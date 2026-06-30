Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqda
Niderlandiya terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki mamlakat futbolida jiddiy islohotlar davrini boshlab berishi kutilmoqda. Marokashga qarshi kechgan nimchorak final bahsidagi magʻlubiyatdan soʻng, jamoa sardori Virgil van Dijk va bosh murabbiy Ronald Koeman oʻz lavozimlarini tark etishi haqidagi taxminlar kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sobiq futbolchi Ronald de Boer talkSPORT nashriga bergan intervyusida niderlandiyaliklar lageridagi hozirgi holat haqida gapirib, katta ehtimol bilan jamoada yangi davr boshlanishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Ronald Koeman shartnomasi yakunlanayotgani va bosim kuchliligi sababli oʻz xohishi bilan isteʼfoga chiqadi. Agar u buni amalga oshirmasa, federatsiya texnik direktori Nigel de Jong baribir keskin qaror qabul qilishi mumkin.
Sardorning xayrlashuvi va murabbiy almashinuviJamoaning tayanchi hisoblangan Virgil van Dijk uchun bu turnir xalqaro maydondagi oxirgisi boʻlishi mumkin. Hozirda 34 yoshda boʻlgan himoyachi navbatdagi yirik musobaqa — Evro-2028 ga qadar 37 yoshga toʻladi. Ronald de Boerning fikricha, Liverpul yulduzi yaqin kunlarda terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini rasman eʼlon qiladi.
Ronald Koeman ham oʻyindan keyingi intervyularida oʻz kelajagi haqida oʻylab koʻrishi kerakligini tan oldi. Niderlandiya futbol jamoatchiligi jamoaga yangi gʻoyalar va "yangi olov" kerakligini his qilmoqda. Marokash bilan oʻyinda 120 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi ikkita aniq zarba berilgani anʼanaviy hujumkor futbol tarafdori boʻlgan muxlislar va ekspertlarning keskin eʼtiroziga sabab boʻldi.
Niderlandiya terma jamoasi oʻz tarixida ilk bor jahon chempionatining chorak finaliga chiqa olmasdan turnirni tark etdi. Bu natija mamlakat futbol federatsiyasi uchun jiddiy signal boʻldi. Ronald de Boer Van Dijkni ajoyib sardor sifatida eʼtirof etgan boʻlsa-da, baʼzida oʻz vaqtida ketish ham mardlik ekanini qayd etdi.
Endilikda asosiy eʼtibor yangi murabbiy nomiga qaratiladi. Nigel de Jong boshchiligidagi rahbariyat terma jamoani Evro-2028 saralash bosqichiga tayyorlaydigan mutaxassisni izlashni boshlab yuborgan. Kutilayotgan oʻzgarishlar Niderlandiya futbolining keyingi oʻn yillikdagi qiyofasini belgilab berishi shubhasiz.
…