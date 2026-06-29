Bukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqda

·33·Sport
Bukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqda

Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati qizgʻin pallaga kirib borayotgan bir vaqtda, Angliya terma jamoasining yetakchi hujumchisi Bukayo Saka bilan bogʻliq vaziyat mutaxassislar va ishqibozlar diqqat markazida boʻlib turibdi. Arsenal yulduzi uzoq vaqtdan beri davom etayotgan jarohati sababli oʻzining eng yaxshi formasini namoyish eta olmayotgani jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Gary Neville Sky Bet tomonidan taqdim etilgan Stick to Football dasturida chiqish qilib, 24 yoshli futbolchining jismoniy holatidan qattiq tashvishda ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Bukayo Saka maydonda odatdagidek faol va xushchaqchaq koʻrinmayapti, bu esa uning jismoniy ogʻriqlar bilan kurashayotganidan dalolat beradi.

Axilles payidagi muammo va cheklangan daqiqalar

GOAL.com nashri xabariga koʻra, Bukayo Saka ancha vaqtdan beri Axilles payidagi surunkali jarohat bilan oʻynamoqda. Shu sababli, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel guruh bosqichidagi barcha oʻyinlarda unga ehtiyotkorlik bilan yondashdi. Futbolchi barcha bahslarda ishtirok etgan boʻlsa-da, uning oʻyin vaqti qatʼiy cheklab qoʻyildi va u asosan zaxiradan maydonga tushirildi.

Ian Wright ham ushbu masalada Neville fikriga qoʻshilib, Sakaning turnirga olib kelinishi xato boʻlgan boʻlishi mumkinligini taxmin qildi. Angliya Premer-ligasidagi ogʻir mavsumdan soʻng futbolchi jismoniy jihatdan toliqib qolgani yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Bukayo Saka oʻz intervyularida tavakkal qilishga tayyorligini aytgan boʻlsa-da, uning maydondagi harakatlari avvalgi shiddatni yoʻqotgan.

Hozirda Angliya terma jamoasi qanot hujumchilarining samaradorligi borasida muammolarga duch kelmoqda. Anthony Gordon va Noni Madueke kabi futbolchilarga imkoniyat berilayotgan boʻlsa-da, ular Bukayo Saka yaratadigan xavfli vaziyatlarni oʻrnini bosa olmayapti. Jamoa hujumda koʻproq Jud Bellingem va sardor Harry Kane tomonidan yaratiladigan individual mahoratga tayanib qolmoqda.

Roy Keane esa pley-off bosqichi oldidan qanot oʻyinchilarini tanqid ostiga oldi. Uning fikricha, guruh bosqichidagi xatolarni tuzatish mumkin, ammo hal qiluvchi bahslarda qanot vakillari oʻz imkoniyatlaridan maksimal foydalanishlari shart. Aks holda, Angliya chempionlik poygasidan erta chiqib ketishi hech gap emas.

Arsenal va Angliya terma jamoasi tibbiy shtabi futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shimoliy Amerikadagi iqlim sharoiti va uzoq masofalarga parvozlar ham jarohatdan tiklanayotgan futbolchi uchun qoʻshimcha qiyinchiliklar tugʻdirmoqda. Muxlislar esa pley-off bosqichida "uch sherlar"ning asosiy quroli oʻzining avvalgi holatiga qaytishiga umid qilmoqda.

Bukayo SakaAngliyaArsenalJahon ChempionatiThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 16:15Diego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaDiego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaBugun, 16:13Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 16:12Chelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarurChelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarurBugun, 15:39Braziliya va Yaponiya toʻqnashuvi oldidan dahanaki jang: Marquinhos raqibning gaplariga javob qaytardiBraziliya va Yaponiya toʻqnashuvi oldidan dahanaki jang: Marquinhos raqibning gaplariga javob qaytardiBugun, 14:52Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi