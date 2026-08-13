Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandi
Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofotining asosiy da'vogariga aylandi. Barselona himoyachisi reytingda ikkinchi o'rinda borayotgan jamoadoshi Lamine Yamaldan 700 ochko oldinda bormoqda. Kuchli uchlikka Yan Diomande hamda Warren Zaire-Emery kirdi, Ayoub Bouaddi esa beshinchi o'rinni egalladi. Barselona safidan Marc Bernal yigirmanchi, Real Madrid vakillari Endrick sakkizinchi va Thiago Pitarch qirqinchi o'rinlardan joy oldi.
Ispaniyaning Barselona klubi himoyachisi Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy nufuzli mukofotini qoʻlga kiritish uchun asosiy davogarga aylandi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oʻn toʻqqiz yoshli futbolchi oʻzining klub va terma jamoadagi barqaror hamda ishonchli oʻyini tufayli mutaxassislar eʼtiborini tortishga muvaffaq boʻlgan va reyting peshqadamligini qoʻlga kiritgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda yosh futbolchi mavsumdagi yorqin harakatlari evaziga Ballon d'Or reytingining kuchli oʻntaligidan ham joy olgan. Uning soʻnggi yangilangan Golden Boy roʻyxatidagi ustunligi yaqqol koʻzga tashlanib turibdi.
Reyting yetakchilari va asosiy taʼqibchilarSport nashrining yozishicha, Pau Kubarsi ikkinchi oʻrinda borayotgan jamoadoshi Lamine Yamaldan naq 700 ochko farq bilan oldinda bormoqda. Eslatib oʻtamiz, Lamine Yamal mazkur sovrin bilan 2024-yilda taqdirlangan edi. Kuchli uchlikka esa Real Madrid yozgi transfer oynasida tarkibga qoʻshib olgan va 125 million yevro hamda qoʻshimcha bonuslar evaziga Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgan Yan Diomande yakun yasadi.
Shuningdek, Pari Sen-Jermen yarim himoyachisi Warren Zaire-Emery Barselona himoyachisidan 6000 ochko ortda qolgan holda uchinchi pogʻonadan joy oldi. Manchester Siti klubi ehtimoliy transfer maqsadi sifatida qarayotgan Marokash vakili Ayoub Bouaddi esa reytingda beshinchi oʻrinni egalladi.
Ispaniya grandlarining yosh iqtidordagi vakillariMazkur nufuzli roʻyxatda Kataloniya klubining nufuzi yana bir bor yaqqol namoyon boʻldi. Barselona safidan Kubarsi va Lamine Yamaldan tashqari yana bir iqtidorli futbolchi — Marc Bernal kuchli yuztalikka kirib, yigirmanchi oʻrinni band etdi.
Real Madrid jamoasi ham mazkur reytingda oʻzining uch nafar vakiliga ega ekanligini koʻrsatdi. Yan Diomandega qoʻshilib, Endrick sakkizinchi oʻrindan joy olgan boʻlsa, Thiago Pitarch qirqinchi pogʻonani egalladi. Bu kabi koʻrsatkichlar Ispaniya futbolining kelajagi naqadar porloq ekanidan dalolat beradi.
…