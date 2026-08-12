Barselona hujumchisi ogʻir jarohat tufayli transferini boy berdi
Barselona hujumchisi Runi Bardji mashg'ulotda o'ng tizzasidagi xochsimon bog'lamlarini yana uzib olib, yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin boshqa klubga o'tish imkoniyatidan ayrildi. 20 yoshli shvetsiyalik futbolchi yaqin kunlarda jarrohlik amaliyotini boshdan kechiradi va maydonga qaytishi uchun oylar kerak bo'ladi. Bu 2024-yilda Kopengagen safida o'ynaganida olgan jarohatidan keyingi ikkinchi og'ir shikastlanishdir.
Ispaniya chempioni Barselona jamoasining hujumchisi Runi Bardji mashgʻulot paytida oʻng tizzasidagi xochsimon bogʻlamlarini yana uzib oldi. GOAL.com xabar berishicha, ushbu ogʻir jarohat 20 yoshli shvetsiyalik futbolchining yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin boshqa klubga oʻtish rejalarini butunlay barbod qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dushanba kuni boʻlib oʻtgan mashgʻulotda jiddiy shikastlangan futbolchi yaqin kunlarda jarrohlik amaliyotini boshdan kechirishi shart. Tibbiy koʻrik natijalari uning safdan uzoq muddatga chiqqanini va yashil maydonga qaytish uchun oylar kerak boʻlishini tasdiqladi. Bu 2024-yilda Kopengagen safida oʻynagan paytida ham aynan shu tizzasidan xuddi shunday jarohat olgan futbolchining faoliyatidagi ikkinchi ogʻir holatdir.
Kataloniya klubi bosh murabbiyi Xansi Flik futbolchiga kelgusi mavsumda asosiy tarkibdan joy topish qiyin boʻlishini ochiq-oydin tushuntirib, yangi jamoa qidirishni tavsiya qilgan edi. Shundan soʻng tomonlar yozgi transfer ustida faol ishlay boshlagan edi. Transfer oldidan xavf tugʻdirmaslik maqsadida Bardji shanba kuni Nottingham Forest va Udinese jamoalariga qarshi oʻrtoqlik oʻyinlari qaydnomasiga ham kiritilmagan edi.
Angliya Premyer-ligasi klublari qiziqish bildirgan ediESPN maʼlumotiga koʻra, yosh vingerga Yevropaning yetakchi chempionatlari, jumladan, Angliya Premyer-ligasi klublaridan ham qiziqishlar boʻlgan. Kataloniyaliklar rahbariyati transfer muzokaralarini tezlashtirishni rejalashtirib turgan bir paytda yuzaga kelgan bu koʻngilsizlik barcha rejalarni oʻzgartirib yubordi.
Eslatib oʻtamiz, Runi Bardji oʻtgan yozda Kopengagendan taxminan 2 million yevro evaziga Barselona safiga kelib qoʻshilgandi. Shvetsiyalik futbolchi Ispaniyadagi debyut mavsumida barcha musobaqalarda 28 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol muallifi boʻlgan. Biroq uning aksar oʻyinlari zaxiradan maydonga tushish bilan cheklangandi.
Klubning yozgi transfer davrida Entoni Gordon va Karim Adeyemi kabi hujumchilarni oʻz safiga qoʻshib olgani Bardjining asosiy tarkibda muntazam oʻynash imkoniyatlarini yanada qisqartirishi kutilgandi. Shu bois murabbiylar shtabi uning boshqa jamoada oʻyin amaliyotiga ega boʻlishini maʼqul koʻrgandi, biroq kutilmagan jarohat barcha rejalarni yoʻqqa chiqardi.
…