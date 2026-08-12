Djenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandi

·158·Madaniyat
Djenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandi
Qisqacha

11 avgust kuni e'lon qilingan Jenna Ortega intervyusidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda uning faoliyatidan ko'ra tashqi ko'rinishi muhokama qilinib, u Ariana Grande bilan taqqoslandi. Aktrisa bolalikdagi ayrim kasting va sahna jarayonlarida atrofdagilarga noqulaylik tug'dirishdan qo'rqib, kun bo'yi ovqatlanmaslik va suv ichmaslikka harakat qilganini aytdi.

«Wednesday» seriali orqali butun dunyoga tanilgan Jenna Ortega navbatdagi intervyusida faoliyati, Tim Byorton bilan hamkorligi va bolalikdagi kasting jarayonlari haqida gapirishni rejalashtirgan edi. Biroq suhbat kutilmaganda butunlay boshqa mavzuga burildi.

11 avgust kuni e’lon qilingan intervyudan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilarning asosiy e’tibori aktrisaning tashqi ko‘rinishiga qaratildi. Ayrim muxlislar uni hatto mashhur xonanda Ariana Grande bilan taqqoslay boshladi.

«Keyingi Ariana Grande», — deya yozgan foydalanuvchilardan biri. Bu kabi izohlar intervyudan olingan suratlar X ijtimoiy tarmog‘ida tez tarqalganidan so‘ng yanada ko‘paygan.

Djenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandi

Orteganing o‘zi esa suhbat davomida bolalikdagi aktyorlik faoliyati haqida qiziq bir xotirasini o‘rtoqlashdi. U ba’zi kasting va sahna jarayonlarida atrofdagilarga noqulaylik tug‘dirib qo‘yishdan qo‘rqqani sababli kun bo‘yi ovqatlanmaslik va hatto suv ichmaslikka harakat qilgan paytlari bo‘lganini aytdi.

Aktrisaning bu gaplari internetdagi muhokamalarni yanada kuchaytirdi. Ayrim foydalanuvchilar uning salomatligi haqida xavotir bildirgan bo‘lsa, boshqalar mashhur insonlarning tashqi ko‘rinishini doimiy ravishda muhokama qilishga qarshi chiqdi.

Qizig‘i, Ortega hech qachon GLP-1 turidagi vazn kamaytirish vositalaridan foydalanganini aytmagan. Shunga qaramay, uning tashqi ko‘rinishi haqidagi fikrlar intervyudan keyingi muhokamalarning asosiy mavzusiga aylandi.

Jenna Orteganing pardozli va pardozsiz holati yonma-yon ko‘rsatilgan.

Suhbatda aktrisa «Wednesday» seriali hayotini qanday o‘zgartirganini ham esladi. 2022 yilda serial namoyish etilganidan ko‘p o‘tmay, uning qanchalik ulkan mashhurlikka erishganini anglab yetgan.

Ortega Braziliyadagi Comic-Con tadbirida muxlislar oldiga chiqqan paytini ham eslab, ayrim odamlar hayajondan hushidan ketganini aytdi.

«Bu bino ichida zilzila sodir bo‘layotgandek edi. Bu oddiy holat emasdi», — deya xotirladi aktrisa.

Bugun 23 yoshli Ortega Gollivudning eng mashhur yosh yulduzlaridan biri hisoblanadi. Ammo uning aytishicha, bunday mashhurlikni u bolaligida tasavvur ham qilmagan.

Aktrisa yetti yoshida ota-onasiga aktyor bo‘lishni xohlashini aytganida esa ular uning gapiga ishonish o‘rniga kulgan. Oradan yillar o‘tib, o‘sha qizaloq butun dunyo tanidigan yulduzga aylandi.

Jenna OrtegaAriana GrandeTim BurtonBraziliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Bugun, 00:54Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Kecha, 23:59Aktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiAktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiKecha, 23:33Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Kecha, 17:08Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Kecha, 15:58Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Kecha, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!