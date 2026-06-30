Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqda

·43·Sport
Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqda

Niderlandiya terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki mamlakat futbolida jiddiy islohotlar davrini boshlab berishi kutilmoqda. Marokashga qarshi kechgan nimchorak final bahsidagi magʻlubiyatdan soʻng, jamoa sardori Virgil van Dijk va bosh murabbiy Ronald Koeman oʻz lavozimlarini tark etishi haqidagi taxminlar kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sobiq futbolchi Ronald de Boer talkSPORT nashriga bergan intervyusida niderlandiyaliklar lageridagi hozirgi holat haqida gapirib, katta ehtimol bilan jamoada yangi davr boshlanishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Ronald Koeman shartnomasi yakunlanayotgani va bosim kuchliligi sababli oʻz xohishi bilan isteʼfoga chiqadi. Agar u buni amalga oshirmasa, federatsiya texnik direktori Nigel de Jong baribir keskin qaror qabul qilishi mumkin.

Sardorning xayrlashuvi va murabbiy almashinuvi

Jamoaning tayanchi hisoblangan Virgil van Dijk uchun bu turnir xalqaro maydondagi oxirgisi boʻlishi mumkin. Hozirda 34 yoshda boʻlgan himoyachi navbatdagi yirik musobaqa — Evro-2028 ga qadar 37 yoshga toʻladi. Ronald de Boerning fikricha, Liverpul yulduzi yaqin kunlarda terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini rasman eʼlon qiladi.

Ronald Koeman ham oʻyindan keyingi intervyularida oʻz kelajagi haqida oʻylab koʻrishi kerakligini tan oldi. Niderlandiya futbol jamoatchiligi jamoaga yangi gʻoyalar va "yangi olov" kerakligini his qilmoqda. Marokash bilan oʻyinda 120 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi ikkita aniq zarba berilgani anʼanaviy hujumkor futbol tarafdori boʻlgan muxlislar va ekspertlarning keskin eʼtiroziga sabab boʻldi.

Niderlandiya terma jamoasi oʻz tarixida ilk bor jahon chempionatining chorak finaliga chiqa olmasdan turnirni tark etdi. Bu natija mamlakat futbol federatsiyasi uchun jiddiy signal boʻldi. Ronald de Boer Van Dijkni ajoyib sardor sifatida eʼtirof etgan boʻlsa-da, baʼzida oʻz vaqtida ketish ham mardlik ekanini qayd etdi.

Endilikda asosiy eʼtibor yangi murabbiy nomiga qaratiladi. Nigel de Jong boshchiligidagi rahbariyat terma jamoani Evro-2028 saralash bosqichiga tayyorlaydigan mutaxassisni izlashni boshlab yuborgan. Kutilayotgan oʻzgarishlar Niderlandiya futbolining keyingi oʻn yillikdagi qiyofasini belgilab berishi shubhasiz.

NiderlandiyaVirgil Van DijkRonald KoemanJCh-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroReal Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroBugun, 21:11Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Bugun, 21:05Syomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiSyomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 20:55Ansu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiAnsu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiBugun, 20:53Lionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiLionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiBugun, 20:15Jud Bellingem oʻzini yangi Jeyms Bond rolida sinab koʻrmoqchiJud Bellingem oʻzini yangi Jeyms Bond rolida sinab koʻrmoqchiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi