Freyzer Klark Xrgovich - Itauma super jangi g‘olibini bashorat qildi

·64·Sport
Freyzer Klark Xrgovich - Itauma super jangi g‘olibini bashorat qildi
Qisqacha

Freyzer Klark Mozes Itauma Filipp Xrgovichni mag'lub etib, g'alaba qozonishiga ishonmoqda. Mozes Itauma (14-0, 12 KO) va Filipp Xrgovich (20-1, 15 KO) o'rtasidagi IBF chempionlik kamari uchun jang 21 avgust kuni bo'lib o'tadi. Klarkning fikricha, Itaumaning tezligi va harakatchanligi bahsda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. 2021 yilgi Tokio Olimpiadasining bronza medali sohibi Freyzer Klark ushbu jangda Filipp Itauma uchun faoliyatidagi eng qiyin raqib bo'lishini ta'kidladi.

2021 yilgi Tokio Olimpiadasining bronza medali sohibi, britan super og‘ir vaznli bokschisi Freyzer Klark jangovar hamyurti Mozes Itauma (14-0, 12 KO) hamda Xorvatiya vakili Filipp Xrgovich (20-1, 15 KO) o‘rtasidagi kutilayotgan to‘qnashuv bo‘yicha o‘z taxminlari bilan o‘rtoqlashdi.

Super og‘ir vazndagi ikki nomdor charm qo‘lqop ustasi o‘rtasidagi ushbu muhim jang IBF chempionlik kamari uchun kechadi.

«Itauma uchun eng qiyin sinov va ring ichidagi tezlik»

Freyzer Klark bo‘lajak jang ikki bokschi uchun ham oson kechmasligini ta’kidlar ekan, yosh va shiddatli Itaumaning g‘alabasiga bejizga ishonmayotganini bildirdi:

«Bilishimcha, Filipp Itauma uchun faoliyatidagi eng qiyin raqib bo‘ladi. Biroq men Mozesning g‘alabasiga ishonaman. Bu yigitni juda hurmat qilaman, chunki u nafaqat ajoyib jangchi, balki ringdan tashqarida ham o‘zini namunali tutadi.

Bo‘lajak bahsda Itaumaning tezligi va harakatchanligi hal qiluvchi rol o‘ynashi mumkin», — dedi Freyzer Klark.

21 avgustdagi titul jangi va Tokio Olimpiadasi xotiralari

Ma’lumot uchun, Mozes Itauma va Filipp Xrgovich o‘rtasidagi super og‘ir vaznda IBF jahon chempionlik kamari uchun kechadigan markaziy bahs 21 avgust kuni bo‘lib o‘tadi.

Eslatib o‘tamiz, ushbu prognoz sohibi Freyzer Klark Tokio-2020 Olimpiadasining yarim finalida o‘zbekistonlik afsonaviy bokschi, Olimpiada va jahon chempioni Bahodir Jalolovga imkoniyatni boy berib, musobaqaning bronza medali bilan cheklangan edi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi