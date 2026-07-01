Christian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdi

·21·Sport
Christian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdi

Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovic maydonni tark etganidan soʻng ham sport olami diqqat markazida qolishda davom etmoqda. Ayni damda AQSHning FOX telekanalida Jahon chempionati sharhlovchisi va eksperti sifatida faoliyat yuritayotgan sobiq hujumchi oʻzining keskin fikrlari va oʻziga xos xarakteri bilan ijtimoiy tarmoqlarda virusli videolarga sabab boʻldi. Milan klubidagi jamoadoshi Christian Pulisic uning ushbu yangi qiyofasini yuqori baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AQSH terma jamoasi yulduzi Christian Pulisic Bosniya va Gersegovinaga qarshi oʻyinga tayyorgarlik jarayonida jurnalistlar bilan suhbatlashar ekan, Ibrahimovicning televideniyedagi chiqishlarini zavq bilan kuzatayotganini bildirdi. Maʻliumot uchun, Zlatan ayni damda Milan klubida maslahatchi lavozimida faoliyat yuritadi va Pulisic bilan muntazam muloqotda boʻadi.

“Menimcha, u juda qiziqarli inson. Men u bilan birga ishlash imkoniyatiga ega boʻlyapman va uning shaxsiyatini yaxshi bilaman. Zlatan oʻz ishini aʻlo darajada bajaryapti, uning tahlillarini tinglash juda maroqli”, — deya taʻkidladi amerikalik futbolchi.

Ibrahimovic va Ronald Koeman mojarosi

Zlatan Ibrahimovic efir vaqtida nafaqat hazillari, balki ayovsiz tanqidlari bilan ham tilga tushmoqda. Xususan, u Niderlandiya terma jamoasining Marokashdan uchralgan magʻuhiyatidan soʻng bosh murabbiy Ronald Koemanni qattiq tanqid qildi. Zlatanning fikricha, jamoa oʻzining hujumkorlik anʼanalaridan voz kechgan.

“Bu magʻuhiyatda faqat Koeman aybdor. Men bu Niderlandiyani taniy olmadim. U jamoaning oʻzligini yoʻqotdi. Bizga har doim hujum qilishni oʻrgatishgan, ammo bugun Koeman xuddi italiyalik murabbiylardek yutqazmaslik uchun oʻynadi. Agar magʻuhiyatga uchrasang ham, oʻz uslubingda yutqazishing kerak”, — dedi Ibrahimovic.

Eʻtiborli jihati shundaki, ushbu tanqidlardan koʻp oʻtmay Ronald Koeman oʻz lavozimidan isteʻfo berdi. Bu esa Ibrahimovicning ekspert sifatidagi soʻzlari qanchalik vaznga ega ekanligini yana bir bor isbotladi.

Bundan tashqari, shvetsiyalik sobiq futbolchining studiyadagi hamkasbi, AQSH terma jamoasining sobiq himoyachisi Aleksi Lalas bilan boʻlayotgan bahslari ham muxlislar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Zlatan oʻzining “kibrli”, ammo samimiy uslubi bilan Amerika teleauditoriyasini ham oʻziga rom etishga ulgurdi.

Pulisicning soʻzlariga koʻra, Ibrahimovicning bunday ochiqchasiga gapirishi va murosasizligi futbol olami uchun yetishmayotgan elementlardan biri edi. Milan vakili oʻz maslahatchisining muvaffaqiyatidan xursand ekanini yashirmadi.

Zlatan IbrahimovicChristian PulisicMilanFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiFransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 04:00Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiDeklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 02:59Arsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratdaArsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratdaBugun, 02:54Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 02:44Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiVinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:11Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaRoberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi