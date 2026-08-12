Lionel Messi otasining vafoti sababli vaqtincha safdan chiqdi
Inter Miami sardori Lionel Messi otasi Xorxe Messi 68 yoshida vafot etgani sababli vaqtincha maydonga tushmaydi. Xorxe Messining vafoti munosabati bilan jamoa futbolchilari va murabbiylar shtabi Lionel Messiga hamdardlik bildirdi, Ligalar kubogi uchrashuvi oldidan esa bir daqiqalik sukut saqlandi. Lionel Messining jamoa safiga qaytish sanasi hozircha noma'lum, klub unga motam tutishi va ruhiy tiklanishi uchun zarur vaqtni berdi.
Inter Miami jamoasi sardori Lionel Messi oilasidagi ogʻir judolik sababli vaqtincha maydonga tushmaydigan boʻldi. Futbolchining otasi Xorxe Messi Argentinaning Rosario shahridagi shifoxonalardan birida 68 yoshida hayotdan koʻz yumdi. Ushbu qaygʻuli xabar butun Amerika klubi jamoasini chuqur qaygʻuga soldi va jamoadoshlar hamda murabbiylar shtabi argentinalik hujumchiga oʻz hamdardligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, fojiali voqea jamoa ichki muhitiga va uning psixologik holatiga jiddiy taʼsir koʻrsatgan. Inter Miami bosh murabbiyi Gilermo Hoyos bu yoʻqotish butun kiyinish xonasiga qattiq botganini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday ogʻir damlarda koʻpincha kerakli soʻzlarni topish qiyin kechadi va klub oʻz yetakchisini har tomonlama qoʻllab-quvvatlashga tayyor.
Xotira marosimi va muxlislar daldaKlub rahbariyati va jamoa marhum Xorxe Messining xotirasini munosib tarzda yodga oldi. Nu stadionida boʻlib oʻtgan soʻnggi Ligalar kubogi uchrashuvi oldidan bir daqiqalik sukut saqlandi, stadion ekranlarida esa uning ismi namoyish etildi. Shuningdek, maydonga tushgan futbolchilar hurmat belgisi sifatida qora bogʻichlar taqib harakat qilishdi.
Stadionga yigʻilgan minglab muxlislar ham oʻz sardoriga befarq qolmadilar. Ishqibozlar oʻyinning 10-daqiqasida Leo sharafiga maxsus bayroqlar koʻtarib, uni qoʻllab-quvvatlashdi va tribunada «Fuerza Leo» deb yozilgan taʼsirli banner namoyish etildi. Bu kabi ehtiromlar futbol olamida insoniylik hamisha birinchi oʻrinda turishini yana bir bor tasdiqladi.
Maydonga qaytish sanasi nomaʼlumHozirgi vaqtda Lionel Messining jamoa safiga qachon qaytishi aniq emas. Bosh murabbiy Gilermo Hoyos afsonaviy futbolchiga oilasi davrasida motam tutishi va ruhiy tiklanib olishi uchun qancha vaqt kerak boʻlsa, shuncha muhlat berilishini taʼkidladi. Klub rahbariyati ham sport natijalaridan koʻra insoniy omil muhimroq ekanini bildirib, hujumchiga toʻliq erkinlik berdi.
Shunga qaramay, Inter Miami oldinda turgan rasmiy uchrashuvlarga tayyorgarlik koʻrishda davom etmoqda. Jamoa chorshanba kuni 2026-yilgi Ligalar kubogi guruh bosqichi doirasida Club Leon jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Murabbiylar shtabi maydonda yetakchining yoʻgʻligini qoplash uchun taktika ustida ishlamoqda.
…