«Surxon» Karimov transferidan hali yillar davomida pul ishlashi mumkin
Termizning «Surxon» klubi yosh himoyachi Behruz Karimovni Shveysariyaning «Lugano» klubiga 250 ming yevroga transfer qildi. Klub tayyorgarlik kompensatsiyasi orqali yana taxminan 200 ming yevro olishi kutilmoqda, bu dastlabki daromadni qariyb 450 ming yevroga yetkazadi. «Surxon» Karimovning keyingi transferidan 10 foizlik ulush olish huquqini ham saqlab qolgan. Masalan, futbolchi keyinchalik 10 million yevroga sotilsa, Termiz klubi yana 1 million yevro olishi mumkin.
Termizning «Surxon» klubi yosh himoyachi Behruz Karimovni Shveysariyaning «Lugano» klubiga transfer qildi. Bu kelishuv faqat futbolchining Yevropaga yo‘l olishi bilan emas, balki Termiz klubi uchun uzoq muddatli moliyaviy manfaat keltirishi mumkinligi bilan ham ahamiyatli.
Narzulla Saydullayev ma’lumotiga ko‘ra, «Lugano» transfer uchun «Surxon»ga 250 ming yevro to‘laydi. Bundan tashqari, klub tayyorgarlik kompensatsiyasi orqali yana taxminan 200 ming yevro olishi kutilmoqda.
Bir futbolchining o‘zi qariyb yarim million yevro keltiradi
Agar keltirilgan raqamlar to‘liq amalga oshsa, «Surxon» Karimovning Shveysariyaga o‘tishi orqali dastlabki bosqichning o‘zida taxminan 450 ming yevro daromad olishi mumkin.
Bu O‘zbekiston klubi uchun yosh futbolchini tarbiyalash va unga asosiy tarkibda imkoniyat berish qanday iqtisodiy natija berishi mumkinligini ko‘rsatadigan muhim misol.
Ammo kelishuvning eng qiziq qismi hali oldinda.
«Surxon» keyingi transferdan ham ulush oladi
Ma’lumotlarga qaraganda, Termiz klubi Karimovning keyingi transferidan 10 foizlik ulush olish huquqini saqlab qolgan.
Masalan, agar Behruz keyinchalik «Lugano»dan boshqa klubga 10 million yevroga sotilsa va shartnoma aynan umumiy transfer summasining 10 foizini nazarda tutsa, «Surxon» yana 1 million yevro olishi mumkin.
Shu tariqa, Karimovning Yevropadagi faoliyati qanchalik muvaffaqiyatli kechsa, uni tarbiyalagan klubning moliyaviy manfaati ham shunchalik oshib borishi ehtimol.
«Surxon»ning tavakkali o‘zini oqladi
Behruz Karimovga yosh bo‘lishiga qaramay ishonch bildirgan murabbiylar Fevzi Davletov va Stanislav Kudryashovning mehnati aynan shunday paytda ko‘rinadi.
Yosh futbolchini maydonga tushirish har doim ham oson qaror emas. Murabbiy natija talab qilinadigan muhitda tajribali o‘yinchi o‘rniga yoshga ishonch bildirib, ma’lum tavakkal qiladi.
Ammo futbolchi o‘sib, keyin xorij klubiga transfer qilinsa, bunday qaror nafaqat sport, balki biznes nuqtayi nazaridan ham katta samara beradi.
O‘zbekiston klublari uchun tayyor model
Karimov transferi yana bir muhim haqiqatni ko‘rsatmoqda: mahalliy klublar faqat tayyor legionerlarni sotib olish orqali emas, yosh futbolchilarni rivojlantirib, keyin Yevropa bozoriga chiqarish orqali ham barqaror daromad topishi mumkin.
Bunday modelda klub bir marta emas, bir necha bosqichda pul ishlaydi: dastlabki transfer haqi, tayyorgarlik kompensatsiyasi va keyingi sotuvdan belgilangan ulush.
Agar futbolchi Yevropa futbolida o‘zini ko‘rsatib, qimmatroq klubga o‘tsa, dastlab nisbatan kichik ko‘ringan transfer yillar o‘tib juda katta moliyaviy natijaga aylanishi mumkin.
Endi asosiy bosqich Karimovning o‘ziga bog‘liq
«Lugano»ga o‘tish Behruz Karimov uchun faqat xorijiy transfer emas, balki karyerasining yangi bosqichi.
Shveysariya futbolida o‘zini ko‘rsatish, asosiy tarkibdan joy olish va Yevropa klublari e’tiboriga tushish uning keyingi qadamini belgilashi mumkin.
«Surxon» esa bu transfer bilan hozirning o‘zida mablag‘ ishlab topibgina qolmay, Karimovning kelajakdagi har bir katta transferiga qiziqish bilan qarab boradigan klubga aylandi.
Bu kelishuv O‘zbekiston futboli uchun oddiy transferdan ko‘ra kattaroq signal bo‘lishi mumkin: yosh futbolchiga berilgan imkoniyat bir kun kelib klubning eng qimmat aktiviga aylanadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…