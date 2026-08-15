Manchester Yunayted va Milan oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadi
Yevropa futbolining ikki grand klubi — Manchester Yunayted hamda Milan Polshaning Vrotslav shahrida yozgi oʻrtoqlik uchrashuvida oʻzaro kuch sinashadi. Goal.com xabar berishicha, mazkur bahs Ruben Amorim boshchiligidagi jamoa uchun A Seriyaning 23-avgust kuni "Torino"ga qarshi boʻlib oʻtadigan debyut oʻyini oldidan soʻnggi jiddiy sinov vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Milan yozgi tayyorgarlik doirasida avvalroq Pert derbisida Inter bilan durang oʻynagan, Indoneziyada esa Chelsidan 0:3 hisobida magʻlubiyatga uchragan edi. Jamoa bosh murabbiyi Ruben Amorim uchun bu oʻyin oʻtmishdagi qoldiqlar va printsipial qarama-qarshiliklar fonida ham alohida ahamiyat kasb etadi.
Tarkibdagi muammolar va debyutlarHozirgi kunda "rossonerilar" tarkibi jarohatlar hamda transfer bozori sababli yuzaga kelgan yoʻqotishlar bilan jiddiy sinovdan oʻtmoqda. Fofana, Tomori, Odogu va Nkunku kabi futbolchilar texnik qarorga koʻra jamoa loyihasidan chetda qolgan boʻlsa, Gabbia, Gimenez, Leao va Pulisic turli jarohatlar tufayli maydonga tusha olmaydi.
Shunga qaramay, Milan jamoasi muxlislari uchun ijobiy yangilik ham bor. Joriy transfer oynasida A Seriya va klub tarixidagi eng qimmat xaridga aylangan Gonçalo Ramos mazkur uchrashuvda asosiy tarkibda norasmiy debyut qilishga tayyorlanmoqda.
Taxminiy tarkiblar va murabbiylar taktikasiMaydon egalari — Maykl Kerrik boshchiligidagi Manchester Yunayted uchrashuvni 4-2-3-1 taktik sxemasi asosida boshlashi kutilmoqda. Milan esa Ruben Amorim qoʻl ostida 3-4-2-1 sxemasidan foydalanishi rejalashtirilgan.
- Manchester Yunayted (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Bosh murabbiy: Kerrik.
- Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Bosh murabbiy: Amorim.
…