Joel Kojo Superligaga qaytdi: «Navbahor» yangi hujumchini tanishtirdi

·0·Sport
Joel Kojo Superligaga qaytdi: «Navbahor» yangi hujumchini tanishtirdi

Qirg‘iziston milliy jamoasi hujumchisi Joel Kojo yana O‘zbekiston Superligasida to‘p suradi. 27 yoshli futbolchi Namanganning «Navbahor» klubi bilan shartnoma imzoladi.

Ganada tug‘ilgan hujumchi oldin ham O‘zbekiston chempionatida harakat qilgan va mahalliy futbol muhitini yaxshi biladi.

Kojo «Navbahor» safiga qo‘shildi

«Navbahor» hujum chizig‘ini Qirg‘iziston milliy jamoasi a’zosi Joel Kojo bilan kuchaytirdi.

Futbolchi yangi jamoasida o‘zining tezligi, jismoniy kurashlardagi ustunligi va gol urish qobiliyati bilan foyda keltirishi kutilmoqda.

O‘zbekistonda avval ham o‘ynagan

Joel Kojo faoliyati davomida bir nechta klublar sharafini himoya qilgan.

U quyidagi jamoalarda to‘p surgan:

  • «Oloy» — 2017–2021;

  • «Dordoy» — 2021–2023;

  • «Dinamo» Samarqand — 2023–2024;

  • «Istiqlol» — 2025–2026;

  • «Neftchi» — 2025 yil, ijara asosida.

Shu tariqa, «Navbahor» uning O‘zbekistondagi uchinchi klubiga aylandi.

Jiddiy jarohatdan keyin qaytmoqda

Kojo so‘nggi rasmiy o‘yinini 2025 yil oktyabr oyida «Neftchi» safida «Sho‘rtan»ga qarshi o‘tkazgan edi.

O‘sha bahsda u jiddiy jarohat olgan va uzoq muddat maydondan tashqarida qolgan.

Hozirda hujumchi jarohatidan tiklangan va yana katta futbolga qaytishga tayyor.

«Navbahor» uchun bu transfer nima beradi?

Kojoning kelishi jamoa hujumida raqobatni kuchaytirishi mumkin.

Uning ustun jihatlari:

  • Superliga muhitini bilishi;

  • xalqaro tajribaga ega ekani;

  • markaziy hujumchi sifatida o‘ynay olishi;

  • jismoniy kurashlarda faolligi;

  • qarshi hujumlarda tezkorligi.

Biroq uzoq tanaffusdan keyin uning qay darajada tez formaga kirishi ham muhim omil bo‘ladi.

Yangi bosqich boshlanmoqda

Joel Kojo uchun «Navbahor»dagi faoliyat jarohatdan keyingi yangi sahifa bo‘ladi.

Namangan klubi esa tajribali hujumchidan gollar va muhim uchrashuvlardagi samarali harakatlarni kutmoqda.

Sizningcha, Joel Kojo «Navbahor»da o‘zining eng yaxshi o‘yinini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Superliga muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldiBraziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldiBugun, 00:03Harry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaHarry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaKecha, 23:1269,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...Kecha, 23:02JCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiJCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiKecha, 22:55Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaArsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaKecha, 22:34Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingKecha, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi