O‘zbekistonlik velopoygachi xalqaro turnirda 3 ta medalni qo‘lga kiritdi
Slovakiyaning Preshov shahrida o'tkazilgan «GP Slovak Cycling Federation» xalqaro turnirida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Sergey Rostovsev 3 ta medalni qo'lga kiritdi. Ikki bosqich yakunlariga ko'ra, u 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medaliga ega bo'ldi. Rostovsev «Scratch» yo'nalishining birinchi bosqichida oltin, «Elimination» yo'nalishida esa kumush va bronza medallarini qo'lga kiritdi.
Slovakiyaning Preshov shahrida velotrek bo‘yicha nufuzli «GP Slovak Cycling Federation» xalqaro musobaqasi bo‘lib o‘tdi. Ikki bosqichdan iborat ushbu shiddatli bellashuvlarda O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Sergey Rostovsev muvaffaqiyatli ishtirok etib, shohsupaning barcha pog‘onalaridan joy oldi va vatanimiz sharafini munosib himoya qildi.
Ushbu quvonchli xabarni O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ) rasman ma’lum qildi.
Shohsupaning barcha pog‘onalari: Oltin, kumush va bronza!
Slovakiya treklarida kechgan keskin kurashlarda hamyurtimiz o‘zining yuqori jismoniy va taktik tayyorgarligini namoyish etdi. Ikki bosqich yakunlariga ko‘ra, Rostovsev 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medaliga ega chiqdi.
Sportchimizning medallar shodasi quyidagi dasturlarda qo‘lga kiritildi:
«Scratch» (Skretch) yo‘nalishi: Po‘latday iroda va yuqori tezlik talab etiladigan ushbu dasturning birinchi bosqichida Sergey Rostovsev barcha raqiblarini ortda qoldirib, oltin medalni qo‘lga kiritdi.
«Elimination» (Olib chiqib ketish) yo‘nalishi: Har ikki bosqich doirasida kechgan ushbu murakkab va taktik mahoratga boy dasturda hamyurtimiz barqaror o‘yin ko‘rsatib, mos ravishda kumush va bronza medallariga sazovor bo‘ldi.
Xalqaro arenalardagi barqarorlik
O‘zbekiston velosport terma jamoasi vakillarining Yevropa maydonlaridagi bu kabi g‘alabalari mamlakatimizda ushbu sport turiga qaratilayotgan yuksak e’tibor va tizimli tayyorgarlikning amaliy natijasidir. Preshovdagi «GP Slovak Cycling Federation» turnirida erishilgan g‘alaba Sergey Rostovsevning xalqaro reyting ochkolarini boyitishga hamda kelgusi yirik musobaqalarga ruhiy tayyorgarligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…