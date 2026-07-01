Christian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdi
Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovic maydonni tark etganidan soʻng ham sport olami diqqat markazida qolishda davom etmoqda. Ayni damda AQSHning FOX telekanalida Jahon chempionati sharhlovchisi va eksperti sifatida faoliyat yuritayotgan sobiq hujumchi oʻzining keskin fikrlari va oʻziga xos xarakteri bilan ijtimoiy tarmoqlarda virusli videolarga sabab boʻldi. Milan klubidagi jamoadoshi Christian Pulisic uning ushbu yangi qiyofasini yuqori baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AQSH terma jamoasi yulduzi Christian Pulisic Bosniya va Gersegovinaga qarshi oʻyinga tayyorgarlik jarayonida jurnalistlar bilan suhbatlashar ekan, Ibrahimovicning televideniyedagi chiqishlarini zavq bilan kuzatayotganini bildirdi. Maʻliumot uchun, Zlatan ayni damda Milan klubida maslahatchi lavozimida faoliyat yuritadi va Pulisic bilan muntazam muloqotda boʻadi.
“Menimcha, u juda qiziqarli inson. Men u bilan birga ishlash imkoniyatiga ega boʻlyapman va uning shaxsiyatini yaxshi bilaman. Zlatan oʻz ishini aʻlo darajada bajaryapti, uning tahlillarini tinglash juda maroqli”, — deya taʻkidladi amerikalik futbolchi.
Ibrahimovic va Ronald Koeman mojarosiZlatan Ibrahimovic efir vaqtida nafaqat hazillari, balki ayovsiz tanqidlari bilan ham tilga tushmoqda. Xususan, u Niderlandiya terma jamoasining Marokashdan uchralgan magʻuhiyatidan soʻng bosh murabbiy Ronald Koemanni qattiq tanqid qildi. Zlatanning fikricha, jamoa oʻzining hujumkorlik anʼanalaridan voz kechgan.
“Bu magʻuhiyatda faqat Koeman aybdor. Men bu Niderlandiyani taniy olmadim. U jamoaning oʻzligini yoʻqotdi. Bizga har doim hujum qilishni oʻrgatishgan, ammo bugun Koeman xuddi italiyalik murabbiylardek yutqazmaslik uchun oʻynadi. Agar magʻuhiyatga uchrasang ham, oʻz uslubingda yutqazishing kerak”, — dedi Ibrahimovic.
Eʻtiborli jihati shundaki, ushbu tanqidlardan koʻp oʻtmay Ronald Koeman oʻz lavozimidan isteʻfo berdi. Bu esa Ibrahimovicning ekspert sifatidagi soʻzlari qanchalik vaznga ega ekanligini yana bir bor isbotladi.
Bundan tashqari, shvetsiyalik sobiq futbolchining studiyadagi hamkasbi, AQSH terma jamoasining sobiq himoyachisi Aleksi Lalas bilan boʻlayotgan bahslari ham muxlislar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Zlatan oʻzining “kibrli”, ammo samimiy uslubi bilan Amerika teleauditoriyasini ham oʻziga rom etishga ulgurdi.
Pulisicning soʻzlariga koʻra, Ibrahimovicning bunday ochiqchasiga gapirishi va murosasizligi futbol olami uchun yetishmayotgan elementlardan biri edi. Milan vakili oʻz maslahatchisining muvaffaqiyatidan xursand ekanini yashirmadi.
…