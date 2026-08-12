Barselona Pedro Porro transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi
Barselona Tottenxemning o'ng qanot himoyachisi Pedro Porro vakillari bilan dastlabki aloqalarni o'rnatdi. Kataloniya klubi Jyul Kunde uchun Arsenal va Mikel Arteta qiziqishi kuchaygani sababli himoyadagi ehtimoliy yo'qotishlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. 26 yoshli Pedro Porro Tottenxem bilan 2031-yilgacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzolagan va klub bosh murabbiyi Roberto De Zerbi uni muhim futbolchi deb biladi.
Ispaniyaning Barselona klubi himoya chizigʻidagi kutilgаn oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrish maqsadida Tottenxem oʻng qanot himoyachisi Pedro Porro vakillari bilan dastlabki aloqalarni oʻrnatdi. Kataloniya grandi oʻz safidagi asosiy himoyachilardan biri Jyul Kunde uchun Angliyadan qiziqishlar ortib borayotgan bir vaqtda transfer bozorida faol harakat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Himoyadagi ehtimoliy oʻzgarishlar va Arsenal qiziqishiMetro nashri va ispaniyalik taniqli jurnalist Jerar Romeroning Jijantes loyihasiga tayanib xabar berishicha, Barselona rahbariyati yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin yuzaga kelishi mumkin boʻlgan yoʻqotishlarning oldini olishga urinmoqda. Xususan, Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Fransiya terma jamoasi aʼzosi Jyul Kundeni oʻz safiga qoʻshib olishni juda istamoqda. Garchi Kunde hozircha ketish istagini bildirmagan boʻlsa-da, uning kelajagi borasidagi noaniqlik Kataloniya klubini muqobil variantlarni qidirishga majbur qilmoqda.
Jerar Romeroning soʻzlariga koʻra, soʻnggi kunlarda Barselona Pedro Porroning yaqin atrofi va vakillari bilan rasman aloqaga chiqqan. Ispaniyalik futbolchi hozirda Tottenxemning eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchilaridan biri hisoblanadi va u yaqinda London klubi bilan uzoq yillik shartnoma imzolagan edi.
Pedro Porroning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari26 yoshli Pedro Porro oʻtgan mavsumlarda Premyer-ligada barqaror va ishonchli oʻyin namoyish etib kelmoqda. U 2023-yilning yanvar oyida Sporting CP klubidan Tottenxemga ijaraga kelib qoʻshilgan, keyinchalik ingliz klubi uni toʻliq sotib olgandi. Futbolchi Shimoliy Amerikada oʻtgan xalqaro turnirda ham Ispaniya terma jamoasi safida yorqin oʻyin koʻrsatib, jahon chempionati gʻolibi boʻlishga erishdi va turnirdagi oʻyinlarning deyarli barchasida asosiy tarkibda maydonga tushdi.
Uning London klubidagi barqaror harakatlari va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari Ispaniya grandlarining eʼtiborini tortdi. Biroq Barselona uchun bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi, chunki futbolchi iyul oyida Tottenxem bilan 2031-yilgacha moʻljallangan yangi foydali shartnomaga imzo chekkan edi.
Tottenxemning pozitsiyasiTottenxem bosh murabbiy Roberto De Zerbi Pedro Porroni oʻzining taktik tizimining eng muhim boʻgʻinlaridan biri deb biladi. Italyan mutaxassisi himoyachining ham himoyada, ham hujumda birdek foydali harakat qilishini yuqori baholagan.
Pedro jamoamiz uchun juda muhim futbolchi, u har ikki yoʻnalishda ham oʻyinga taʼsir oʻtkaza olishini doimiy ravishda koʻrsatib kelmoqda, — degan edi De Zerbi futbolchining shartnomasi uzaytirilgandan soʻng. Uning texnik mahoratidan tashqari, men uning mentalitetini ham qadrlayman. U har kuni oʻrganishga va oʻsishga intiladi.
Hozircha Barselona faqat dastlabki muzokaralar bilan cheklangan boʻlib, kelgusidagi qadamlar Jyul Kundening taqdiriga va klubning moliyaviy imkoniyatlariga bogʻliq boʻladi.
…