Toshkentda O‘zbekistonga ikki medal: Xudoyqulova chempion bo‘ldi
Toshkentda davom etayotgan og'ir atletika bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida -61 kg vazn toifasida Ziyoda Xudoyqulova oltin, Munisa Boltayeva esa bronza medalni qo'lga kiritdi. Ziyoda Xudoyqulova dast ko'tarishda 93 kg va 96 kg og'irlikdagi shtangalarni muvaffaqiyatli ko'tarib, yoshlar o'rtasida Osiyo chempioniga aylandi. Munisa Boltayeva 84 kg, 87 kg va 89 kg natijalar bilan o'smirlar o'rtasidagi bahslarda bronza medal sohibi bo'ldi.
Toshkentda davom etayotgan og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida O‘zbekiston vakillari yana shohsupaga ko‘tarildi. -61 kg vazn toifasidagi dast ko‘tarish bahslarida Ziyoda Xudoyqulova oltin, Munisa Boltayeva esa bronza medal qo‘lga kiritdi.
Ayniqsa qashqadaryolik Ziyoda Xudoyqulovaning natijasi e’tiborli bo‘ldi — u hal qiluvchi urinishlarda raqiblarini ortda qoldirib, yoshlar o‘rtasida Osiyo chempioniga aylandi.
Xudoyqulova 96 kg bilan chempionlikni qo‘lga kiritdi
-61 kg vaznda O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Ziyoda Xudoyqulova dast ko‘tarish bahslarida yuqori natija qayd etdi.
Sportchi 93 kg, keyin esa 96 kg og‘irlikdagi shtangani muvaffaqiyatli ko‘tardi.
Aynan shu natija unga barcha raqiblarini ortda qoldirish va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida dast ko‘tarish yo‘nalishida oltin medal sohibi bo‘lish imkonini berdi.
Munisa Boltayeva ham shohsupaga ko‘tarildi
Xuddi shu vazn toifasida ishtirok etgan yana bir o‘zbekistonlik sportchi — Munisa Boltayeva ham medalsiz qolmadi.
U dast ko‘tarishda ketma-ket:
84 kg, 87 kg va 89 kg
og‘irliklarni muvaffaqiyatli zabt etdi.
Bu natija Munisaga o‘smirlar o‘rtasidagi bahslarda bronza medal olib keldi.
Bir vazn toifasida ikki o‘zbekistonlik sovrindor
Shu tariqa, -61 kg vazn toifasining dast ko‘tarish bahslarida O‘zbekiston birdaniga ikki medalga ega chiqdi.
Ziyoda Xudoyqulova yoshlar o‘rtasida chempion bo‘lgan bo‘lsa, Munisa Boltayeva o‘smirlar o‘rtasida kuchli uchlikdan joy oldi.
Bu natija mamlakat og‘ir atletikasida yangi avlod vakillari ham xalqaro maydonda yuqori natijalar uchun kurasha olayotganini ko‘rsatdi.
Osiyo chempionati Toshkentda davom etmoqda
O‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionati poytaxtda davom etyapti. Turli vazn toifalarida qit’aning yosh va istiqbolli og‘ir atletikachilari medallar uchun bahs olib bormoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, milliy jamoa vakillari musobaqaning navbatdagi dasturlarida ham ishtirokini davom ettiradi.
Ziyoda Xudoyqulovaning oltin va Munisa Boltayevaning bronza medali esa mezbon jamoa uchun navbatdagi quvonarli natija bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…