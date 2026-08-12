Enso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdi
Manchester Siti yangi bosh murabbiyi Enso Mareska Erling Xoland sardor bo'lib qolsa, jamoada taktik muammo yuzaga kelishi mumkinligini hazil bilan aytdi. Mareska avval Lester va Chelsi jamoalarida gol urilgach, sardor nishonlash uchun emas, ko'rsatma olish uchun zaxira o'rindig'iga kelishi kerakligi haqida qoida joriy qilgan.
Angliyaning Manchester Siti jamoasining yangi bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning norvegiyalik hujumchisi Erling Xoland bilan bogʻliq qiziqarli taktik vaziyat haqida gapirib oʻtdi. Mutaxassis avvalgi jamoalarida qoʻllagan qatʼiy qoidalari va yulduz futbolchining maydondagi harakatlari xususida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 46 yoshli italiyalik mutaxassis Pep Gvardiola asos solgan poydevor ustiga oʻzining tartib-intizom va nazoratga asoslangan falsafasini qurishga kirishgan. Marescaning asosiy talablaridan biri oʻyin davomida maydondagi muloqot va tartibni qatʼiy saqlashdan iborat.
Maydondagi qatʼiy intizomMurabbiyning oʻziga xos taktik yondashuvlaridan biri jamoa gol urgandagi darhol reaksiya qilish odatlariga borib taqaladi. U oʻyinning eng qizgʻin pallalarida sardorlar bilan bevosita aloqada boʻlishni afzal koʻradi.
Enso Mareska oʻtgan mavsumlarda ham shunday usul qoʻllaganini taʼkidladi: «Lester va Chelsi jamoalarida ishlaganimda menda bitta qoida bor edi: gol urgнимиzda sardor nishonlash uchun emas, koʻrsatma olish uchun zaxira oʻrindigʻiga kelishi kerak edi», deydi murabbiy hissiyotlardan koʻra taktik oʻzgarishlarni ustun qoʻyishini tushuntirib.
Xoland bilan bogʻliq kutilmagan vaziyatThe New York Times nashri maʼlumotiga koʻra, bu qoida oldingi jamoalarda muvaffaqiyatli ishlagan boʻlsa-da, Manchester Siti klubida vaziyat biroz oʻzgacha tus olishi mumkin. Xususan, jamoaning asosiy toʻpurari Erling Xoland sardorlik vazifasini bajarib qolsa, bu murabbiylar shtabi uchun kichik muammoga aylanishi ehtimoli bor.
Mareska bu hazilomuz holatni quyidagicha izohladi: «Bu yaxshi savol. Agar sardor gol ursa, demak u nishonlashi mumkin. Agar Erling sardor boʻlsa, tavba! Bizda muammo yuzaga keladi, tasavvur qila olasizmi?», deya zarafomuz hazillashdi u norvegiyalik futbolchining doimiy ravishda gol urish odatiga ishora qilib.
Mazkur yondashuv Manchester Siti uchun yangi mavsum oldidan jamoa ichidagi muhit va taktik intizom qanchalik muhim ekanini koʻrsatadi. Enso Mareska oʻz gʻoyalarini amalda qoʻllashda davom etmoqda.
…