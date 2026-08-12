Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqda

·34·Avto
Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqda
Qisqacha

Aston Martin 550 million funt sterling miqdoridagi yangi kredit bo'yicha maxfiy shartlarni imzoladi va kelishuv yangi kreditorlarga kompaniyaning avvalgi 1,5 milliard funt sterlinglik qarzdorligiga bog'langan boshqa qarz beruvchilarda mavjud bo'lmagan maxsus huquqlarni taqdim etadi.

Britaniyaning mashhur sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi Aston Martin soʻnggi yillarda koʻpincha ijobiy yangiliklar bilan emas, balki moliyaviy qiyinchiliklar tufayli diqqat markazida boʻlmoqda. IXBT.com nashrining xabar berishicha, kompaniya 550 million funt sterling miqdoridagi yangi kredit boʻyicha maxfiy shartlarni imzolagan. Ushbu kelishuv yangi kreditorlarga kompaniyaning avvalgi 1,5 milliard funt sterlinglik umumiy qarzdorligiga bogʻlanib qolgan boshqa qarz beruvchilarda mavjud boʻlmagan maxsus huquqlarni taqdim etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Aston Martin oʻz tarixidagi eng ilgʻor va sifatli avtomobillarni ishlab chiqarishiga qaramay, nega qarzdorlik domulasidan qochib qutula olmayotgani koʻpchilikni qiziqtirmoqda. Mutaxassislar avtomobilsozlik sanoatining oʻta kapital talab qiluvchi soha ekanligini taʼkidlab, bu kabi yirik xarajatlar va doimiy mablagʻ zarurati kompaniyani moliyaviy charxpalakdan chiqib ketishiga toʻsqinlik qilayotganini qayd etishadi.

Moliyaviy qiyinchiliklar va qarzlar girdobi

Aston Martin tomonidan taqdim etilayotgan zamonaviy modellar xaridorlar va ekspertlar tomonidan yuqori baholanib, brend eng yaxshi davrlarini boshdan kechirayotgandek koʻrinadi. Biroq, ishlab chiqarish jarayonining qimmatligi va yangi texnologiyalarni joriy etish uchun ketadigan ulkan mablagʻlar korxonaning moliyaviy barqarorligiga putur yetkazmoqda. Yangi olingan 550 million funt sterlinglik qarz kompaniya uchun oʻziga xos qutqaruv halqasi vazifasini oʻtsa-da, mavjud qarz yukini yanada ogʻirlashtirishi mumkin.

Avtomobil bozoridagi keskin raqobat sharoitida hashamatli sport avtomobillarini ishlab chiqaruvchilar nafaqat dizayn va quvvat, balki moliyaviy boshqaruvda ham oʻta ehtiyotkor boʻlishlari talab etiladi. Aston Martin misolida koʻrish mumkinki, hatto eng sara va mukammal mashinalarni yaratish ham kompaniyani chuqur moliyaviy inqirozlardan kafolatlay olmaydi.

Aston MartinAvtomobil bozoriQarzlarBritaniya avtomobillariMoliyaviy inqiroz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiVolvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiBugun, 11:20Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiLada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiBugun, 10:25JLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildiJLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildiBugun, 10:25Jaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdiJaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdiBugun, 05:56Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiJaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiBugun, 05:24Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaAion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaBugun, 05:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi