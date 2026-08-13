Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdi
Xitoy okeanda shakllanib, mamlakat qirg'oqlari sari yaqinlashayotgan «Delfin» tayfunini uzluksiz kuzatish uchun Fengyun meteorologik sun'iy yo'ldoshlarini safarbar etdi. Fengyun-4C va Fengyun-4B siklon harakati va holati haqida meteorologiya xizmatlariga har daqiqada ma'lumot uzatmoqda.
Xitoy okeanda shakllanib, mamlakat qirg‘oqlari sari yaqinlashib kelayotgan «Delfin» tayfunini uzluksiz kuzatish uchun Fengyun meteorologik sunʼiy yoʻldoshlar guruhini ishga tushirdi. ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, ilg‘or kosmik apparatlar siklonning harakati va holatini baholash uchun meteorologiya xizmatlariga har daqiqada muhim maʼlumotlarni uzatib turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Fengyun-4C va Fengyun-4B sunʼiy yoʻldoshlari ushbu jarayonda birgalikda faoliyat olib bormoqda. Shanxay kosmik texnika akademiyasi (SAST) maʼlumotlariga ko‘ra, 133-sharqiy uzunlikdagi geostatsionar orbitada joylashgan Fengyun-4C hozirda atmosferani kompleks zondlash bo‘yicha dunyodagi eng qudratli yakkagollik geostatsionar sunʼiy yoʻldosh hisoblanadi.
Fazodan turib real vaqt rejimida kuzatuvMazkur apparatning jihozlari, jumladan, ko‘p kanalli skanerlovchi radiometr va chaqmoqlarni xaritalash kamerasi bulutlar tuzilishi hamda kuchli havo oqimlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, u chaqmoq faolligidagi o‘zgarishlar va tayfunning jadal kuchayish belgilarini ham aniq qayd etadi.
«Delfin» qirg‘oqlarga yaqinlashgani sari jarayonga 105-sharqiy uzunlikda joylashgan Fengyun-4B ham qo‘shildi. U qulayroq ko‘rish burchagi tufayli o‘z eʼtiborini qirg‘oq suvlariga qaratgan bo‘lib, tayfun hamda unga yondosh atmosfera tizimlarining tasvirlarini 250 metrgacha bo‘lgan aniqlikda har daqiqada yetkazib bermoqda.
Past orbitalardagi qo‘shimcha imkoniyatlarBunday yuqori chastotali tasvirlar nafaqat asosiy tayfunni, balki uning atrofidagi maydaroq ob-havo tuzilmalarini ham diqqat bilan kuzatib borish imkonini beradi. Shuning bilan birga, Xitoy past orbitalarda harakatlanuvchi Fengyun-3 meteorologik sunʼiy yoʻldoshlarini ham safarbar etdi.
Ushbu past orbitali qurilmalar tayfuntni turli yo‘nalishlar va vaqtlarda kuzatmoqda. Ularning tarkibidagi mikroto‘lqinli radiometrlar, harorat va namlikni o‘lchash moslamalari hamda yog‘ingarchilik radarlari bulut va yomg‘ir qatlamlaridan o‘tib ham maʼlumot yig‘ish qobiliyatiga ega.
Mazkur kompleks yondashuv tayfunning tashqi spiral tasmalaridan tortib to markaziy qismigacha bo‘lgan ichki tuzilishi, harorat va namlik taqsimoti hamda yog‘ingarchilik dinamikasini to‘laqonli baholash imkonini taqdim etmoqda.
…