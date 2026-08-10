«Chelsi»dagi yangi davr: Alonso jamoasini APL mavsumiga qanday tayyorlamoqda?
Xabi Alonso «Chelsi»da asosiy prinsiplarni saqlagan holda, turli taktik sxemalarga moslasha oladigan va raqiblar uchun oldindan taxmin qilib bo'lmaydigan jamoa shakllantirmoqchi. U jamoada yagona o'yin g'oyasiga yopishib qolmasdan, imkon qadar ko'p taktik variantlardan foydalanishni maqsad qilgan. Alonso «Chelsi» futbolchilarining salohiyati maydondagi harakatlar va yechimlarni vaziyatga qarab o'zgartirish imkonini berishini ta'kidladi.
Londonning «Chelsi» klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoada qanday futbol tizimi va taktik falsafani shakllantirishni maqsad qilgani haqida gapirib o‘tdi.
Ispaniyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, maydondagi moslashuvchanlik va taktik xilma-xillik «aristokratlar»ning eng asosiy quroliga aylanishi lozim.
«Biz raqiblar uchun kutilmagan jamoa bo‘lishimiz kerak»
Xabi Alonso «Chelsi» futbolchilarining salohiyati va yangi mavsumdagi o‘yin usuli haqida «The Athletic» nashriga bergan intervyusida shunday dedi:
«Biz o‘z yondashuvimizda turli variantlarga ega bo‘lishni xohlaymiz. Jamoamizda turli taktik sxemalarga osongina moslasha oladigan yuqori saviyali futbolchilar yig‘ilgan. Asosiy prinsiplar o‘zgarmaydi, ammo maydondagi harakatlar va yechimlar turlicha bo‘lishi mumkin.
Biz raqiblar uchun oldindan taxmin qilib bo‘lmaydigan va maksimal darajada moslashuvchan jamoaga aylanishimiz kerak. Bitta yagona g‘oyaga yopishib olish niyatida emasmiz. Qancha ko‘p taktik variantimiz bo‘lsa, jamoamiz shunchalik kuchli va xavfli bo‘ladi», — deya Alonsoning so‘zlarini keltirmoqda manba.
APLdagi start: «Fulhem»ga qarshi derbi
Ma’lumot uchun, Xabi Alonso boshchiligidagi «Chelsi» Angliya Premer-ligasining yangi mavsumini safar uchrashuvi bilan boshlaydi. Londonliklar 1-tur doirasida 24 avgust kuni «Fulhem» mehmoni bo‘lishadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…