va Chelsi maydonni gʻalaba bilan tark etishini taʼminladi. Biroq, uchrashuvdagi eng muhokama qilingan vaziyatlardan biri 62-daqiqada yuz berdi.
Maydonga zaxiradan tushgan argentinalik yarimhimoyachi Enzo Fernandez muxlislar tomonidan ham olqishlar, ham hushtakbozlik bilan kutib olindi. Bunga uning Manchester Siti bilan bogʻliq transfer mish-mishlari hamda terma jamoadagi moʻljalli chiqishlari sabab boʻlgan edi. Shunga qaramay, uchrashuv davomida muxlislarning noroziligi pasayib, uning ismi yana odatiy tarzda qoʻllab-quvvatlana boshlandi.
…