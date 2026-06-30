Joel Kojo Superligaga qaytdi: «Navbahor» yangi hujumchini tanishtirdi
Qirg‘iziston milliy jamoasi hujumchisi Joel Kojo yana O‘zbekiston Superligasida to‘p suradi. 27 yoshli futbolchi Namanganning «Navbahor» klubi bilan shartnoma imzoladi.
Ganada tug‘ilgan hujumchi oldin ham O‘zbekiston chempionatida harakat qilgan va mahalliy futbol muhitini yaxshi biladi.
Kojo «Navbahor» safiga qo‘shildi
«Navbahor» hujum chizig‘ini Qirg‘iziston milliy jamoasi a’zosi Joel Kojo bilan kuchaytirdi.
Futbolchi yangi jamoasida o‘zining tezligi, jismoniy kurashlardagi ustunligi va gol urish qobiliyati bilan foyda keltirishi kutilmoqda.
O‘zbekistonda avval ham o‘ynagan
Joel Kojo faoliyati davomida bir nechta klublar sharafini himoya qilgan.
U quyidagi jamoalarda to‘p surgan:
«Oloy» — 2017–2021;
«Dordoy» — 2021–2023;
«Dinamo» Samarqand — 2023–2024;
«Istiqlol» — 2025–2026;
«Neftchi» — 2025 yil, ijara asosida.
Shu tariqa, «Navbahor» uning O‘zbekistondagi uchinchi klubiga aylandi.
Jiddiy jarohatdan keyin qaytmoqda
Kojo so‘nggi rasmiy o‘yinini 2025 yil oktyabr oyida «Neftchi» safida «Sho‘rtan»ga qarshi o‘tkazgan edi.
O‘sha bahsda u jiddiy jarohat olgan va uzoq muddat maydondan tashqarida qolgan.
Hozirda hujumchi jarohatidan tiklangan va yana katta futbolga qaytishga tayyor.
«Navbahor» uchun bu transfer nima beradi?
Kojoning kelishi jamoa hujumida raqobatni kuchaytirishi mumkin.
Uning ustun jihatlari:
Superliga muhitini bilishi;
xalqaro tajribaga ega ekani;
markaziy hujumchi sifatida o‘ynay olishi;
jismoniy kurashlarda faolligi;
qarshi hujumlarda tezkorligi.
Biroq uzoq tanaffusdan keyin uning qay darajada tez formaga kirishi ham muhim omil bo‘ladi.
Yangi bosqich boshlanmoqda
Joel Kojo uchun «Navbahor»dagi faoliyat jarohatdan keyingi yangi sahifa bo‘ladi.
Namangan klubi esa tajribali hujumchidan gollar va muhim uchrashuvlardagi samarali harakatlarni kutmoqda.
Sizningcha, Joel Kojo «Navbahor»da o‘zining eng yaxshi o‘yinini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Superliga muxlislariga yuboring.
…