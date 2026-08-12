Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildi

·26·Avto
Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildi
Qisqacha

Volvo S90 Smart Luxury Edition 2026-yilgi versiyasining Xitoydagi narxi trade-in sharti bilan 406 900 yuandan 229 900 yuangacha tushirildi, ayrim dilerlarda esa avtomobilni taxminan 205 000 yuanga olish mumkin. Model savdosi 2023-yildagi oylik 3500 donadan 2025-yilda 1500 tagacha kamaygan, 2026-yil aprel oyida esa atigi 428 ta sedan sotilgan.

Xitoy avtomobil bozorida shved brendining flagman modeli boʻlgan Volvo S90 Smart Luxury Edition 2026-yilgi versiyasining narxi sezilarli darajada pasaytirildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avvalroq ushbu sedan uchun 406 900 yuan talab qilingan boʻlsa, hozirda rasmiy narx eski mashinani savdoga topshirish (trade-in) sharti bilan 229 900 yuangacha tushirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mamlakatning ayrim hududlaridagi dilerlik markazlari esa xaridorlarni jalb qilish uchun yanada qulay shartlarni taklif qilmoqda. Unga koʻra, ushbu premium toifadagi avtomobilni taxminan 205 000 yuan evaziga xarid qilish imkoniyati mavjud. Narxlarning bunchalik keskin tushib ketishi modelga boʻlgan talabning ketma-ket yillar davomida pasayib borayotgani bilan bevosita bogʻliqdir.

Sotuv koʻrsatkichlarining keskin pasayishi

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Volvo S90 savdolari oxirgi yillarda jiddiy ravishda tushib ketgan. Agar 2023-yilda oʻrtacha oylik sotuv koʻrsatkichi 3500 donani tashkil etgan boʻlsa, 2024-yilda bu raqam 2500 taga, 2025-yilda esa 1500 ta avtomolga qisqargan.

Vaziyat 2026-yilda yanada ogʻirlashgan. Xususan, aprel–iyun oylarida oylik sotuvlar atigi 400–500 tani tashkil etib, xususan, aprel oyining oʻzida bor-yoʻgʻi 428 ta sedan egasini topgan. Bu kabi salbiy koʻrsatkichlar Volvo brendining butun Xitoy bozoridagi mavqeiga ham soya solmoqda.

Joriy yilning birinchi yarmida shved brendining Katta Xitoydagi umumiy savdolari 53 200 tani tashkil etdi. Shu bilan birga, kompaniyaning global miqyosdagi umumiy sotuv hajmi ham 8 foizga qisqargani qayd etilgan.

Texnik bazaning eskirgani asosiy muammo sifatida koʻrsatilmoqda

Mutaxassislarning fikricha, talabning sustlashishiga asosiy sabab sifatida Volvo S90 modelining texnik jihatdan eskirib qolgani koʻrsatilmoqda. Avtomobil allaqachon oʻz davrini oʻtay boshlagan SPA platformasida yigʻilgan boʻlib, u 2,0 litrli dvigatel, 48 voltli yumshoq gidrid tizimi hamda old aylanma uzatma bilan jihozlangan.

Mazkur sinfdagi xaridorlar koʻproq talab qiladigan olti silindrli dvigatel va toʻliq uzatmali versiyalar esa mijozlarga taqdim etilmaydi. Shuningdek, avtomobildagi elektron boshqaruv tizimlari va avtomatlashtirish funksiyalari bugungi kundagi zamonaviy raqobatchilar imkoniyatlaridan ortda qolmoqda.

Yuzaga kelgan sharoitda Volvo rahbariyati narxlarni demping qilish va Xitoydagi boʻlinmani boshqarish tizimini yangilash orqali mamlakat bozoridagi vaziyatni oʻnglashga hamda savdo hajmini qayta tiklashga harakat qilmoqda.

VolvoVolvo S90Xitoy bozoriAvtomobillar narxiAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaBugun, 11:29Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiLada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiBugun, 10:25JLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildiJLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildiBugun, 10:25Jaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdiJaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdiBugun, 05:56Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiJaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiBugun, 05:24Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaAion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaBugun, 05:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi