Barselona hujumchisi ogʻir jarohat tufayli transferini boy berdi

·44·Sport
Barselona hujumchisi ogʻir jarohat tufayli transferini boy berdi
Qisqacha

Barselona hujumchisi Runi Bardji mashg'ulotda o'ng tizzasidagi xochsimon bog'lamlarini yana uzib olib, yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin boshqa klubga o'tish imkoniyatidan ayrildi. 20 yoshli shvetsiyalik futbolchi yaqin kunlarda jarrohlik amaliyotini boshdan kechiradi va maydonga qaytishi uchun oylar kerak bo'ladi. Bu 2024-yilda Kopengagen safida o'ynaganida olgan jarohatidan keyingi ikkinchi og'ir shikastlanishdir.

Ispaniya chempioni Barselona jamoasining hujumchisi Runi Bardji mashgʻulot paytida oʻng tizzasidagi xochsimon bogʻlamlarini yana uzib oldi. GOAL.com xabar berishicha, ushbu ogʻir jarohat 20 yoshli shvetsiyalik futbolchining yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin boshqa klubga oʻtish rejalarini butunlay barbod qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dushanba kuni boʻlib oʻtgan mashgʻulotda jiddiy shikastlangan futbolchi yaqin kunlarda jarrohlik amaliyotini boshdan kechirishi shart. Tibbiy koʻrik natijalari uning safdan uzoq muddatga chiqqanini va yashil maydonga qaytish uchun oylar kerak boʻlishini tasdiqladi. Bu 2024-yilda Kopengagen safida oʻynagan paytida ham aynan shu tizzasidan xuddi shunday jarohat olgan futbolchining faoliyatidagi ikkinchi ogʻir holatdir.

Kataloniya klubi bosh murabbiyi Xansi Flik futbolchiga kelgusi mavsumda asosiy tarkibdan joy topish qiyin boʻlishini ochiq-oydin tushuntirib, yangi jamoa qidirishni tavsiya qilgan edi. Shundan soʻng tomonlar yozgi transfer ustida faol ishlay boshlagan edi. Transfer oldidan xavf tugʻdirmaslik maqsadida Bardji shanba kuni Nottingham Forest va Udinese jamoalariga qarshi oʻrtoqlik oʻyinlari qaydnomasiga ham kiritilmagan edi.

Angliya Premyer-ligasi klublari qiziqish bildirgan edi

ESPN maʼlumotiga koʻra, yosh vingerga Yevropaning yetakchi chempionatlari, jumladan, Angliya Premyer-ligasi klublaridan ham qiziqishlar boʻlgan. Kataloniyaliklar rahbariyati transfer muzokaralarini tezlashtirishni rejalashtirib turgan bir paytda yuzaga kelgan bu koʻngilsizlik barcha rejalarni oʻzgartirib yubordi.

Eslatib oʻtamiz, Runi Bardji oʻtgan yozda Kopengagendan taxminan 2 million yevro evaziga Barselona safiga kelib qoʻshilgandi. Shvetsiyalik futbolchi Ispaniyadagi debyut mavsumida barcha musobaqalarda 28 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol muallifi boʻlgan. Biroq uning aksar oʻyinlari zaxiradan maydonga tushish bilan cheklangandi.

Klubning yozgi transfer davrida Entoni Gordon va Karim Adeyemi kabi hujumchilarni oʻz safiga qoʻshib olgani Bardjining asosiy tarkibda muntazam oʻynash imkoniyatlarini yanada qisqartirishi kutilgandi. Shu bois murabbiylar shtabi uning boshqa jamoada oʻyin amaliyotiga ega boʻlishini maʼqul koʻrgandi, biroq kutilmagan jarohat barcha rejalarni yoʻqqa chiqardi.

BarselonaRuni BardjiLa LigaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi