«Paxtakor»dan yirik g‘alaba: «Al Husayn» tor-mor etildi (video)
Toshkentning «Paxtakor» klubi Elit OCHL saralash bosqichida Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasini 3:0 hisobida mag‘lub etib, turnirning asosiy bosqichiga yo‘l oldi. Gollarga Dostonbek Hamdamov (8, 30) va Bashar Resan (52) mualliflik qildi. «Paxtakor» ushbu g‘alaba bilan iordaniyalik jamoalarning O‘zbekiston klublariga qarshi «yengilmas» seriyasiga barham berdi. Elit OCHLning yangi formatdagi mavsumida O‘zbekiston sharafini «Paxtakor» himoya qiladi.
Toshkentning «Paxtakor» klubi Osiyo Chempionlar ligasi Elit saralash bosqichi doirasida Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasiga qarshi kechgan hal qiluvchi bahsda yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Toshkentda kechgan bellashuvda «sherlar» raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, qit’aning eng nufuzli klublar turniri — Elit OCHLning asosiy bosqichiga yo‘l oldi.
Ushbu g‘alaba orqali «Paxtakor» iordaniyaliklarning O‘zbekiston klublariga qarshi «yengilmas» seriyasiga barham berdi va o‘z muxlislariga haqiqiy bayram ulashdi.
Hamdamovdan dubl va Resanning nuqtasi
Uchrashuv maydon egalarining faol va shiddatli hujumlari bilan boshlandi. Bahsning hali 8-daqiqasidayoq Dostonbek Hamdamov raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi — 1:0.
O‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘lida ushlab turgan «Paxtakor» 30-daqiqaga kelib farqni oshirdi. Yana o‘sha Dostonbek Hamdamov o‘zining yuqori mahoratini namoyish etib, dublini nishonladi va toshkentliklarning ustunligini mustahkamladi.
Ikkinchi bo‘lim ham «sherlar»ning ustunligi ostida boshlandi. 52-daqiqada iroqlik legioner Bashar Resan raqib darvozasini aniq nishonga olib, bellashuvdagi yakuniy hisobni o‘rnatdi — 3:0.
Elit OCHL guruh bosqichi — «Paxtakor» manzilida
Ushbu g‘alaba «Paxtakor» uchun juda katta strategik ahamiyatga ega bo‘ldi. Joriy mavsumdan e’tiboran yangi formatda o‘tkazilayotgan va Osiyoning eng kuchli klublarini jamlagan Elit OCHL turnirida yurtimiz sharafini aynan «sherlar» himoya qiladigan bo‘ldi.
Jamoa bosh murabbiyi va futbolchilar o‘yin davomida taktik intizom hamda yuqori jismoniy tayyorgarlik namoyish etib, Iordaniya chempioniga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Uchrashuv bayonnomasi
Elit Osiyo Chempionlar ligasi — Saralash bosqichi
«Paxtakor» (O‘zbekiston) – «Al Husayn» (Iordaniya) — 3:0
Gollar: Dostonbek Hamdamov (8, 30), Bashar Resan (52).
«Paxtakor» tarkibi: 35.Sanjar Quvvatov, 4.Zaid Tahsin, 8.Dilshod Saitov (7.Hojiakbar Alijonov, 46), 10.Akmal Mozgovoy, 17.Dostonbek Hamdamov (11.Hojimat Erkinov, 68), 21.Bashar Resan (77.Oybek Bozorov, 68), 23.Abdurauf Bo‘riyev, 29.Ayman Hussayn (Shtefan Chinedu, 76), 34.Sherzod Nasrullayev, 50.Flamarion, 55.Muhammadrasul Abdumajidov.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…