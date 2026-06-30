Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdi

·0·Sport
Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdi

Shvetsiyalik afsonaviy hujumchi Zlatan Ibrahimovic Niderlandiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizligidan soʻng bosh murabbiy Ronald Koeman manziliga keskin ayblovlar yogʻdirdi. Monterreyda Marokashga qarshi kechgan dramatik bahsdan soʻng, Ibrahimovic niderlandiyaliklarning magʻlubiyatida bevosita murabbiyning taktik xatolarini asosiy sabab qilib koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Niderlandiya terma jamoasi nimchorak final bosqichida Marokashga imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etdi. Uchrashuv davomida Cody Gakpo tomonidan kiritilgan gol evaziga hisobda oldinda borayotgan "toʻq sariqlar" soʻnggi daqiqalarda ustunlikni boy berishdi. Penaltilar seriyasida esa omad marokashliklarga kulib boqdi (3:2). Ibrahimovicning fikricha, jamoaning bunday koʻrinishga tushib qolishi anʼanaviy futbol falsafasidan voz kechilgani bilan bogʻliq.

Taktik oʻzgarishlar va "italyancha" uslub

FOX Sports telekanalida ekspert sifatida chiqish qilgan Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼning oʻta ehtiyotkorona taktikasi jamoaning ruhiyatiga zarba berganini taʼkidladi. Murabbiy soʻnggi 32 oʻyin ichida ilk bor beshta himoyachidan iborat sxemadan foydalanishga qaror qildi, bu esa koʻpchilik uchun kutilmagan hol boʻldi.

"Bu magʻlubiyatda faqat Koeman aybdor, chunki men maydonda Niderlandiya jamoasini koʻrmadim. U niderlandlarga xos boʻlmagan uslubda yutqazdi. Men doim hujumkor futbolga oʻrgatilganman, bu jamoaning oʻzligi edi. Bugun Koeman yutqazmaslik uchun oʻynaydigan italyan murabbiylariga oʻxshab qoldi. Niderlandiya esa doim gʻalaba uchun oʻynaydi. Agar yutqazsang ham, oʻz uslubingda magʻlub boʻlishing kerak", — deya taʼkidladi Ibrahimovic.

Hujumchining soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonda oʻzlarini noqulay his qilishgan. Toʻp nazorati va hujumkorlik yoʻqolgani sababli jamoa oʻzining eng kuchli jihatlarini namoyish eta olmagan. Bu holat nafaqat muxlislarni, balki mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi.

Thierry Henry ham hayratda

Faqatgina Ibrahimovic emas, balki Arsenal va Fransiya terma jamoasi afsonasi Thierry Henry ham Ronald Koemanʼning qarorlaridan taajjubda ekanini bildirdi. Henry oʻyin davomida yarim himoyachini olib tashlab, himoyachini tushirish qarorini qoʻrqoqlik belgisi sifatida baholadi.

"Siz yarim himoyachini oʻrniga himoyachini tushirib, raqibdan qoʻrqayotganingizni koʻrsatib qoʻyasiz. Albatta, murabbiy sifatida bunga haqingiz bor. Agar gʻalaba qozonsangiz — haqsiz, yutqazsangiz — aybdor. Niderlandiya odatda bunday oʻynamas edi, lekin Koeman boshqacha qarashga ega boʻlgan koʻrinadi", — dedi Henry.

Ushbu magʻlubiyat Niderlandiya futbol jamoatchiligi orasida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Koemanʼning pragmatik yondashuvi natija bermagach, uning kelajagi va jamoaning keyingi rivojlanish yoʻnalishi soʻroq ostida qolmoqda. Fox Sports xabariga koʻra, bu kabi taktik tajribalar jamoaning xalqaro maydondagi nufuziga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

FutbolNiderlandiyaZlatan IbrahimovicRonald KoemanJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiAn’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiBugun, 15:23Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 15:22Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Bugun, 15:13Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiMarokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiBugun, 15:05Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Bugun, 14:58O‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiO‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi