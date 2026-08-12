Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildi

·50·Texno
Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildi
Qisqacha

Xiaomi yangi flagman smartfoni Redmi K100 Pro Maxʼni rasman taqdim etdi. Qurilma Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori, 6,9 dyuymli OLED-displey, 185 Hz yangilanish chastotasi va optik barqarorlashtirishga ega 200 megapiksellik asosiy kamera bilan jihozlangan. Smartfon 9070 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlib, qalinligi 8,45 mm, vazni 238 gramm va IP66, IP68 hamda IP69 darajasida himoyalangan.

Xiaomi brendi oʻzining yangi va eng ilgʻor flagman smartfoni — Redmi K100 Pro Maxʼni rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma yuqori unumdorlik va ilgʻor texnologik yechimlarni oʻzida mujassam etib, mobil bozor uchun muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Yangi gadjet flagman darajadagi imkoniyatlari bilan bir qatorda oʻziga xos noyob funksiyalarni ham taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u LPDDR5X tezkor xotirasi va UFS 4.1 doimiy xotirasi bilan birgalikda ishlaydi. Qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida 6300 kvadrat millimetr maydonga ega sirkulyatsion nasosli kattalashtirilgan sovutish tizimi oʻrnatilgan. Bu ogʻir vazifalar va oʻyinlar vaqtida ham qizishning oldini oladi.

Displey va ilgʻor imkoniyatlar

Qurilma M11 materialiga asoslangan, 2608 x 1200 piksellar aniqligiga ega tekis 6,9 dyuymli OLED-displey bilan taʼminlangan. Ekranning yangilanish chastotasi esa taʼsirli darajada — 185 Hz ni tashkil etadi. Silliq tasvir va yuqori sifat multimedia imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Fotosuratlar va videolavhalar uchun optik barqarorlashtirish tizimiga ega 200 megapiksellik asosiy kamera javob beradi. Unga qoʻshimcha ravishda 50 megapiksellik periskopik televizor moduli va shuncha pikselli oʻta keng burchakli obyektiv qoʻshilgan boʻlib, bu har qanday sharoitda sifatli suratga olish imkonini beradi.

Akkumulyator va oʻlchamlar

Mazkur modelning bosh oʻziga xos jihati bu — kremniy miqdori 16 foizni tashkil etuvchi ulkan 9070 mA·ч sigʻimli akkumulyatoridir. Batareya quvvati yuqori boʻlishiga qaramay, smartfon atigi 8,45 mm qalinlikka va 238 gramm vaznga ega. Orqa panel shisha-tolali materialdan yasalgan boʻlib, korpus IP66, IP68 hamda IP69 standartlari boʻyicha suv va changdan toʻliq himoyalangan.

Qurilma simli 100 W quvvat olish, 50 W quvvatdagi simsiz quvvatlash hamda 27 W simli va 22.5 W simsiz teskari quvvat ulash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, model ultrasonik barmoq izi skaneri, USB 3.2 Gen 1 porti, HyperOS 3.0 operatsion tizimi va maxsus Bose 2.1-kanal akustik tizimi bilan jihozlangan.

Xitoy bozorida Redmi K100 Pro Max narxi 12/256 GB hajmli versiya uchun 4499 yuandan (taxminan 670 dollar) boshlanadi. Eng yuqori 16 GB operativ va 1 TB doimiy xotiraga ega modifikatsiya esa 5999 yuan (taxminan 890 dollar) etib belgilangan. Bundan tashqari, taqdimot davomida Redmi K100 Pro nomli kichikroq versiya ham namoyish etildi.

RedmiXiaomiSmartfonTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiGeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiBugun, 12:59Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiStirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiBugun, 12:30AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiAQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiBugun, 11:57Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiHindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiBugun, 09:59Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiBugun, 09:51Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiYandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi