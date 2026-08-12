Barselona Pedro Porro transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi

·68·Sport
Barselona Pedro Porro transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi
Qisqacha

Barselona Tottenxemning o'ng qanot himoyachisi Pedro Porro vakillari bilan dastlabki aloqalarni o'rnatdi. Kataloniya klubi Jyul Kunde uchun Arsenal va Mikel Arteta qiziqishi kuchaygani sababli himoyadagi ehtimoliy yo'qotishlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. 26 yoshli Pedro Porro Tottenxem bilan 2031-yilgacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzolagan va klub bosh murabbiyi Roberto De Zerbi uni muhim futbolchi deb biladi.

Ispaniyaning Barselona klubi himoya chizigʻidagi kutilgаn oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrish maqsadida Tottenxem oʻng qanot himoyachisi Pedro Porro vakillari bilan dastlabki aloqalarni oʻrnatdi. Kataloniya grandi oʻz safidagi asosiy himoyachilardan biri Jyul Kunde uchun Angliyadan qiziqishlar ortib borayotgan bir vaqtda transfer bozorida faol harakat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Himoyadagi ehtimoliy oʻzgarishlar va Arsenal qiziqishi

Metro nashri va ispaniyalik taniqli jurnalist Jerar Romeroning Jijantes loyihasiga tayanib xabar berishicha, Barselona rahbariyati yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin yuzaga kelishi mumkin boʻlgan yoʻqotishlarning oldini olishga urinmoqda. Xususan, Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Fransiya terma jamoasi aʼzosi Jyul Kundeni oʻz safiga qoʻshib olishni juda istamoqda. Garchi Kunde hozircha ketish istagini bildirmagan boʻlsa-da, uning kelajagi borasidagi noaniqlik Kataloniya klubini muqobil variantlarni qidirishga majbur qilmoqda.

Jerar Romeroning soʻzlariga koʻra, soʻnggi kunlarda Barselona Pedro Porroning yaqin atrofi va vakillari bilan rasman aloqaga chiqqan. Ispaniyalik futbolchi hozirda Tottenxemning eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchilaridan biri hisoblanadi va u yaqinda London klubi bilan uzoq yillik shartnoma imzolagan edi.

Pedro Porroning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari

26 yoshli Pedro Porro oʻtgan mavsumlarda Premyer-ligada barqaror va ishonchli oʻyin namoyish etib kelmoqda. U 2023-yilning yanvar oyida Sporting CP klubidan Tottenxemga ijaraga kelib qoʻshilgan, keyinchalik ingliz klubi uni toʻliq sotib olgandi. Futbolchi Shimoliy Amerikada oʻtgan xalqaro turnirda ham Ispaniya terma jamoasi safida yorqin oʻyin koʻrsatib, jahon chempionati gʻolibi boʻlishga erishdi va turnirdagi oʻyinlarning deyarli barchasida asosiy tarkibda maydonga tushdi.

Uning London klubidagi barqaror harakatlari va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari Ispaniya grandlarining eʼtiborini tortdi. Biroq Barselona uchun bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi, chunki futbolchi iyul oyida Tottenxem bilan 2031-yilgacha moʻljallangan yangi foydali shartnomaga imzo chekkan edi.

Tottenxemning pozitsiyasi

Tottenxem bosh murabbiy Roberto De Zerbi Pedro Porroni oʻzining taktik tizimining eng muhim boʻgʻinlaridan biri deb biladi. Italyan mutaxassisi himoyachining ham himoyada, ham hujumda birdek foydali harakat qilishini yuqori baholagan.

Pedro jamoamiz uchun juda muhim futbolchi, u har ikki yoʻnalishda ham oʻyinga taʼsir oʻtkaza olishini doimiy ravishda koʻrsatib kelmoqda, — degan edi De Zerbi futbolchining shartnomasi uzaytirilgandan soʻng. Uning texnik mahoratidan tashqari, men uning mentalitetini ham qadrlayman. U har kuni oʻrganishga va oʻsishga intiladi.

Hozircha Barselona faqat dastlabki muzokaralar bilan cheklangan boʻlib, kelgusidagi qadamlar Jyul Kundening taqdiriga va klubning moliyaviy imkoniyatlariga bogʻliq boʻladi.

BarselonaPedro PorroJyul KundeTottenxemArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi