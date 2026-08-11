Rasman: «Metallurg» bosh murabbiyi Ilhom Mo‘minjonov iste’foga chiqdi
Bekobodning «Metallurg» klubi bosh murabbiyi Ilhom Mo‘minjonov iste’foga chiqdi va uning arizasini klub rahbariyati qabul qildi. U Proliganing 14-turida «Yaypan»ga qarshi o‘yinda jamoa hisobda oldinda borib, yakunda mag‘lub bo‘lganidan so‘ng iste’fo so‘ragan. Mo‘minjonov qo‘l ostida «Metallurg» 14 ta uchrashuvda 6 ta g‘alaba, 4 ta durang va 4 ta mag‘lubiyat qayd etdi. Jamoani vaqtinchalik boshqaradigan yoki yangi bosh murabbiy bo‘ladigan mutaxassis hozircha ma'lum emas.
Bekobodning «Metallurg» klubi murabbiylar shtabida jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Jamoa bosh murabbiyi Ilhom Mo‘minjonov egallab turgan lavozimidan iste’fo berishga qaror qildi va klub rahbariyati uning arizasini qabul qildi.
Mavsum avvalida jamoa oldiga Superliga yo‘llanmasini qo‘lga kiritishdek mas’uliyatli vazifa qo‘yilgan edi. Biroq birinchi davra davomida kutilmagan ochko yo‘qotishlari sababli «Metallurg» turnir jadvalida yetakchilar qatoridan pastlab ketdi.
«Yaypan»ga qarshi o‘yin va so‘nggi tomchi
Iste’foga turtki bergan so‘nggi voqea Proliganing (yoki chempionatning) 14-turi doirasida sodir bo‘ldi. Bekobodda Farg‘onaning «Yaypan» klubini qabul qilgan «Metallurg» uchrashuv davomida hisobda oldinda borayotganiga qaramay, yakunda g‘alabani boy berdi va qimmatli ochkolardan mahrum bo‘ldi.
Uchrashuv tugagach, bosh murabbiy Ilhom Mo‘minjonov klub rahbariyatiga uchrashib, iste’fo so‘ragan.
Klub rahbariyatining rasmiy qarori
Klub rahbariyati yuzaga kelgan turnir vaziyati, jamoaning oxirgi natijalari hamda murabbiyning shaxsiy so‘rovini atroflicha o‘rganib chiqib, uning arizasini qanoatlantirishga qaror qildi.
«Yuzaga kelgan vaziyat, murabbiyning so‘rovi va barcha detallarni inobatga olgan holda klub rahbariyati Ilhom Mo‘minjonovning iste’fo haqidagi arizasini qabul qildi», — deyiladi Bekobod klubining rasmiy axborotida.
Ilhom Mo‘minjonovning «Metallurg»dagi statistikasi
Ilhom Mo‘minjonov qo‘l ostida «Metallurg» joriy chempionat doirasida jami 14 ta uchrashuv o‘tkazdi:
G‘alabalar: 6 ta
Duranglar: 4 ta
Mag‘lubiyatlar: 4 ta
Hozircha jamoani vaqtinchalik boshqarib turadigan murabbiy yoki yangi bosh murabbiy nomzodi bo‘yicha klub tomonidan qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…