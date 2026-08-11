«Surxon» Karimov transferidan hali yillar davomida pul ishlashi mumkin

·76·Sport
«Surxon» Karimov transferidan hali yillar davomida pul ishlashi mumkin
Qisqacha

Termizning «Surxon» klubi yosh himoyachi Behruz Karimovni Shveysariyaning «Lugano» klubiga 250 ming yevroga transfer qildi. Klub tayyorgarlik kompensatsiyasi orqali yana taxminan 200 ming yevro olishi kutilmoqda, bu dastlabki daromadni qariyb 450 ming yevroga yetkazadi. «Surxon» Karimovning keyingi transferidan 10 foizlik ulush olish huquqini ham saqlab qolgan. Masalan, futbolchi keyinchalik 10 million yevroga sotilsa, Termiz klubi yana 1 million yevro olishi mumkin.

Termizning «Surxon» klubi yosh himoyachi Behruz Karimovni Shveysariyaning «Lugano» klubiga transfer qildi. Bu kelishuv faqat futbolchining Yevropaga yo‘l olishi bilan emas, balki Termiz klubi uchun uzoq muddatli moliyaviy manfaat keltirishi mumkinligi bilan ham ahamiyatli.

Narzulla Saydullayev ma’lumotiga ko‘ra, «Lugano» transfer uchun «Surxon»ga 250 ming yevro to‘laydi. Bundan tashqari, klub tayyorgarlik kompensatsiyasi orqali yana taxminan 200 ming yevro olishi kutilmoqda.

Bir futbolchining o‘zi qariyb yarim million yevro keltiradi

Agar keltirilgan raqamlar to‘liq amalga oshsa, «Surxon» Karimovning Shveysariyaga o‘tishi orqali dastlabki bosqichning o‘zida taxminan 450 ming yevro daromad olishi mumkin.

Bu O‘zbekiston klubi uchun yosh futbolchini tarbiyalash va unga asosiy tarkibda imkoniyat berish qanday iqtisodiy natija berishi mumkinligini ko‘rsatadigan muhim misol.

Ammo kelishuvning eng qiziq qismi hali oldinda.

«Surxon» keyingi transferdan ham ulush oladi

Ma’lumotlarga qaraganda, Termiz klubi Karimovning keyingi transferidan 10 foizlik ulush olish huquqini saqlab qolgan.

Masalan, agar Behruz keyinchalik «Lugano»dan boshqa klubga 10 million yevroga sotilsa va shartnoma aynan umumiy transfer summasining 10 foizini nazarda tutsa, «Surxon» yana 1 million yevro olishi mumkin.

Shu tariqa, Karimovning Yevropadagi faoliyati qanchalik muvaffaqiyatli kechsa, uni tarbiyalagan klubning moliyaviy manfaati ham shunchalik oshib borishi ehtimol.

«Surxon»ning tavakkali o‘zini oqladi

Behruz Karimovga yosh bo‘lishiga qaramay ishonch bildirgan murabbiylar Fevzi Davletov va Stanislav Kudryashovning mehnati aynan shunday paytda ko‘rinadi.

Yosh futbolchini maydonga tushirish har doim ham oson qaror emas. Murabbiy natija talab qilinadigan muhitda tajribali o‘yinchi o‘rniga yoshga ishonch bildirib, ma’lum tavakkal qiladi.

Ammo futbolchi o‘sib, keyin xorij klubiga transfer qilinsa, bunday qaror nafaqat sport, balki biznes nuqtayi nazaridan ham katta samara beradi.

O‘zbekiston klublari uchun tayyor model

Karimov transferi yana bir muhim haqiqatni ko‘rsatmoqda: mahalliy klublar faqat tayyor legionerlarni sotib olish orqali emas, yosh futbolchilarni rivojlantirib, keyin Yevropa bozoriga chiqarish orqali ham barqaror daromad topishi mumkin.

Bunday modelda klub bir marta emas, bir necha bosqichda pul ishlaydi: dastlabki transfer haqi, tayyorgarlik kompensatsiyasi va keyingi sotuvdan belgilangan ulush.

Agar futbolchi Yevropa futbolida o‘zini ko‘rsatib, qimmatroq klubga o‘tsa, dastlab nisbatan kichik ko‘ringan transfer yillar o‘tib juda katta moliyaviy natijaga aylanishi mumkin.

Endi asosiy bosqich Karimovning o‘ziga bog‘liq

«Lugano»ga o‘tish Behruz Karimov uchun faqat xorijiy transfer emas, balki karyerasining yangi bosqichi.

Shveysariya futbolida o‘zini ko‘rsatish, asosiy tarkibdan joy olish va Yevropa klublari e’tiboriga tushish uning keyingi qadamini belgilashi mumkin.

«Surxon» esa bu transfer bilan hozirning o‘zida mablag‘ ishlab topibgina qolmay, Karimovning kelajakdagi har bir katta transferiga qiziqish bilan qarab boradigan klubga aylandi.

Bu kelishuv O‘zbekiston futboli uchun oddiy transferdan ko‘ra kattaroq signal bo‘lishi mumkin: yosh futbolchiga berilgan imkoniyat bir kun kelib klubning eng qimmat aktiviga aylanadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

SurxonBehruz KarimovLuganoTermiz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi