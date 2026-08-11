«Paxtakor»dan yirik g‘alaba: «Al Husayn» tor-mor etildi (video)

·124·Sport
«Paxtakor»dan yirik g‘alaba: «Al Husayn» tor-mor etildi (video)
Qisqacha

Toshkentning «Paxtakor» klubi Elit OCHL saralash bosqichida Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasini 3:0 hisobida mag‘lub etib, turnirning asosiy bosqichiga yo‘l oldi. Gollarga Dostonbek Hamdamov (8, 30) va Bashar Resan (52) mualliflik qildi. «Paxtakor» ushbu g‘alaba bilan iordaniyalik jamoalarning O‘zbekiston klublariga qarshi «yengilmas» seriyasiga barham berdi. Elit OCHLning yangi formatdagi mavsumida O‘zbekiston sharafini «Paxtakor» himoya qiladi.

Toshkentning «Paxtakor» klubi Osiyo Chempionlar ligasi Elit saralash bosqichi doirasida Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasiga qarshi kechgan hal qiluvchi bahsda yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Toshkentda kechgan bellashuvda «sherlar» raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, qit’aning eng nufuzli klublar turniri — Elit OCHLning asosiy bosqichiga yo‘l oldi.

Ushbu g‘alaba orqali «Paxtakor» iordaniyaliklarning O‘zbekiston klublariga qarshi «yengilmas» seriyasiga barham berdi va o‘z muxlislariga haqiqiy bayram ulashdi.

Hamdamovdan dubl va Resanning nuqtasi

Uchrashuv maydon egalarining faol va shiddatli hujumlari bilan boshlandi. Bahsning hali 8-daqiqasidayoq Dostonbek Hamdamov raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi — 1:0.

O‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘lida ushlab turgan «Paxtakor» 30-daqiqaga kelib farqni oshirdi. Yana o‘sha Dostonbek Hamdamov o‘zining yuqori mahoratini namoyish etib, dublini nishonladi va toshkentliklarning ustunligini mustahkamladi.

Ikkinchi bo‘lim ham «sherlar»ning ustunligi ostida boshlandi. 52-daqiqada iroqlik legioner Bashar Resan raqib darvozasini aniq nishonga olib, bellashuvdagi yakuniy hisobni o‘rnatdi — 3:0.

Elit OCHL guruh bosqichi — «Paxtakor» manzilida

Ushbu g‘alaba «Paxtakor» uchun juda katta strategik ahamiyatga ega bo‘ldi. Joriy mavsumdan e’tiboran yangi formatda o‘tkazilayotgan va Osiyoning eng kuchli klublarini jamlagan Elit OCHL turnirida yurtimiz sharafini aynan «sherlar» himoya qiladigan bo‘ldi.

Jamoa bosh murabbiyi va futbolchilar o‘yin davomida taktik intizom hamda yuqori jismoniy tayyorgarlik namoyish etib, Iordaniya chempioniga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Uchrashuv bayonnomasi

Elit Osiyo Chempionlar ligasi — Saralash bosqichi

«Paxtakor» (O‘zbekiston) – «Al Husayn» (Iordaniya) — 3:0

  • Gollar: Dostonbek Hamdamov (8, 30), Bashar Resan (52).

  • «Paxtakor» tarkibi: 35.Sanjar Quvvatov, 4.Zaid Tahsin, 8.Dilshod Saitov (7.Hojiakbar Alijonov, 46), 10.Akmal Mozgovoy, 17.Dostonbek Hamdamov (11.Hojimat Erkinov, 68), 21.Bashar Resan (77.Oybek Bozorov, 68), 23.Abdurauf Bo‘riyev, 29.Ayman Hussayn (Shtefan Chinedu, 76), 34.Sherzod Nasrullayev, 50.Flamarion, 55.Muhammadrasul Abdumajidov.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

PaxtakorAl HusseinTashkentO'zbekistonDostonbek Hamdamov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi