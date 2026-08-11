«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?
Bekobodning «Metallurg» klubi Ilhom Mo‘minjonov iste’fosidan so‘ng jamoaga Ilyos Qurbonovni yangi bosh murabbiy etib tayinladi. Qurbonov avval klub futbolchisi va murabbiylar shtabi a’zosi bo‘lgan, 2023 yilda katta murabbiy vazifasini bajargan. U 2024 yilgi mavsumda «Metallurg»ning Superligada qolishiga katta hissa qo‘shgan va Tojikistonning «Istaravshan» klubida bosh murabbiy bo‘lib ishlagan.
Bekobodning «Metallurg» klubi rahbariyati Ilhom Mo‘minjonovning iste’fosidan so‘ng jamoaga yangi bosh murabbiy tayinlash bo‘yicha qarorni e’lon qildi. Klubni bundan buyon ko‘p yillar davomida Bekobod futboli rivojiga hissa qo‘shib kelayotgan tajribali mutaxassis Ilyos Qurbonov boshqaradi.
Bu haqda Bekobod klubi matbuot xizmati rasman ma’lum qildi.
Ilhom Mo‘minjonovning o‘rniga tanish chehra
Eslatib o‘tamiz, birinchi davradagi kutilmagan ochko yo‘qotishlari va 14-turda «Yaypan» jamoasi bilan durangdan so‘ng bosh murabbiy Ilhom Mo‘minjonov o‘z arizasiga ko‘ra iste’foga chiqqan edi. Klub rahbariyati ushbu iste’foni qabul qilgach, jamoaga tashqaridan yangi mutaxassis olib kelmasdan, klub tizimini mukammal biladigan Ilyos Qurbonov nomzodida to‘xtaldi.
Ilyos Qurbonov shu vaqtga qadar jamoa murabbiylar shtabida samarali faoliyat yuritib kelayotgan edi.
Ilyos Qurbonov — «Metallurg»ning haqiqiy fidoyisi
Yangi bosh murabbiy Bekobod futboli va ishqibozlari uchun mutlaqo begona emas. Uning «Metallurg» va murabbiylik faoliyatidagi boy tajribasi quyidagi muhim bosqichlarni o‘z ichiga oladi:
Klubdagi futbolchilik faoliyati: Ilyos Qurbonov yillar davomida «Metallurg» sharafini maydonda himoya qilgan va jamoa yetakchilaridan biri bo‘lgan;
Kattiq sinovlar va 2023 yil: U 2023 yilda jamoada katta murabbiy sifatida mas’uliyatli vazifalarni bajargan;
Superligadagi jasorat (2024 yil): 2024 yilgi mavsumda «Metallurg» murakkab turnir holatiga tushib qolganda, aynan Qurbonov jamoani Superligada saqlab qolishda bevosita katta hissa qo‘shgan;
Xalqaro tajriba: Shuningdek, mutaxassis Tojikistonning nomdor «Istaravshan» klubida ham bosh murabbiy sifatida muvaffaqiyatli faoliyat olib borishga ulgurgan.
Jamoa oldidagi yangi maqsad va vazifalar
Klub rahbariyati Ilyos Qurbonovning boy tajribasi, jamoaning ichki muhiti va futbolchilarning imkoniyatlarini yaxshi bilishi «Metallurg»ning turnir jadvalidagi mavqeini tiklashda va qo‘yilgan maqsadlarga erishishda asosiy omil bo‘lishiga ishonch bildirmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…