Kenan Yildiz «Arsenal»ga yaqinlashdi: transfer £80 mlnga baholandi
«Arsenal» «Yuventus» hujumchisi Kenan Yildiz transferi bo'yicha muzokaralarda jiddiy oldinga siljib, kelishuvga yaqinlashdi. Jurnalist David Ornshteyn ma'lumotiga ko'ra, turkiyalik futbolchining transferi 80 million funt sterlinggacha baholanmoqda. Yildizning o'zi «Arsenal»ga o'tishni istamoqda va «Yuventus»dan transfer jarayonini tezlashtirishni so'ramoqda.
«Yuventus»ning yosh yulduzi Kenan Yildiz faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. Jurnalist David Ornshteyn ma’lumotiga ko‘ra, «Arsenal» turkiyalik hujumchi transferi bo‘yicha muzokaralarda jiddiy oldinga siljigan.
Eng qizig‘i, bu jarayonda futbolchining o‘zi ham faol pozitsiya egallamoqda. Yildiz London klubiga o‘tishni xohlayapti va «Yuventus»dan ketish jarayoni tezroq hal bo‘lishini istamoqda.
«Arsenal» kelishuvga yaqinlashdi
Manba ma’lumotiga qaraganda, «Arsenal» va «Yuventus» o‘rtasidagi muzokaralar davom etmoqda va London klubi shartnoma tuzishga yaqin turibdi.
Transfer amalga oshsa, «kanonirlar» hujum chizig‘iga texnik jihatdan kuchli, bir nechta pozitsiyada harakat qila oladigan yosh futbolchini qo‘shib oladi.
Yildizning yoshi va o‘sish salohiyati hisobga olinsa, «Arsenal» uni faqat hozirgi tarkibni kuchaytirish uchun emas, balki uzoq muddatli loyihaning muhim qismi sifatida ham ko‘rayotgan bo‘lishi mumkin.
Narx — 80 million funt
Xabarda qayd etilishicha, transfer qiymati 80 million funt sterlinggacha yetishi mumkin.
Bu summa Yildizni «Arsenal» tarixidagi eng qimmat xaridlar qatoriga olib chiqishi mumkin.
«Yuventus» uchun esa bunday taklif jiddiy moliyaviy imkoniyat hisoblanadi. Biroq turinliklar o‘zlarining eng istiqbolli futbolchilaridan birini yo‘qotishiga to‘g‘ri keladi.
Yildizning o‘zi ketishni xohlayapti
Vaziyatni yanada qiziq qilayotgan jihat — futbolchining pozitsiyasi.
Manbaga ko‘ra, Kenan Yildiz «Arsenal»ga o‘tish istagini bildirgan va «Yuventus»dan transfer jarayonini tezlashtirishni talab qilmoqda.
Bu esa London klubining muzokaralardagi pozitsiyasini kuchaytirishi mumkin. Odatda futbolchining yangi klubga o‘tish bo‘yicha qat’iy istagi kelishuvga erishish jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.
Nega «Arsenal» aynan Yildizni istayapti?
Yildizning asosiy ustunliklaridan biri — universallik.
U qanotda ham, hujum ortida ham harakat qilishi, yakkama-yakka vaziyatlarda raqibni aldab o‘tishi va hujumni o‘zi boshlab berishi mumkin.
Bunday profil «Arsenal»ga mavsum davomida taktik variantlarni ko‘paytirish imkonini beradi. Ayniqsa yuqori darajadagi raqobatda bir nechta pozitsiyada o‘ynay oladigan futbolchilarning ahamiyati katta.
Endi asosiy qaror «Yuventus»da
Muzokaralar yakuniga yetsa, Yildizning Angliyaga ko‘chishi transfer oynasining eng yirik kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin.
Hozircha asosiy intriga — «Yuventus» 80 million funt atrofidagi taklifni qabul qiladimi yoki o‘zining yosh yulduzini saqlab qolish uchun kurashadimi?
Yildizning o‘zi esa, tarqalayotgan ma’lumotlarga qaraganda, tanlovini qilib bo‘lgan — u «Arsenal» tomon yo‘l olishni istamoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…