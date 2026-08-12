Enso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdi

·43·Sport
Enso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdi
Qisqacha

Manchester Siti yangi bosh murabbiyi Enso Mareska Erling Xoland sardor bo'lib qolsa, jamoada taktik muammo yuzaga kelishi mumkinligini hazil bilan aytdi. Mareska avval Lester va Chelsi jamoalarida gol urilgach, sardor nishonlash uchun emas, ko'rsatma olish uchun zaxira o'rindig'iga kelishi kerakligi haqida qoida joriy qilgan.

Angliyaning Manchester Siti jamoasining yangi bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning norvegiyalik hujumchisi Erling Xoland bilan bogʻliq qiziqarli taktik vaziyat haqida gapirib oʻtdi. Mutaxassis avvalgi jamoalarida qoʻllagan qatʼiy qoidalari va yulduz futbolchining maydondagi harakatlari xususida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 46 yoshli italiyalik mutaxassis Pep Gvardiola asos solgan poydevor ustiga oʻzining tartib-intizom va nazoratga asoslangan falsafasini qurishga kirishgan. Marescaning asosiy talablaridan biri oʻyin davomida maydondagi muloqot va tartibni qatʼiy saqlashdan iborat.

Maydondagi qatʼiy intizom

Murabbiyning oʻziga xos taktik yondashuvlaridan biri jamoa gol urgandagi darhol reaksiya qilish odatlariga borib taqaladi. U oʻyinning eng qizgʻin pallalarida sardorlar bilan bevosita aloqada boʻlishni afzal koʻradi.

Enso Mareska oʻtgan mavsumlarda ham shunday usul qoʻllaganini taʼkidladi: «Lester va Chelsi jamoalarida ishlaganimda menda bitta qoida bor edi: gol urgнимиzda sardor nishonlash uchun emas, koʻrsatma olish uchun zaxira oʻrindigʻiga kelishi kerak edi», deydi murabbiy hissiyotlardan koʻra taktik oʻzgarishlarni ustun qoʻyishini tushuntirib.

Xoland bilan bogʻliq kutilmagan vaziyat

The New York Times nashri maʼlumotiga koʻra, bu qoida oldingi jamoalarda muvaffaqiyatli ishlagan boʻlsa-da, Manchester Siti klubida vaziyat biroz oʻzgacha tus olishi mumkin. Xususan, jamoaning asosiy toʻpurari Erling Xoland sardorlik vazifasini bajarib qolsa, bu murabbiylar shtabi uchun kichik muammoga aylanishi ehtimoli bor.

Mareska bu hazilomuz holatni quyidagicha izohladi: «Bu yaxshi savol. Agar sardor gol ursa, demak u nishonlashi mumkin. Agar Erling sardor boʻlsa, tavba! Bizda muammo yuzaga keladi, tasavvur qila olasizmi?», deya zarafomuz hazillashdi u norvegiyalik futbolchining doimiy ravishda gol urish odatiga ishora qilib.

Mazkur yondashuv Manchester Siti uchun yangi mavsum oldidan jamoa ichidagi muhit va taktik intizom qanchalik muhim ekanini koʻrsatadi. Enso Mareska oʻz gʻoyalarini amalda qoʻllashda davom etmoqda.

Enso MareskaErling XolandManchester SitiAPLFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi