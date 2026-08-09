Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!
«Inter Mayami» Liga kubogi bahsida «Monterrey»ga 1:2 hisobida mag'lub bo'ldi. Mezbonlar uchrashuvni Lionel Messisiz o'tkazdi, chunki u 68 yoshli otasi Xorxe Messining vafoti sabab klub qarorgohini vaqtincha tark etgan edi. Rodrigo De Paul 32-daqiqada «Inter Mayami»ni oldinga olib chiqdi, biroq Ugo Keypers 47-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Diyego Rossi 90+7-daqiqada «Monterrey»ga g'alaba keltirgan golni urdi.
AQSHning Florida shtati, Mayami shahrida joylashgan «Nu Stadium» stadionida kechgan Liga kubogi bahsida mezbonlar Meksikaning «Monterrey» klubiga imkoniyatni boy berib qo‘yishdi (1:2).
Gilermo Xoyos shogirdlari ushbu uchrashuvni jamoa sardori va asosiy yetakchisi Lionel Messisiz o‘tkazishga majbur bo‘lishdi.
Trillerga aylangan bahs va 90+7-daqiqadagi hal qiluvchi gol
Uchrashuv mezbonlar uchun juda omadli boshlandi. 32-daqiqada Rodrigo De Paul raqib darvozasini ishg‘ol qilib, mayamiliklarni hisobda oldinga olib chiqdi.
Biroq ikkinchi bo‘limda «Monterrey» futbolchilari haqiqiy iroda va xarakter ko‘rsatishdi:
47-daqiqada Ugo Keypers tezkor gol urib, tablodagi muvozanatni tikladi (1:1).
Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+7-daqiqada esa Diyego Rossi mehmonlarning g‘alaba golini urib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 1:2.
Oilaviy judolik va yetakchining yo‘qligi
«Inter Mayami» uchun ushbu o‘yin ruhiy tomondan juda og‘ir kechdi. Jamoa afsonasi va yetakchisi Lionel Messi otasi — 68 yoshli Xorxe Messining vafot etgani sababli klub qarorgohini vaqtincha tark etgan edi.
Argentinalik yulduzning yo‘qligi mezbonlarning hujum chizig‘idagi o‘yiniga hamda o‘yinning so‘nggi daqiqalaridagi intizomga bevosita o‘z ta’sirini ko‘rsatdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…