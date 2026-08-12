JLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildi

·53·Avto
JLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildi
Qisqacha

JLR'ning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobil dizayniga qaytishini ma'lum qildi. U kompaniyada 24 yil faoliyat yuritib, yangilangan Defender, bir necha avloddagi Range Rover va Discovery krossoverlari, shuningdek Jaguar Type 00 elektromobil konsepsiyasini yaratishda qatnashgan.

Britaniyaning mashhur Jaguar Land Rover kompaniyasining bosh ijodiy direktori lavozimidan kutilmaganda ketgan Jerri Makgovern avtomobil dizayniga yana qaytish niyati borligini qatʼiy bildirdi. Autocar nashriga bergan eksklyuziv intervyusida u oʻzining shiddatli faoliyati, kompaniyadagi oʻzgarishlar va kelgusidagi rejalari haqida batafsil toʻxtalib oʻtdi. Ushbu bayonot avtomobil olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki uning qoʻl ostida yaratilgan modellar Britaniya avtomobilsozligining soʻnggi yillardagi qiyofasini belgilab bergan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar maʼlumotiga koʻra, Makgovernning JLRʼdan ketishi oʻtgan yilning dekabr oyida sodir boʻlgan, biroq kompaniya bu haqda rasmiy bayonotni faqatgina joriy yilning mart oyida eʼlon qilgan edi. Bu esa mutaxassisning oʻz xohishi bilan ketgani yoki ishdan boʻshatilgani haqidagi turli taxminlar va mish-mishlarga sabab boʻlgandi. Biroq dizayner bu mish-mishlarning barchasi haqiqatdan yiroq ekanini taʼkidlab, oʻzining kelajakdagi ijodiy rejalari haqida ochiq gapirdi.

Britaniyalik mutaxassis JLR tarkibida 24 yil davomida samarali faoliyat yuritdi. U oʻz faoliyati davomida zamonaviy avtomobilsozlikda muhim oʻrin tutuvchi bir qator afsonaviy modellarni yaratishda bosh-qosh boʻldi. Xususan, uning rahbarligida yangilangan Defender, bir necha avlodga mansub Range Rover va Discovery krossoverlari dunyo yuzini koʻrdi. Shuningdek, u omma orasida katta bahslarga sabab boʻlgan Jaguar Type 00 elektromobil konsepsiyasining ham muallifi hisoblanadi.

Mototsikl dizaynidan yangi avtomobillargacha

Hozirgi vaqtda Jerri Makgovern Norton Motorcycles kompaniyasiga maslahatchi sifatida yordam berib kelmoqda. U avtomobillardan mototsikllar dizayniga oʻtish jarayoni va brend oʻziga xosligini shakllantirish qiyinchiliklari haqida ham oʻrtoqlashdi. Shunga qaramay, uning soʻzlariga koʻra, toʻrt gʻildirakli transport vositalariga boʻlgan mehr va intilish hech qachon soʻnmagan.

«Men yangi narsalarni yaratishni istayman va bozorda koʻplab imkoniyatlar mavjudligini yaxshi tushunaman», — deya taʼkidladi dizayner oʻz intervyusida. Uning soʻzlariga koʻra, unga allaqachon koʻplab hamkorlik takliflari kelib tushgan, biroq u kelgusidagi loyihalar va sheriklarni tanlashda oʻta ehtiyotkor va talabchan boʻlishni rejalashtirmoqda.

«Men bilan kim ishlashi va nima yaratishim muhim. Ammo men aniq ravishda yana yangi avtomobillar dizayni ustida ishlayman. Bu mening qonimda bor», — deya qoʻshimcha qildi u. Mutaxassisning bu soʻzlari uning muxlislari va avtomobil sanoati ekspertlari orasida katta umid uygʻotmoqda.

Jerri MakgovernJaguar Land RoverAvtomobil dizayniElektromobilNorton Motorcycles
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaBugun, 11:29Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiVolvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiBugun, 11:20Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiLada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiBugun, 10:25Jaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdiJaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdiBugun, 05:56Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiJaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiBugun, 05:24Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaAion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaBugun, 05:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi