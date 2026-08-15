Mandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat bor
O'zbekistonda bu yil tanlagan 5 ta OTMning birortasiga ham kira olmagan abiturientlar uchun yana bir imkoniyat berilishi mumkin.
Boshqa OTMga kontrakt asosida kirish mumkin
Agar abiturient o'zi tanlagan OTMlarning hech biriga talabalikka tavsiya etilmagan bo'lsa, ammo boshqa oliygohdagi bo'sh o'rin mavjud yo'nalish uchun yetarli ball to'plagan bo'lsa, uni kontrakt asosida o'qishga qabul qilish imkoniyati ko'rib chiqiladi.
Demak, mandatda ismi chiqmagan abiturient uchun ham talaba bo'lish imkoniyati hali tugamagan.
Tafsilotlar keyinroq e'lon qilinadi
Bunday tartibda qabulning aniq shartlari, bo'sh o'rinlar va ariza topshirish jarayoni bo'yicha batafsil ma'lumotlar alohida e'lon qilinishi kutilmoqda.
Shu sababli bugun mandat natijasidan hafsalasi pir bo'lgan abiturientlar hozircha tushkunlikka tushmasligi kerak.
Bu yil talaba bo'lish uchun yana bir imkoniyat paydo bo'lishi mumkin.
…