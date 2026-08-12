Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildi
AvtoVAZ barcha Lada Vesta versiyalariga «Lada Connect Start» telematik tizimini qo'shdi, avtomobillar narxi esa o'zgarmadi. Tizim smartfon orqali avtomobilning joylashuvi, harakatlanishi, so'nggi safarlari va texnik holatini, jumladan akkumulyator zaryadi, yoqilg'i miqdori, qolgan masofa, eshiklar holati hamda dvigatel haroratini kuzatish imkonini beradi. Yangi avtomobillar xarid qilingan dastlabki uch yil davomida xizmatning barcha imkoniyatlari bepul taqdim etiladi.
AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining ommabop Lada Vesta modeli uchun muhim yangilanishni joriy etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda ushbu avtomobillarning barcha versiyalariga «Lada Connect Start» telemantik tizimi qoʻshildi va eng muhimi, mashinalarning narxi oʻzgarmagan holda qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur tizim haydovchilarga oʻz smartfoni yordamida transport vositasining holatini masofadan turib nazorat qilish imkonini beradi. Jumladan, ilova orqali avtomobilning turgan joyini kuzatish, uning harakatlanayotganini aniqlash hamda oxirgi qilingan safarlar haqidagi maʼlumotlarni koʻzdan kechirish mumkin.
Smartfon orqali toʻliq nazoratDastur nafaqat geografik joylashuvni, balki mashinaning texnik holatini ham real vaqt rejimida koʻrsatadi. Xususan, foydalanuvchilar akkumulyator zaryad darajasi, bakdagi yoqilgʻi miqdori va qolgan masofa boʻyicha hisoblangan zaxirani osongina tekshirib olishlari mumkin.
Shuningdek, ilova eshiklar hamda yukxonaning yopiq yoki ochiqligini, dvigatel haroratini hamda uning ishlab turganini aniqlash imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday funksionallik avtomobildan bir nechta oila aʼzolari yoki xodimlar birgalikda foydalanganda juda qoʻl keladi.
Masofadan boshqarish imkoniyatlariYangi tizim Lada Vesta mashinalarining bazaviy jihozlanishiga allaqachon kiritilgan dvigatelni masofadan turib ishga tushirish funksiyasi bilan ham chambarchas bogʻlangan. Bu esa ayniqsa sovuq ob-havo sharoitida avtomobilni safarga oldindan hozirlashda katta qulaylik yaratadi.
Kompaniya qaroriga koʻra, «Lada Connect Start» tizimining barcha imkoniyatlari yangi avtomobil xarid qilingan dastlabki uch yil davomida bepul taqdim etiladi. AvtoVAZ shu tariqa telematik xizmatni standart jihozga aylantirib, xaridorlarga qoʻshimcha xarajatlarsiz yanada kengroq imkoniyatlarni taqdim etmoqda.
…