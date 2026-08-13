Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandi

·25·Sport
Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandi
Qisqacha

Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofotining asosiy da'vogariga aylandi. Barselona himoyachisi reytingda ikkinchi o'rinda borayotgan jamoadoshi Lamine Yamaldan 700 ochko oldinda bormoqda. Kuchli uchlikka Yan Diomande hamda Warren Zaire-Emery kirdi, Ayoub Bouaddi esa beshinchi o'rinni egalladi. Barselona safidan Marc Bernal yigirmanchi, Real Madrid vakillari Endrick sakkizinchi va Thiago Pitarch qirqinchi o'rinlardan joy oldi.

Ispaniyaning Barselona klubi himoyachisi Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy nufuzli mukofotini qoʻlga kiritish uchun asosiy davogarga aylandi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oʻn toʻqqiz yoshli futbolchi oʻzining klub va terma jamoadagi barqaror hamda ishonchli oʻyini tufayli mutaxassislar eʼtiborini tortishga muvaffaq boʻlgan va reyting peshqadamligini qoʻlga kiritgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda yosh futbolchi mavsumdagi yorqin harakatlari evaziga Ballon d'Or reytingining kuchli oʻntaligidan ham joy olgan. Uning soʻnggi yangilangan Golden Boy roʻyxatidagi ustunligi yaqqol koʻzga tashlanib turibdi.

Reyting yetakchilari va asosiy taʼqibchilar

Sport nashrining yozishicha, Pau Kubarsi ikkinchi oʻrinda borayotgan jamoadoshi Lamine Yamaldan naq 700 ochko farq bilan oldinda bormoqda. Eslatib oʻtamiz, Lamine Yamal mazkur sovrin bilan 2024-yilda taqdirlangan edi. Kuchli uchlikka esa Real Madrid yozgi transfer oynasida tarkibga qoʻshib olgan va 125 million yevro hamda qoʻshimcha bonuslar evaziga Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgan Yan Diomande yakun yasadi.

Shuningdek, Pari Sen-Jermen yarim himoyachisi Warren Zaire-Emery Barselona himoyachisidan 6000 ochko ortda qolgan holda uchinchi pogʻonadan joy oldi. Manchester Siti klubi ehtimoliy transfer maqsadi sifatida qarayotgan Marokash vakili Ayoub Bouaddi esa reytingda beshinchi oʻrinni egalladi.

Ispaniya grandlarining yosh iqtidordagi vakillari

Mazkur nufuzli roʻyxatda Kataloniya klubining nufuzi yana bir bor yaqqol namoyon boʻldi. Barselona safidan Kubarsi va Lamine Yamaldan tashqari yana bir iqtidorli futbolchi — Marc Bernal kuchli yuztalikka kirib, yigirmanchi oʻrinni band etdi.

Real Madrid jamoasi ham mazkur reytingda oʻzining uch nafar vakiliga ega ekanligini koʻrsatdi. Yan Diomandega qoʻshilib, Endrick sakkizinchi oʻrindan joy olgan boʻlsa, Thiago Pitarch qirqinchi pogʻonani egalladi. Bu kabi koʻrsatkichlar Ispaniya futbolining kelajagi naqadar porloq ekanidan dalolat beradi.

Golden BoyPau KubarsiLamine YamalBarselonaReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorNikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorBugun, 19:35Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBugun, 19:35Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiFil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 19:14Osiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariOsiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariBugun, 19:12Daniel Korme Xabib va Makgregor o‘rtasidagi adovat sirini ochdiDaniel Korme Xabib va Makgregor o‘rtasidagi adovat sirini ochdiBugun, 19:09«Real Madrid» klubi 2026 yildagi ilk sovrinini qo‘lga kiritdi«Real Madrid» klubi 2026 yildagi ilk sovrinini qo‘lga kiritdiBugun, 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha