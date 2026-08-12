Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqda
Aston Martin 550 million funt sterling miqdoridagi yangi kredit bo'yicha maxfiy shartlarni imzoladi va kelishuv yangi kreditorlarga kompaniyaning avvalgi 1,5 milliard funt sterlinglik qarzdorligiga bog'langan boshqa qarz beruvchilarda mavjud bo'lmagan maxsus huquqlarni taqdim etadi.
Britaniyaning mashhur sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi Aston Martin soʻnggi yillarda koʻpincha ijobiy yangiliklar bilan emas, balki moliyaviy qiyinchiliklar tufayli diqqat markazida boʻlmoqda. IXBT.com nashrining xabar berishicha, kompaniya 550 million funt sterling miqdoridagi yangi kredit boʻyicha maxfiy shartlarni imzolagan. Ushbu kelishuv yangi kreditorlarga kompaniyaning avvalgi 1,5 milliard funt sterlinglik umumiy qarzdorligiga bogʻlanib qolgan boshqa qarz beruvchilarda mavjud boʻlmagan maxsus huquqlarni taqdim etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Aston Martin oʻz tarixidagi eng ilgʻor va sifatli avtomobillarni ishlab chiqarishiga qaramay, nega qarzdorlik domulasidan qochib qutula olmayotgani koʻpchilikni qiziqtirmoqda. Mutaxassislar avtomobilsozlik sanoatining oʻta kapital talab qiluvchi soha ekanligini taʼkidlab, bu kabi yirik xarajatlar va doimiy mablagʻ zarurati kompaniyani moliyaviy charxpalakdan chiqib ketishiga toʻsqinlik qilayotganini qayd etishadi.
Moliyaviy qiyinchiliklar va qarzlar girdobiAston Martin tomonidan taqdim etilayotgan zamonaviy modellar xaridorlar va ekspertlar tomonidan yuqori baholanib, brend eng yaxshi davrlarini boshdan kechirayotgandek koʻrinadi. Biroq, ishlab chiqarish jarayonining qimmatligi va yangi texnologiyalarni joriy etish uchun ketadigan ulkan mablagʻlar korxonaning moliyaviy barqarorligiga putur yetkazmoqda. Yangi olingan 550 million funt sterlinglik qarz kompaniya uchun oʻziga xos qutqaruv halqasi vazifasini oʻtsa-da, mavjud qarz yukini yanada ogʻirlashtirishi mumkin.
Avtomobil bozoridagi keskin raqobat sharoitida hashamatli sport avtomobillarini ishlab chiqaruvchilar nafaqat dizayn va quvvat, balki moliyaviy boshqaruvda ham oʻta ehtiyotkor boʻlishlari talab etiladi. Aston Martin misolida koʻrish mumkinki, hatto eng sara va mukammal mashinalarni yaratish ham kompaniyani chuqur moliyaviy inqirozlardan kafolatlay olmaydi.
…