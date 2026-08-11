O‘zbekistonlik velopoygachi xalqaro turnirda 3 ta medalni qo‘lga kiritdi

·60·Sport
O‘zbekistonlik velopoygachi xalqaro turnirda 3 ta medalni qo‘lga kiritdi
Qisqacha

Slovakiyaning Preshov shahrida o'tkazilgan «GP Slovak Cycling Federation» xalqaro turnirida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Sergey Rostovsev 3 ta medalni qo'lga kiritdi. Ikki bosqich yakunlariga ko'ra, u 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medaliga ega bo'ldi. Rostovsev «Scratch» yo'nalishining birinchi bosqichida oltin, «Elimination» yo'nalishida esa kumush va bronza medallarini qo'lga kiritdi.

Slovakiyaning Preshov shahrida velotrek bo‘yicha nufuzli «GP Slovak Cycling Federation» xalqaro musobaqasi bo‘lib o‘tdi. Ikki bosqichdan iborat ushbu shiddatli bellashuvlarda O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Sergey Rostovsev muvaffaqiyatli ishtirok etib, shohsupaning barcha pog‘onalaridan joy oldi va vatanimiz sharafini munosib himoya qildi.

Ushbu quvonchli xabarni O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ) rasman ma’lum qildi.

Shohsupaning barcha pog‘onalari: Oltin, kumush va bronza!

Slovakiya treklarida kechgan keskin kurashlarda hamyurtimiz o‘zining yuqori jismoniy va taktik tayyorgarligini namoyish etdi. Ikki bosqich yakunlariga ko‘ra, Rostovsev 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medaliga ega chiqdi.

Sportchimizning medallar shodasi quyidagi dasturlarda qo‘lga kiritildi:

  • «Scratch» (Skretch) yo‘nalishi: Po‘latday iroda va yuqori tezlik talab etiladigan ushbu dasturning birinchi bosqichida Sergey Rostovsev barcha raqiblarini ortda qoldirib, oltin medalni qo‘lga kiritdi.

  • «Elimination» (Olib chiqib ketish) yo‘nalishi: Har ikki bosqich doirasida kechgan ushbu murakkab va taktik mahoratga boy dasturda hamyurtimiz barqaror o‘yin ko‘rsatib, mos ravishda kumush va bronza medallariga sazovor bo‘ldi.

Xalqaro arenalardagi barqarorlik

O‘zbekiston velosport terma jamoasi vakillarining Yevropa maydonlaridagi bu kabi g‘alabalari mamlakatimizda ushbu sport turiga qaratilayotgan yuksak e’tibor va tizimli tayyorgarlikning amaliy natijasidir. Preshovdagi «GP Slovak Cycling Federation» turnirida erishilgan g‘alaba Sergey Rostovsevning xalqaro reyting ochkolarini boyitishga hamda kelgusi yirik musobaqalarga ruhiy tayyorgarligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Sergey RostovsevO'zbekistonPrešovSlovakiyaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi