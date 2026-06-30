Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdi
Shvetsiyalik afsonaviy hujumchi Zlatan Ibrahimovic Niderlandiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizligidan soʻng bosh murabbiy Ronald Koeman manziliga keskin ayblovlar yogʻdirdi. Monterreyda Marokashga qarshi kechgan dramatik bahsdan soʻng, Ibrahimovic niderlandiyaliklarning magʻlubiyatida bevosita murabbiyning taktik xatolarini asosiy sabab qilib koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Niderlandiya terma jamoasi nimchorak final bosqichida Marokashga imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etdi. Uchrashuv davomida Cody Gakpo tomonidan kiritilgan gol evaziga hisobda oldinda borayotgan "toʻq sariqlar" soʻnggi daqiqalarda ustunlikni boy berishdi. Penaltilar seriyasida esa omad marokashliklarga kulib boqdi (3:2). Ibrahimovicning fikricha, jamoaning bunday koʻrinishga tushib qolishi anʼanaviy futbol falsafasidan voz kechilgani bilan bogʻliq.
Taktik oʻzgarishlar va "italyancha" uslubFOX Sports telekanalida ekspert sifatida chiqish qilgan Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼning oʻta ehtiyotkorona taktikasi jamoaning ruhiyatiga zarba berganini taʼkidladi. Murabbiy soʻnggi 32 oʻyin ichida ilk bor beshta himoyachidan iborat sxemadan foydalanishga qaror qildi, bu esa koʻpchilik uchun kutilmagan hol boʻldi.
"Bu magʻlubiyatda faqat Koeman aybdor, chunki men maydonda Niderlandiya jamoasini koʻrmadim. U niderlandlarga xos boʻlmagan uslubda yutqazdi. Men doim hujumkor futbolga oʻrgatilganman, bu jamoaning oʻzligi edi. Bugun Koeman yutqazmaslik uchun oʻynaydigan italyan murabbiylariga oʻxshab qoldi. Niderlandiya esa doim gʻalaba uchun oʻynaydi. Agar yutqazsang ham, oʻz uslubingda magʻlub boʻlishing kerak", — deya taʼkidladi Ibrahimovic.
Hujumchining soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonda oʻzlarini noqulay his qilishgan. Toʻp nazorati va hujumkorlik yoʻqolgani sababli jamoa oʻzining eng kuchli jihatlarini namoyish eta olmagan. Bu holat nafaqat muxlislarni, balki mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi.
Thierry Henry ham hayratdaFaqatgina Ibrahimovic emas, balki Arsenal va Fransiya terma jamoasi afsonasi Thierry Henry ham Ronald Koemanʼning qarorlaridan taajjubda ekanini bildirdi. Henry oʻyin davomida yarim himoyachini olib tashlab, himoyachini tushirish qarorini qoʻrqoqlik belgisi sifatida baholadi.
"Siz yarim himoyachini oʻrniga himoyachini tushirib, raqibdan qoʻrqayotganingizni koʻrsatib qoʻyasiz. Albatta, murabbiy sifatida bunga haqingiz bor. Agar gʻalaba qozonsangiz — haqsiz, yutqazsangiz — aybdor. Niderlandiya odatda bunday oʻynamas edi, lekin Koeman boshqacha qarashga ega boʻlgan koʻrinadi", — dedi Henry.
Ushbu magʻlubiyat Niderlandiya futbol jamoatchiligi orasida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Koemanʼning pragmatik yondashuvi natija bermagach, uning kelajagi va jamoaning keyingi rivojlanish yoʻnalishi soʻroq ostida qolmoqda. Fox Sports xabariga koʻra, bu kabi taktik tajribalar jamoaning xalqaro maydondagi nufuziga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…