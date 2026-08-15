PSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi

·0·Sport
PSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi

Parijning PSJ klubi Barselona hujumchisi Ferran Torres transferini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishiga koʻra, Fransiya chempioni 26 yoshli forvard uchun Kataloniya klubiga 50 million yevro toʻlagan va futbolchi bilan 2031-yil yozigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shanba kuni tongda yakunlangan ushbu kelishuv darhol kuchga kirdi. Jahon chempioni maqomiga ega boʻlgan tajribali futbolchi Parij jamoasining hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda. PSJ bosh murabbiyi Luis Enrike bu xarid jamoa tarkibini yanada kuchaytirganini alohida taʼkidladi.

Luis Enrike va Ferran Torres yana birga

Parijliklar ustozi Luis Enrike boʻlajak Trophee des Champions (Fransiya Superkubogi) oʻldidan oldin oʻtkazilgan matbuot anjumanida ispaniyalik futbolchining transferidan mamnunligini yashirmadi. Mutaxassisning fikricha, Torresning universal imkoniyatlari va gʻolibona mentaliteti jamoaga mukammal darajada mos tushadi.

"Men uning kelishidan xursandman. Oʻylaymanki, biz jamoani kuchaytirmoqdamiz, chunki doimo transfer bozoridan yaxshi imkoniyatlarni qidiramiz", — deya Enrikening soʻzlarini keltiradi Goal.com.

Murabbiyning qoʻshimcha qilishicha, Torres xalqaro maydonlarda yetarlicha tajriba toʻplagan va maydonda istalgan pozitsiyada oʻynay olish qobiliyati uni boshqalardan ajratib turadi. Enrike futbolchining xarakteri Parij klubi uchun juda muhimligini eʼtirof etdi.

Yangi chaqiruv va kelajak rejalari

Mazkur transfer Luis Enrike va Ferran Torres uchun Ispaniya milliy terma jamoasidan keyingi navbatdagi qoʻshma faoliyatni boshlab beradi. Aynan Enrike futbolchiga terma jamoadagi ilk debyut imkoniyatini taqdim etgan edi. Ushbu yaqin tanishlik hujumchining Fransiyadagi muhitga moslashish jarayonini tezlashtirishi shubhasiz.

PSJ rahbariyati, jumladan klub prezidenti va sport direktori Lui Kampos transfer bozorida faol ishlashni davom ettirmoqda. Jamoa nafaqat ichki chempionat, balki Chempionlar ligasi musobaqalari uchun ham oʻz tarkibini har tomonlama baquvvat qilishni maqsad qilgan.

PSJFerran TorresLuis EnrikeBarselonaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Bugun, 18:12Manchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 18:10Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdiBugun, 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?