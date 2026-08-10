«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!
O'zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Abdulla Abdullayev «Navbahor» bilan shartnomasini bekor qilib, «Neftchi» bilan rasman kelishuv imzoladi. U transfer oynasining so'nggi kunida Namangan klubidan ketganidan bir necha soat o'tib, Farg'ona jamoasi safiga qo'shildi. «Neftchi» rahbariyati Abdullayevning tajribasi, yarim himoyadagi ko'p qirrali o'yini va jangovar xarakteri jamoa uchun muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi.
O‘zbekiston Superligasida transfer oynasining so‘nggi kunida haqiqiy sensatsiya va drama kuzatildi. Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Abdulla Abdullayev bilan rasman shartnoma imzolanganini e’lon qildi.
Kunning birinchi yarmida Namanganning «Navbahor» klubi bilan shartnomani bekor qilgan futbolchi oradan bir necha soat o‘tib farg‘onaliklar a’zosiga aylandi.
«Navbahor»dan ketgan yarimhimoyachining kutilmagan transferi
Ta’kidlash joizki, Abdulla Abdullayev yaqindagina «Navbahor» bilan kelishuvga erishgan va «lochinlar» safiga borib qo‘shilgan edi. Biroq transfer oynasining so‘nggi soatlarida tomonlar o‘rtadagi shartnomani bekor qilishdi.
Ushbu vaziyatdan unumli foydalangan Farg‘onaning «Neftchi» klubi rahbariyati zudlik bilan harakat qilib, tajribali yarimhimoyachini o‘z safiga qo‘shib olishga erishdi.
«Neftchi» rahbariyatining rasmiy munosabati
«Neftchi» klubi matbuot xizmati ushbu muhim kelishuvni tasdiqlar ekan, yangi futbolchining jamoadagi o‘rni va salohiyatiga yuqori baho berdi:
«Abdulla Abdullayev faoliyati davomida o‘zining yuqori mahorati, maydonni yaxshi ko‘ra olishi, to‘p bilan ishlashdagi ishonchliligi va jangovar xarakteri bilan ajralib kelgan.
Uning tajribasi va yarim himoyadagi ko‘p qirrali o‘yini jamoamizning ikkinchi davradagi muhim vazifalarini amalga oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Yangi futbolchimizdan «Neftchi»ning sariq-qora libosida munosib o‘yinlar, muhim g‘alabalar va jamoaviy maqsadlarimiz sari qo‘shiladigan katta hissa kutib qolamiz», — deyiladi klub xabarida.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…