Lionel Messi otasining vafoti sababli vaqtincha safdan chiqdi

·60·Sport
Lionel Messi otasining vafoti sababli vaqtincha safdan chiqdi
Qisqacha

Inter Miami sardori Lionel Messi otasi Xorxe Messi 68 yoshida vafot etgani sababli vaqtincha maydonga tushmaydi. Xorxe Messining vafoti munosabati bilan jamoa futbolchilari va murabbiylar shtabi Lionel Messiga hamdardlik bildirdi, Ligalar kubogi uchrashuvi oldidan esa bir daqiqalik sukut saqlandi. Lionel Messining jamoa safiga qaytish sanasi hozircha noma'lum, klub unga motam tutishi va ruhiy tiklanishi uchun zarur vaqtni berdi.

Inter Miami jamoasi sardori Lionel Messi oilasidagi ogʻir judolik sababli vaqtincha maydonga tushmaydigan boʻldi. Futbolchining otasi Xorxe Messi Argentinaning Rosario shahridagi shifoxonalardan birida 68 yoshida hayotdan koʻz yumdi. Ushbu qaygʻuli xabar butun Amerika klubi jamoasini chuqur qaygʻuga soldi va jamoadoshlar hamda murabbiylar shtabi argentinalik hujumchiga oʻz hamdardligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, fojiali voqea jamoa ichki muhitiga va uning psixologik holatiga jiddiy taʼsir koʻrsatgan. Inter Miami bosh murabbiyi Gilermo Hoyos bu yoʻqotish butun kiyinish xonasiga qattiq botganini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday ogʻir damlarda koʻpincha kerakli soʻzlarni topish qiyin kechadi va klub oʻz yetakchisini har tomonlama qoʻllab-quvvatlashga tayyor.

Xotira marosimi va muxlislar dalda

Klub rahbariyati va jamoa marhum Xorxe Messining xotirasini munosib tarzda yodga oldi. Nu stadionida boʻlib oʻtgan soʻnggi Ligalar kubogi uchrashuvi oldidan bir daqiqalik sukut saqlandi, stadion ekranlarida esa uning ismi namoyish etildi. Shuningdek, maydonga tushgan futbolchilar hurmat belgisi sifatida qora bogʻichlar taqib harakat qilishdi.

Stadionga yigʻilgan minglab muxlislar ham oʻz sardoriga befarq qolmadilar. Ishqibozlar oʻyinning 10-daqiqasida Leo sharafiga maxsus bayroqlar koʻtarib, uni qoʻllab-quvvatlashdi va tribunada «Fuerza Leo» deb yozilgan taʼsirli banner namoyish etildi. Bu kabi ehtiromlar futbol olamida insoniylik hamisha birinchi oʻrinda turishini yana bir bor tasdiqladi.

Maydonga qaytish sanasi nomaʼlum

Hozirgi vaqtda Lionel Messining jamoa safiga qachon qaytishi aniq emas. Bosh murabbiy Gilermo Hoyos afsonaviy futbolchiga oilasi davrasida motam tutishi va ruhiy tiklanib olishi uchun qancha vaqt kerak boʻlsa, shuncha muhlat berilishini taʼkidladi. Klub rahbariyati ham sport natijalaridan koʻra insoniy omil muhimroq ekanini bildirib, hujumchiga toʻliq erkinlik berdi.

Shunga qaramay, Inter Miami oldinda turgan rasmiy uchrashuvlarga tayyorgarlik koʻrishda davom etmoqda. Jamoa chorshanba kuni 2026-yilgi Ligalar kubogi guruh bosqichi doirasida Club Leon jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Murabbiylar shtabi maydonda yetakchining yoʻgʻligini qoplash uchun taktika ustida ishlamoqda.

Lionel MessiInter MiamiFutbolArgentinaLigalar kubogi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi