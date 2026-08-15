Mandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat bor

·0·O‘zbekiston
Mandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat bor

O'zbekistonda bu yil tanlagan 5 ta OTMning birortasiga ham kira olmagan abiturientlar uchun yana bir imkoniyat berilishi mumkin.

Boshqa OTMga kontrakt asosida kirish mumkin

Agar abiturient o'zi tanlagan OTMlarning hech biriga talabalikka tavsiya etilmagan bo'lsa, ammo boshqa oliygohdagi bo'sh o'rin mavjud yo'nalish uchun yetarli ball to'plagan bo'lsa, uni kontrakt asosida o'qishga qabul qilish imkoniyati ko'rib chiqiladi.

Demak, mandatda ismi chiqmagan abiturient uchun ham talaba bo'lish imkoniyati hali tugamagan.

Tafsilotlar keyinroq e'lon qilinadi

Bunday tartibda qabulning aniq shartlari, bo'sh o'rinlar va ariza topshirish jarayoni bo'yicha batafsil ma'lumotlar alohida e'lon qilinishi kutilmoqda.

Shu sababli bugun mandat natijasidan hafsalasi pir bo'lgan abiturientlar hozircha tushkunlikka tushmasligi kerak.

Bu yil talaba bo'lish uchun yana bir imkoniyat paydo bo'lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkinO'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkinBugun, 11:33Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Kecha, 21:57Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladiKecha, 16:1415 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?15 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?Kecha, 16:06Prezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandiPrezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandi13.08, 22:53Qashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladiQashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladi13.08, 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi
Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi