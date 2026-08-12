Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildi
Xiaomi yangi flagman smartfoni Redmi K100 Pro Maxʼni rasman taqdim etdi. Qurilma Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori, 6,9 dyuymli OLED-displey, 185 Hz yangilanish chastotasi va optik barqarorlashtirishga ega 200 megapiksellik asosiy kamera bilan jihozlangan. Smartfon 9070 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlib, qalinligi 8,45 mm, vazni 238 gramm va IP66, IP68 hamda IP69 darajasida himoyalangan.
Xiaomi brendi oʻzining yangi va eng ilgʻor flagman smartfoni — Redmi K100 Pro Maxʼni rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma yuqori unumdorlik va ilgʻor texnologik yechimlarni oʻzida mujassam etib, mobil bozor uchun muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Yangi gadjet flagman darajadagi imkoniyatlari bilan bir qatorda oʻziga xos noyob funksiyalarni ham taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u LPDDR5X tezkor xotirasi va UFS 4.1 doimiy xotirasi bilan birgalikda ishlaydi. Qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida 6300 kvadrat millimetr maydonga ega sirkulyatsion nasosli kattalashtirilgan sovutish tizimi oʻrnatilgan. Bu ogʻir vazifalar va oʻyinlar vaqtida ham qizishning oldini oladi.
Displey va ilgʻor imkoniyatlarQurilma M11 materialiga asoslangan, 2608 x 1200 piksellar aniqligiga ega tekis 6,9 dyuymli OLED-displey bilan taʼminlangan. Ekranning yangilanish chastotasi esa taʼsirli darajada — 185 Hz ni tashkil etadi. Silliq tasvir va yuqori sifat multimedia imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.
Fotosuratlar va videolavhalar uchun optik barqarorlashtirish tizimiga ega 200 megapiksellik asosiy kamera javob beradi. Unga qoʻshimcha ravishda 50 megapiksellik periskopik televizor moduli va shuncha pikselli oʻta keng burchakli obyektiv qoʻshilgan boʻlib, bu har qanday sharoitda sifatli suratga olish imkonini beradi.
Akkumulyator va oʻlchamlarMazkur modelning bosh oʻziga xos jihati bu — kremniy miqdori 16 foizni tashkil etuvchi ulkan 9070 mA·ч sigʻimli akkumulyatoridir. Batareya quvvati yuqori boʻlishiga qaramay, smartfon atigi 8,45 mm qalinlikka va 238 gramm vaznga ega. Orqa panel shisha-tolali materialdan yasalgan boʻlib, korpus IP66, IP68 hamda IP69 standartlari boʻyicha suv va changdan toʻliq himoyalangan.
Qurilma simli 100 W quvvat olish, 50 W quvvatdagi simsiz quvvatlash hamda 27 W simli va 22.5 W simsiz teskari quvvat ulash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, model ultrasonik barmoq izi skaneri, USB 3.2 Gen 1 porti, HyperOS 3.0 operatsion tizimi va maxsus Bose 2.1-kanal akustik tizimi bilan jihozlangan.
Xitoy bozorida Redmi K100 Pro Max narxi 12/256 GB hajmli versiya uchun 4499 yuandan (taxminan 670 dollar) boshlanadi. Eng yuqori 16 GB operativ va 1 TB doimiy xotiraga ega modifikatsiya esa 5999 yuan (taxminan 890 dollar) etib belgilangan. Bundan tashqari, taqdimot davomida Redmi K100 Pro nomli kichikroq versiya ham namoyish etildi.
…