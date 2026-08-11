«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?

·67·Sport
«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?
Qisqacha

Bekobodning «Metallurg» klubi Ilhom Mo‘minjonov iste’fosidan so‘ng jamoaga Ilyos Qurbonovni yangi bosh murabbiy etib tayinladi. Qurbonov avval klub futbolchisi va murabbiylar shtabi a’zosi bo‘lgan, 2023 yilda katta murabbiy vazifasini bajargan. U 2024 yilgi mavsumda «Metallurg»ning Superligada qolishiga katta hissa qo‘shgan va Tojikistonning «Istaravshan» klubida bosh murabbiy bo‘lib ishlagan.

Bekobodning «Metallurg» klubi rahbariyati Ilhom Mo‘minjonovning iste’fosidan so‘ng jamoaga yangi bosh murabbiy tayinlash bo‘yicha qarorni e’lon qildi. Klubni bundan buyon ko‘p yillar davomida Bekobod futboli rivojiga hissa qo‘shib kelayotgan tajribali mutaxassis Ilyos Qurbonov boshqaradi.

Bu haqda Bekobod klubi matbuot xizmati rasman ma’lum qildi.

Ilhom Mo‘minjonovning o‘rniga tanish chehra

Eslatib o‘tamiz, birinchi davradagi kutilmagan ochko yo‘qotishlari va 14-turda «Yaypan» jamoasi bilan durangdan so‘ng bosh murabbiy Ilhom Mo‘minjonov o‘z arizasiga ko‘ra iste’foga chiqqan edi. Klub rahbariyati ushbu iste’foni qabul qilgach, jamoaga tashqaridan yangi mutaxassis olib kelmasdan, klub tizimini mukammal biladigan Ilyos Qurbonov nomzodida to‘xtaldi.

Ilyos Qurbonov shu vaqtga qadar jamoa murabbiylar shtabida samarali faoliyat yuritib kelayotgan edi.

Ilyos Qurbonov — «Metallurg»ning haqiqiy fidoyisi

Yangi bosh murabbiy Bekobod futboli va ishqibozlari uchun mutlaqo begona emas. Uning «Metallurg» va murabbiylik faoliyatidagi boy tajribasi quyidagi muhim bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

  • Klubdagi futbolchilik faoliyati: Ilyos Qurbonov yillar davomida «Metallurg» sharafini maydonda himoya qilgan va jamoa yetakchilaridan biri bo‘lgan;

  • Kattiq sinovlar va 2023 yil: U 2023 yilda jamoada katta murabbiy sifatida mas’uliyatli vazifalarni bajargan;

  • Superligadagi jasorat (2024 yil): 2024 yilgi mavsumda «Metallurg» murakkab turnir holatiga tushib qolganda, aynan Qurbonov jamoani Superligada saqlab qolishda bevosita katta hissa qo‘shgan;

  • Xalqaro tajriba: Shuningdek, mutaxassis Tojikistonning nomdor «Istaravshan» klubida ham bosh murabbiy sifatida muvaffaqiyatli faoliyat olib borishga ulgurgan.

Jamoa oldidagi yangi maqsad va vazifalar

Klub rahbariyati Ilyos Qurbonovning boy tajribasi, jamoaning ichki muhiti va futbolchilarning imkoniyatlarini yaxshi bilishi «Metallurg»ning turnir jadvalidagi mavqeini tiklashda va qo‘yilgan maqsadlarga erishishda asosiy omil bo‘lishiga ishonch bildirmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

MetallurgIlhom MuminjonovIlyos QurbonovBekobodIstaravshan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi