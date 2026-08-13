Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdi

·24·Texno
Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdi
Qisqacha

Xitoy okeanda shakllanib, mamlakat qirg'oqlari sari yaqinlashayotgan «Delfin» tayfunini uzluksiz kuzatish uchun Fengyun meteorologik sun'iy yo'ldoshlarini safarbar etdi. Fengyun-4C va Fengyun-4B siklon harakati va holati haqida meteorologiya xizmatlariga har daqiqada ma'lumot uzatmoqda.

Xitoy okeanda shakllanib, mamlakat qirg‘oqlari sari yaqinlashib kelayotgan «Delfin» tayfunini uzluksiz kuzatish uchun Fengyun meteorologik sunʼiy yoʻldoshlar guruhini ishga tushirdi. ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, ilg‘or kosmik apparatlar siklonning harakati va holatini baholash uchun meteorologiya xizmatlariga har daqiqada muhim maʼlumotlarni uzatib turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Fengyun-4C va Fengyun-4B sunʼiy yoʻldoshlari ushbu jarayonda birgalikda faoliyat olib bormoqda. Shanxay kosmik texnika akademiyasi (SAST) maʼlumotlariga ko‘ra, 133-sharqiy uzunlikdagi geostatsionar orbitada joylashgan Fengyun-4C hozirda atmosferani kompleks zondlash bo‘yicha dunyodagi eng qudratli yakkagollik geostatsionar sunʼiy yoʻldosh hisoblanadi.

Fazodan turib real vaqt rejimida kuzatuv

Mazkur apparatning jihozlari, jumladan, ko‘p kanalli skanerlovchi radiometr va chaqmoqlarni xaritalash kamerasi bulutlar tuzilishi hamda kuchli havo oqimlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, u chaqmoq faolligidagi o‘zgarishlar va tayfunning jadal kuchayish belgilarini ham aniq qayd etadi.

«Delfin» qirg‘oqlarga yaqinlashgani sari jarayonga 105-sharqiy uzunlikda joylashgan Fengyun-4B ham qo‘shildi. U qulayroq ko‘rish burchagi tufayli o‘z eʼtiborini qirg‘oq suvlariga qaratgan bo‘lib, tayfun hamda unga yondosh atmosfera tizimlarining tasvirlarini 250 metrgacha bo‘lgan aniqlikda har daqiqada yetkazib bermoqda.

Past orbitalardagi qo‘shimcha imkoniyatlar

Bunday yuqori chastotali tasvirlar nafaqat asosiy tayfunni, balki uning atrofidagi maydaroq ob-havo tuzilmalarini ham diqqat bilan kuzatib borish imkonini beradi. Shuning bilan birga, Xitoy past orbitalarda harakatlanuvchi Fengyun-3 meteorologik sunʼiy yoʻldoshlarini ham safarbar etdi.

Ushbu past orbitali qurilmalar tayfuntni turli yo‘nalishlar va vaqtlarda kuzatmoqda. Ularning tarkibidagi mikroto‘lqinli radiometrlar, harorat va namlikni o‘lchash moslamalari hamda yog‘ingarchilik radarlari bulut va yomg‘ir qatlamlaridan o‘tib ham maʼlumot yig‘ish qobiliyatiga ega.

Mazkur kompleks yondashuv tayfunning tashqi spiral tasmalaridan tortib to markaziy qismigacha bo‘lgan ichki tuzilishi, harorat va namlik taqsimoti hamda yog‘ingarchilik dinamikasini to‘laqonli baholash imkonini taqdim etmoqda.

XitoyTayfunKosmosMeteorologiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiNVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiBugun, 20:22Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiToshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi