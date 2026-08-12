Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildi

·43·Avto
Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildi
Qisqacha

AvtoVAZ barcha Lada Vesta versiyalariga «Lada Connect Start» telematik tizimini qo'shdi, avtomobillar narxi esa o'zgarmadi. Tizim smartfon orqali avtomobilning joylashuvi, harakatlanishi, so'nggi safarlari va texnik holatini, jumladan akkumulyator zaryadi, yoqilg'i miqdori, qolgan masofa, eshiklar holati hamda dvigatel haroratini kuzatish imkonini beradi. Yangi avtomobillar xarid qilingan dastlabki uch yil davomida xizmatning barcha imkoniyatlari bepul taqdim etiladi.

AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining ommabop Lada Vesta modeli uchun muhim yangilanishni joriy etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda ushbu avtomobillarning barcha versiyalariga «Lada Connect Start» telemantik tizimi qoʻshildi va eng muhimi, mashinalarning narxi oʻzgarmagan holda qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur tizim haydovchilarga oʻz smartfoni yordamida transport vositasining holatini masofadan turib nazorat qilish imkonini beradi. Jumladan, ilova orqali avtomobilning turgan joyini kuzatish, uning harakatlanayotganini aniqlash hamda oxirgi qilingan safarlar haqidagi maʼlumotlarni koʻzdan kechirish mumkin.

Smartfon orqali toʻliq nazorat

Dastur nafaqat geografik joylashuvni, balki mashinaning texnik holatini ham real vaqt rejimida koʻrsatadi. Xususan, foydalanuvchilar akkumulyator zaryad darajasi, bakdagi yoqilgʻi miqdori va qolgan masofa boʻyicha hisoblangan zaxirani osongina tekshirib olishlari mumkin.

Shuningdek, ilova eshiklar hamda yukxonaning yopiq yoki ochiqligini, dvigatel haroratini hamda uning ishlab turganini aniqlash imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday funksionallik avtomobildan bir nechta oila aʼzolari yoki xodimlar birgalikda foydalanganda juda qoʻl keladi.

Masofadan boshqarish imkoniyatlari

Yangi tizim Lada Vesta mashinalarining bazaviy jihozlanishiga allaqachon kiritilgan dvigatelni masofadan turib ishga tushirish funksiyasi bilan ham chambarchas bogʻlangan. Bu esa ayniqsa sovuq ob-havo sharoitida avtomobilni safarga oldindan hozirlashda katta qulaylik yaratadi.

Kompaniya qaroriga koʻra, «Lada Connect Start» tizimining barcha imkoniyatlari yangi avtomobil xarid qilingan dastlabki uch yil davomida bepul taqdim etiladi. AvtoVAZ shu tariqa telematik xizmatni standart jihozga aylantirib, xaridorlarga qoʻshimcha xarajatlarsiz yanada kengroq imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

Lada VestaAvtoVAZLada Connect StartAvtomobillar yangiliklariAvtomobil texnologiyalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaBugun, 11:29Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiVolvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiBugun, 11:20JLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildiJLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildiBugun, 10:25Jaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdiJaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdiBugun, 05:56Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiJaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiBugun, 05:24Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaAion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaBugun, 05:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi