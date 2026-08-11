«Neftchi»da sensatsion transfer: Kuao nima uchun Yevropani tashlab O‘zbekistonni tanladi?

·98·Sport
«Neftchi»da sensatsion transfer: Kuao nima uchun Yevropani tashlab O‘zbekistonni tanladi?
Qisqacha

Kot-d'Ivuarlik 28 yoshli himoyachi Koffi Kuao Fransiyaning «Mes» klubidan keyin Farg‘onaning «Neftchi» jamoasiga qo‘shildi. U Yevropadagi takliflarga qaramay, o‘zini to‘liq namoyon eta oladigan loyiha sifatida «Neftchi»ni tanlaganini aytdi. Kuao klub bilan 2027 yilning 30 iyuniga qadar shartnoma imzoladi. O‘ng qanot himoyachisi tezligi, tajribasi va agressiv o‘yini bilan jamoaning mavsumdagi maqsadlariga erishishiga yordam berishga va’da berdi.

O‘zbekiston Superligasi yozgi transfer oynasida shov-shuvli kelishuvga qo‘l urdi. Fransiyaning «Mes» klubi sobiq himoyachisi, Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi a’zosi Koffi Kuao faoliyatini Farg‘onaning «Neftchi» klubida davom ettiradigan bo‘ldi. 28 yoshli tajribali futbolchi Yevropani tark etib, O‘zbekiston chempionatini tanlagani sabablari va fransuz matbuot bergan intervyusidagi fikrlari ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Fransiyaning nufuzli 225foot.com nashriga intervyu bergan ivuarlik himoyachi bu kutilmagan, ammo ambitsiyali qarori borasida ochiq-oshkor so‘zlab berdi.

«Mes» bilan xayrlashuv va «Neftchi» loyihasi

Joriy yilning iyul oyida Fransiyaning «Mes» klubi bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetgach, Koffi Kuao erkin agentga aylangan edi. Unga yevropalik bir nechta klublardan takliflar bo‘lishiga qaramay, futbolchi shoshmaslikni va o‘zini to‘liq namoyon eta oladigan loyihani tanlashni ma’qul ko‘rdi.

«Mes»dagi faoliyatim va iyulda shartnomam yakuniga yetgach, o‘zimni to‘liq kerakli his qiladigan loyihani tanlash uchun shoshmaslikni ma’qul ko‘rdim. “Neftchi” varianti paydo bo‘lganida, klub rahbariyatining rejalari menga ma’qul keldi. O‘zbekiston chempionatini kashf etish — men uchun juda qiziqarli chorlov va ham insoniy, ham sport nuqtayi nazaridan yangi sarguzashtdir», — dedi Koffi Kuao.

2027 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma

Farg‘ona klubi rahbariyati himoya chizig‘ini kuchaytirish maqsadida yuqori saviyadagi legionerni o‘z safiga qo‘shib olishga erishdi. Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv bir yarim mavsumga mo‘ljallangan bo‘lib, Kuao «Neftchi» bilan 2027 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan rasmiy shartnomaga imzo chekdi.

Kot-d'Ivuarlik futbolchi Yevropa maydonlarida to‘plagan boy tajribasi va taktik bilimlarini yangi jamoasiga berishga tayyorligini bildirdi.

«Maydonda borimni beraman»: Kuaodan katta va’dalar

O‘z pozitsiyasida yuqori tezlik, kurashvchanlik va tajovuzkor (agressiv) o‘yin uslubi bilan ajralib turadigan o‘ng qanot himoyachisi Farg‘onadagi faoliyatidan katta umidlar kutmoqda:

«Men bu yerga kamtarlik, ammo o‘ng qanotda tajribam, tezligim va agressiv o‘yinimni ko‘rsatish niyatida keldim. Bu yangi futbol, yangi madaniyat va men joriy mavsumda klubga o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishishda yordam berish uchun bor kuchimni berishga tayyorman. Hammasini maydon ko‘rsatadi!»

«Neftchi» safiga kelib qo‘shilgan tajribali legionerning maydondagi harakatlari va uning jamoa natijalariga ta’siri muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda. Farg‘onaliklarning ushbu transferi Superligadagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Koffi KouaoNeftchiMetzO'zbekistonFarg'ona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi