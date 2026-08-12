Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?
24 yoshli BAA fuqarosi Hamad Ali Al-Shehhi basketbol to'pini oyoq tovoni bilan 12 metr (39,37 fut) masofadan savatga tushirib, dunyodagi eng uzoq masofalik rekordni o'rnatdi. U to'pni oyog'i bilan yuqoriga irg'itib, havodagi to'pga tovoni bilan zarba bergan.
Boburga xos mahorat va inson imkoniyatlari cheksizligini namoyish etgan 24 yoshli BAA fuqarosi Hamad Ali Al-Shehhi sport dunyosini yana bir bor hayratda qoldirdi. Futbol bo‘yicha ko‘plab Ginnes rekordlari sohibi bo‘lgan ushbu sportchi bu safar o‘z oyoq mahoratini basketbol maydonchasida sinab ko‘rdi va olamshumul natijaga erishdi.
12 metr (39,37 fut) masofadan zargarona zarba
Al-Shehhi basketbol to‘pini oyoq tovoni (orqa qismi) bilan tepib, savatga chiroyli tarzda tushirish bo‘yicha dunyodagi eng uzoq masofalik rekordni o‘rnatishga qaror qildi.
Internetda keng tarqalgan rekord o‘rnatish videosida sportchining yuqori mahorati yaqqol ko‘rinadi: u basketbol to‘pini avval oyog‘i bilan yuqoriga silkitib irg‘itadi, so‘ng havoda turgan to‘pga oyoq tovoni bilan zargarona va kuchli zarba yo‘llab, deyarli 12 metr (39,37 fut) masofadan to‘pni aniq basketbol savatiga tushiradi.
Tovon zarbasidan oldingi tarixiy rekordlar
Hamad Ali Al-Shehhi uchun Ginnesning Rekordlar kitobi begona emas. U bunga qadar ham futbol to‘pini nazorat qilish bo‘yicha qator hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etgan:
1 daqiqada tizza bilan to‘p tepish: 215 marotaba;
Tizzada to‘p bilan 50 metr (164 fut) masofani bosib o‘tish: 10,50 soniya (eng tezkor ko‘rsatkich);
O‘tirgan holda 1 daqiqada tizza bilan to‘p tepish: 211 marotaba.
«Motivatsiyam — futbolga bo‘lgan cheksiz muhabbatim»
Ginnesning rekordlar kitobi vakillariga bergan intervyusida sportchi ushbu zafar va maqsadi haqida to‘lqinlanib gapirib o‘tdi:
«Men yillar davomida futbolga bo‘lgan ishtiyoqim va mashaqqatli mashg‘ulotlarim evaziga shakllangan mahoratimni rasman hujjatlashtirishni va nishonlashni istadim. Futbolga bo‘lgan muhabbatim — mening eng katta motivatsiya manbaimdir. Ushbu yutuq va rekord evaziga Birlashgan Arab Amirliklari sharafini dunyo sahnasida himoya qilganimdan cheksiz faxrlanaman», — dedi Hamad Ali Al-Shehhi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…