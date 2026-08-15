PSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi
Parijning PSJ klubi Barselona hujumchisi Ferran Torres transferini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishiga koʻra, Fransiya chempioni 26 yoshli forvard uchun Kataloniya klubiga 50 million yevro toʻlagan va futbolchi bilan 2031-yil yozigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shanba kuni tongda yakunlangan ushbu kelishuv darhol kuchga kirdi. Jahon chempioni maqomiga ega boʻlgan tajribali futbolchi Parij jamoasining hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda. PSJ bosh murabbiyi Luis Enrike bu xarid jamoa tarkibini yanada kuchaytirganini alohida taʼkidladi.
Luis Enrike va Ferran Torres yana birgaParijliklar ustozi Luis Enrike boʻlajak Trophee des Champions (Fransiya Superkubogi) oʻldidan oldin oʻtkazilgan matbuot anjumanida ispaniyalik futbolchining transferidan mamnunligini yashirmadi. Mutaxassisning fikricha, Torresning universal imkoniyatlari va gʻolibona mentaliteti jamoaga mukammal darajada mos tushadi.
"Men uning kelishidan xursandman. Oʻylaymanki, biz jamoani kuchaytirmoqdamiz, chunki doimo transfer bozoridan yaxshi imkoniyatlarni qidiramiz", — deya Enrikening soʻzlarini keltiradi Goal.com.
Murabbiyning qoʻshimcha qilishicha, Torres xalqaro maydonlarda yetarlicha tajriba toʻplagan va maydonda istalgan pozitsiyada oʻynay olish qobiliyati uni boshqalardan ajratib turadi. Enrike futbolchining xarakteri Parij klubi uchun juda muhimligini eʼtirof etdi.
Yangi chaqiruv va kelajak rejalariMazkur transfer Luis Enrike va Ferran Torres uchun Ispaniya milliy terma jamoasidan keyingi navbatdagi qoʻshma faoliyatni boshlab beradi. Aynan Enrike futbolchiga terma jamoadagi ilk debyut imkoniyatini taqdim etgan edi. Ushbu yaqin tanishlik hujumchining Fransiyadagi muhitga moslashish jarayonini tezlashtirishi shubhasiz.
PSJ rahbariyati, jumladan klub prezidenti va sport direktori Lui Kampos transfer bozorida faol ishlashni davom ettirmoqda. Jamoa nafaqat ichki chempionat, balki Chempionlar ligasi musobaqalari uchun ham oʻz tarkibini har tomonlama baquvvat qilishni maqsad qilgan.
…