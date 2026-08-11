Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?

·92·Sport
Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?
Qisqacha

Islom Maxachev AQSHda Ian Garriga qarshi jang oldidan Nik Katone o'g'li xotirasiga nomlangan «Nicolas Scott Catone Training Center»da mashg'ulot o'tkazmoqda. Nik Catonening 1,5 yoshli o'g'li Nikolas Skott 2017 yilda uyqusida to'satdan vafot etgan, biroq tibbiy ekspertiza va shifokorlar o'limning aniq sababini aniqlay olmagan.

UFC chempioni Islom Maxachev navbatdagi muhim jangi oldidan AQSHda mashg‘ulotlarni qizg‘in davom ettirmoqda. Rossiyalik vakilimiz irlandiyalik nomdor jangchi Ian Garriga qarshi kechadigan bahsga oktagon sobiq a’zosi Nik Katonega tegishli «Nicolas Scott Catone Training Center» sport majmuasida tayyorgarlik ko‘rmoqda. Biroq kamchilikka ma’lum bo‘lgan fakt shundaki, ushbu ulkan sport zali ortida otaning jigargo‘shasidan ayrilgan og‘ir va qayg‘uli tarixi yashiringan.

Ko‘pchilik ushbu majmuani shunchaki sportchi nomi bilan atalgan deb o‘ylaydi, ammo bu nom mutlaqo boshqa xotiraga bag‘ishlangan.

2017 yildagi fojia: 1,5 yoshli bolakayning kutilmagan o‘limi

UFC'dagi faoliyatini yakunlagan Nik Katone 2017 yilda hayotidagi eng og‘ir va qayg‘uli sinovga duch keldi. Uning bor-yo‘g‘i 1,5 yoshli o‘g‘li Nikolas Skott uyqusida to‘satdan vafot etdi.

Tibbiy ekspertiza va shifokorlar murdani yorib ko‘rgandan so‘ng ham go‘dak o‘limining aniq va aniqlanmagan sabablarini aytib bera olishmadi. Ushbu dahshatli yo‘qotishdan so‘ng Katone o‘g‘liga o‘limidan biroz oldin yuborilgan vaksinalardan birining ishlab chiqaruvchisi bilan uzoq muddatli sud jarayonlarini olib bordi.

300 kvadrat metrdan 3000 gacha: Ota xotirasiga bag‘ishlangan loyiha

MMA'dagi professional faoliyatini yakunlagach, Nik Katone 2010 yilda o‘z jamg‘armasi evaziga 300 kvadrat metrlik kamtarona zalga asos solgan edi. Yillar o‘tib, u zalni ikki marotaba kengaytirib, qo‘shni binolarni ham sotib oldi.

Farzandining vafotidan so‘ng, 2017 yilda Katone nisbatan kattaroq binoni xarid qildi va 9 oy davomida to‘xtovsiz ta’mirlash ishlarini olib bordi. Katone deyarli barcha mablag‘ini zamonaviy asbob-uskunalarga sarflab yuborgani sababli, qurilish va ta’mirlash ishlarining katta qismini o‘z qo‘llari bilan bajarishga majbur bo‘ldi.

2018 yilning 8 sentyabr kuni — marhum o‘g‘lining 3 yoshlik xotira kunida Nik Katone yangi va muhtasham sport majmuasining tantanali ochilishini o‘tkazdi va unga o‘g‘lining sharafiga «Nicolas Scott» nomini berdi.

Top-jangchilar uchun ideal sharoit: «Nicolas Scott Catone Training Center»

Bugungi kunda bu sport majmuasi 3 000 kvadrat metr maydonni egallagan ulkan va zamonaviy markaz hisoblanadi. Zalda quyidagi imkoniyatlar yaratilgan:

  • 2 ta to‘liq o‘lchamdagi oktagon;

  • Ulkan professional matlar va kurash maydonchalari;

  • Maxsus boks ringi;

  • Eng zamonaviy trenajerlar bilan jihozlangan sport zali.

Aynan mana shunday ruhiy kuch, xotira va yuqori infratuzilma muhitida Islom Maxachev o‘z faoliyatidagi navbatdagi muhim oktagon bahsiga puxta tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MakhachevNick CatoneUFCIan Garry
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:53Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi