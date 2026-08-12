Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?

·64·Sport
Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?
Qisqacha

24 yoshli BAA fuqarosi Hamad Ali Al-Shehhi basketbol to'pini oyoq tovoni bilan 12 metr (39,37 fut) masofadan savatga tushirib, dunyodagi eng uzoq masofalik rekordni o'rnatdi. U to'pni oyog'i bilan yuqoriga irg'itib, havodagi to'pga tovoni bilan zarba bergan.

Boburga xos mahorat va inson imkoniyatlari cheksizligini namoyish etgan 24 yoshli BAA fuqarosi Hamad Ali Al-Shehhi sport dunyosini yana bir bor hayratda qoldirdi. Futbol bo‘yicha ko‘plab Ginnes rekordlari sohibi bo‘lgan ushbu sportchi bu safar o‘z oyoq mahoratini basketbol maydonchasida sinab ko‘rdi va olamshumul natijaga erishdi.

12 metr (39,37 fut) masofadan zargarona zarba

Al-Shehhi basketbol to‘pini oyoq tovoni (orqa qismi) bilan tepib, savatga chiroyli tarzda tushirish bo‘yicha dunyodagi eng uzoq masofalik rekordni o‘rnatishga qaror qildi.

Internetda keng tarqalgan rekord o‘rnatish videosida sportchining yuqori mahorati yaqqol ko‘rinadi: u basketbol to‘pini avval oyog‘i bilan yuqoriga silkitib irg‘itadi, so‘ng havoda turgan to‘pga oyoq tovoni bilan zargarona va kuchli zarba yo‘llab, deyarli 12 metr (39,37 fut) masofadan to‘pni aniq basketbol savatiga tushiradi.

Tovon zarbasidan oldingi tarixiy rekordlar

Hamad Ali Al-Shehhi uchun Ginnesning Rekordlar kitobi begona emas. U bunga qadar ham futbol to‘pini nazorat qilish bo‘yicha qator hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etgan:

  • 1 daqiqada tizza bilan to‘p tepish: 215 marotaba;

  • Tizzada to‘p bilan 50 metr (164 fut) masofani bosib o‘tish: 10,50 soniya (eng tezkor ko‘rsatkich);

  • O‘tirgan holda 1 daqiqada tizza bilan to‘p tepish: 211 marotaba.

«Motivatsiyam — futbolga bo‘lgan cheksiz muhabbatim»

Ginnesning rekordlar kitobi vakillariga bergan intervyusida sportchi ushbu zafar va maqsadi haqida to‘lqinlanib gapirib o‘tdi:

«Men yillar davomida futbolga bo‘lgan ishtiyoqim va mashaqqatli mashg‘ulotlarim evaziga shakllangan mahoratimni rasman hujjatlashtirishni va nishonlashni istadim. Futbolga bo‘lgan muhabbatim — mening eng katta motivatsiya manbaimdir. Ushbu yutuq va rekord evaziga Birlashgan Arab Amirliklari sharafini dunyo sahnasida himoya qilganimdan cheksiz faxrlanaman», — dedi Hamad Ali Al-Shehhi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Hamad Ali Al-ShehhiGuinness World RecordsUnited Arab Emirates
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Enso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiEnso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiBugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi