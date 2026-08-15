Manchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi

·0·Sport
Manchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi

Yevropa futbolining ikki grand klubi — Manchester Yunayted hamda Milan Polshaning Vrotslav shahrida yozgi oʻrtoqlik uchrashuvida oʻzaro kuch sinashadi. Goal.com xabar berishicha, mazkur bahs Ruben Amorim boshchiligidagi jamoa uchun A Seriyaning 23-avgust kuni "Torino"ga qarshi boʻlib oʻtadigan debyut oʻyini oldidan soʻnggi jiddiy sinov vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Milan yozgi tayyorgarlik doirasida avvalroq Pert derbisida Inter bilan durang oʻynagan, Indoneziyada esa Chelsidan 0:3 hisobida magʻlubiyatga uchragan edi. Jamoa bosh murabbiyi Ruben Amorim uchun bu oʻyin oʻtmishdagi qoldiqlar va printsipial qarama-qarshiliklar fonida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Tarkibdagi muammolar va debyutlar

Hozirgi kunda "rossonerilar" tarkibi jarohatlar hamda transfer bozori sababli yuzaga kelgan yoʻqotishlar bilan jiddiy sinovdan oʻtmoqda. Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi futbolchilar texnik qarorga koʻra jamoa loyihasidan chetda qolgan boʻlsa, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisic turli jarohatlar tufayli maydonga tusha olmaydi.

Shunga qaramay, Milan jamoasi muxlislari uchun ijobiy yangilik ham bor. Joriy transfer oynasida A Seriya va klub tarixidagi eng qimmat xaridga aylangan Gonçalo Ramos mazkur uchrashuvda asosiy tarkibda norasmiy debyut qilishga tayyorlanmoqda.

Taxminiy tarkiblar va murabbiylar taktikasi

Maydon egalari — Maykl Kerrik boshchiligidagi Manchester Yunayted uchrashuvni 4-2-3-1 taktik sxemasi asosida boshlashi kutilmoqda. Milan esa Ruben Amorim qoʻl ostida 3-4-2-1 sxemasidan foydalanishi rejalashtirilgan.

  • Manchester Yunayted (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Bosh murabbiy: Kerrik.
  • Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Bosh murabbiy: Amorim.
Ferragosto bayrami kuniga toʻgʻri kelgan ushbu qarama-qarshilik har ikki murabbiy uchun ham yangi mavsum oldidan oxirgi kamchiliklarni bartaraf etish, oʻyin amaliyotiga ega boʻlmagan futbolchilarni sinovdan oʻtkazish imkoniyatini beradi. Uchrashuvning qanday yakunlanishi va yangi transferlarning oʻzini qanday koʻrsatishi butun futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi.

Manchester YunaytedAC MilanRuben AmorimMaykl KerrikFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?Bugun, 18:12PSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldiPSJ Ferran Torresni 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 18:10Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdiBugun, 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?