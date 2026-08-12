JLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildi
JLR'ning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobil dizayniga qaytishini ma'lum qildi. U kompaniyada 24 yil faoliyat yuritib, yangilangan Defender, bir necha avloddagi Range Rover va Discovery krossoverlari, shuningdek Jaguar Type 00 elektromobil konsepsiyasini yaratishda qatnashgan.
Britaniyaning mashhur Jaguar Land Rover kompaniyasining bosh ijodiy direktori lavozimidan kutilmaganda ketgan Jerri Makgovern avtomobil dizayniga yana qaytish niyati borligini qatʼiy bildirdi. Autocar nashriga bergan eksklyuziv intervyusida u oʻzining shiddatli faoliyati, kompaniyadagi oʻzgarishlar va kelgusidagi rejalari haqida batafsil toʻxtalib oʻtdi. Ushbu bayonot avtomobil olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki uning qoʻl ostida yaratilgan modellar Britaniya avtomobilsozligining soʻnggi yillardagi qiyofasini belgilab bergan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar maʼlumotiga koʻra, Makgovernning JLRʼdan ketishi oʻtgan yilning dekabr oyida sodir boʻlgan, biroq kompaniya bu haqda rasmiy bayonotni faqatgina joriy yilning mart oyida eʼlon qilgan edi. Bu esa mutaxassisning oʻz xohishi bilan ketgani yoki ishdan boʻshatilgani haqidagi turli taxminlar va mish-mishlarga sabab boʻlgandi. Biroq dizayner bu mish-mishlarning barchasi haqiqatdan yiroq ekanini taʼkidlab, oʻzining kelajakdagi ijodiy rejalari haqida ochiq gapirdi.
Britaniyalik mutaxassis JLR tarkibida 24 yil davomida samarali faoliyat yuritdi. U oʻz faoliyati davomida zamonaviy avtomobilsozlikda muhim oʻrin tutuvchi bir qator afsonaviy modellarni yaratishda bosh-qosh boʻldi. Xususan, uning rahbarligida yangilangan Defender, bir necha avlodga mansub Range Rover va Discovery krossoverlari dunyo yuzini koʻrdi. Shuningdek, u omma orasida katta bahslarga sabab boʻlgan Jaguar Type 00 elektromobil konsepsiyasining ham muallifi hisoblanadi.
Mototsikl dizaynidan yangi avtomobillargachaHozirgi vaqtda Jerri Makgovern Norton Motorcycles kompaniyasiga maslahatchi sifatida yordam berib kelmoqda. U avtomobillardan mototsikllar dizayniga oʻtish jarayoni va brend oʻziga xosligini shakllantirish qiyinchiliklari haqida ham oʻrtoqlashdi. Shunga qaramay, uning soʻzlariga koʻra, toʻrt gʻildirakli transport vositalariga boʻlgan mehr va intilish hech qachon soʻnmagan.
«Men yangi narsalarni yaratishni istayman va bozorda koʻplab imkoniyatlar mavjudligini yaxshi tushunaman», — deya taʼkidladi dizayner oʻz intervyusida. Uning soʻzlariga koʻra, unga allaqachon koʻplab hamkorlik takliflari kelib tushgan, biroq u kelgusidagi loyihalar va sheriklarni tanlashda oʻta ehtiyotkor va talabchan boʻlishni rejalashtirmoqda.
«Men bilan kim ishlashi va nima yaratishim muhim. Ammo men aniq ravishda yana yangi avtomobillar dizayni ustida ishlayman. Bu mening qonimda bor», — deya qoʻshimcha qildi u. Mutaxassisning bu soʻzlari uning muxlislari va avtomobil sanoati ekspertlari orasida katta umid uygʻotmoqda.
…