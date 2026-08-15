Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdi

·0·Sport
Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdi

Xabi Alonso oʻzining Chelsi bosh murabbiyi sifatidagi ilk gʻalabasini qoʻlga kiritib, jamoaning mavsumoldi tayyorgarligini Real Sociedad ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi qiyin gʻalaba bilan yakunladi. Goal.com xabar berishicha, ushbu bahs taktika nuqtai nazaridan qiziqarli kechgan boʻlsa-da, tribunadagi muxlislarning yarimhimoyachi Enzo Fernandezga nisbatan turlicha munosabati bilan yodda qoldi. Londondagi bu uchrashuv “aristokratlar” uchun yangi mavsum oldidan soʻnggi boshqich boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mutaxassis mavsumoldi oʻyinlarida uchinchi bor qatorasiga 3-4-3 taktika sxemasidan foydalandi. Avvalroq Bayer Leverkusen bilan Germaniyada tarixiy chempionatni qoʻlga kiritgan bu tizim Chelsi uchun ham asosiy uslubga aylanib borayotganini koʻrsatmoqda. Mazkur taktik oʻzgarish yozgi transferlar davrida jamoaga kelib qoʻshilgan yangi futbolchilar Morgan Rogers va Maxence Lacroixga maydonda ilk bor oʻzini koʻrsatish imkoniyatini taqdim etdi.

Morgan Rogers chaqmoqdek boshladi

Qimmatbaho transfer sifatida jamoaga kelib qoʻshilgan Morgan Rogers uchrashuvning dastlabki oʻn daqiqasidayoq oʻzini koʻrsatib, hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Biroq, birinchi boʻlim Chelsi uchun mukammal oʻtmadi. Maydon egalari raqib pressingiga qarshi kurashishda qiynalishdi va orqaroqda harakatlanishdi. Buning natijasida ispaniyalik mehmonlar tashabbusni qoʻlga olib, tanaffusga qadar Jon Mikel Aramburuning jarima maydoni tashqarisidan yoʻllagan aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi.

Ikkinchi boʻlimda maydonga butunlay oʻzgargan ruhda tushgan londonliklar oʻyin taqdirini oʻz tomoniga ogʻdira olishdi. Ikkinchi boʻlim boshlanganiga atigi ikki daqiqa toʻlib-toʻshganda, Joao Pedro jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Braziliyalik hujumchi sardor Reece Jamesning aniq uzatmasini bosh bilan darvozaga yoʻllab, tribunadagilarni xursand qildi.

Joao Pedroning dubli va Enzo Fernandez atrofidagi vaziyat

Uchrashuv davomida faol harakat qilgan Joao Pedro 77-daqiqada oʻzining uchrashuvdagi ikkinchi, mavsumoldi yigʻinlaridagi esa yettinchi golini kiritdi. Bu gol oʻyin taqdirini amalda hal qildi va Chelsi maydonni gʻalaba bilan tark etishini taʼminladi. Biroq, uchrashuvdagi eng muhokama qilingan vaziyatlardan biri 62-daqiqada yuz berdi.

Maydonga zaxiradan tushgan argentinalik yarimhimoyachi Enzo Fernandez muxlislar tomonidan ham olqishlar, ham hushtakbozlik bilan kutib olindi. Bunga uning Manchester Siti bilan bogʻliq transfer mish-mishlari hamda terma jamoadagi moʻljalli chiqishlari sabab boʻlgan edi. Shunga qaramay, uchrashuv davomida muxlislarning noroziligi pasayib, uning ismi yana odatiy tarzda qoʻllab-quvvatlana boshlandi.

ChelsiReal SociedadJoao PedroEnzo FernandezAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiKristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiBugun, 20:53«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!«Al-Hilol»dan navbatdagi "bomba": «Chelsi» yulduzi taklifga rozi bo'ldi!Bugun, 20:26Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 20:18«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?«Eng kattasi emas»: Maxachev final sterdaunida Gerrini qanday «muzlatdi»?Bugun, 20:18Manchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiManchester Yunayted va Milan Polshadagi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushdiBugun, 19:51Milan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumMilan va Manchester Yunayted oʻrtasidagi oʻrtoqlik oʻyini tarkiblari maʼlumBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?