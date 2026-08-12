Hayotning 7 ta «uchligi»: inson kech anglaydigan haqiqatlar...
Inson hayotidagi yettita «uchlik» vaqt, so'z va imkoniyatning qaytmasligi, xotirjamlik, umid va oriyatni yo'qotish eng og'ir kechishi kabi haqiqatlarni ifodalaydi. Muhabbat, e'tiqod va ishonch eng qadrli boyliklar, mansab, omad va boylik esa bevafo narsalar sifatida ko'rsatiladi. Mehnat, halollik va natija insonni belgilasa, hasad, kibr va g'azab uni ichidan yemirishi mumkin.
Inson ba’zi haqiqatlarni yoshligida eshitadi, ammo ularning ma’nosini faqat yillar o‘tib tushunadi. Vaqtning qaytmasligi, og‘izdan chiqqan so‘zning iz qoldirishi, boylik va mansabning esa bir zumda qo‘ldan ketishi — bular hayotning eng oddiy, ammo eng qattiq saboqlaridir.
Ijtimoiy tarmoqlarda muallifi turlicha ko‘rsatiladigan bir hikmatda inson hayoti yettita «uchlik» orqali tushuntiriladi. Ularning har biri bir qarashda sodda. Ammo mazmuniga chuqurroq qaralsa, butun bir hayotiy falsafa yashiringan.
1. Hech qachon ortga qaytmaydigan 3 narsa
Vaqt. So‘z. Imkoniyat.
O‘tgan bir daqiqani dunyodagi hech qanday mablag‘ bilan sotib olib bo‘lmaydi.
Og‘izdan chiqqan so‘zni ham xuddi shunday qaytarib bo‘lmaydi. Keyin uzr so‘rash mumkin, munosabatni tiklash mumkin, ammo aytilgan gap inson xotirasida qolishi ehtimol.
Imkoniyat esa har doim ikki marta eshik qoqavermaydi.
Shuning uchun ba’zan hayotda eng muhim uchta savol shunday:
Vaqtimni nimaga sarflayapman?
Aytmoqchi bo‘lgan gapimga arziydimi?
Oldimdagi imkoniyatni qo‘rquv tufayli o‘tkazib yubormaymanmi?
2. Yo‘qotish eng og‘ir bo‘lgan 3 narsa
Xotirjamlik. Umid. Oriyat.
Pulni qayta topish mumkin. Ishni almashtirish mumkin. Yo‘qotilgan ayrim narsalarning o‘rnini ham to‘ldirish mumkin.
Ammo inson ichki xotirjamligini yo‘qotsa, hatto erishgan yutuqlaridan ham zavq ololmay qolishi mumkin.
Umid yo‘qolsa — harakat qilish qiyinlashadi.
Oriyat va qadr-qimmatni esa bir lahzalik manfaat uchun sotish keyinchalik juda qimmatga tushishi mumkin.
Shuning uchun har qanday qaror oldidan faqat «men nima olaman?» emas, «buning evaziga nimani yo‘qotaman?» deb ham so‘rash kerak.
3. Hayotdagi eng qadrli 3 boylik
Muhabbat. E’tiqod. Ishonch.
Muhabbat insonni boshqalar bilan bog‘laydi.
E’tiqod — diniy ma’noda bo‘ladimi yoki hayotdagi ma’no va qadriyatlarga ishonch ko‘rinishidami — insonga ichki tayanch beradi.
Ishonch esa har qanday munosabatning poydevoridir.
Ba’zan yillar davomida qurilgan ishonchni bir harakat buzishi mumkin. Shu sabab uni talab qilishdan oldin, unga munosib bo‘lish muhim.
4. Eng bevafo 3 narsa
Mansab. Omad. Boylik.
Bugun yuqori lavozimda bo‘lgan inson ertaga oddiy hayotga qaytishi mumkin.
Bugun omad siz tomonda, ertaga vaziyat butunlay o‘zgarishi mumkin.
Boylik ham doimiy emas: iqtisodiy inqiroz, noto‘g‘ri qaror yoki kutilmagan voqea yillab to‘plangan mablag‘ni qisqa vaqtda o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Shu sabab insonning qadrini qo‘lidagi pul yoki egallab turgan kreslosi emas, ular yo‘qolganda ham unda qoladigan xususiyatlar belgilaydi.
5. Insonni belgilaydigan 3 narsa
Mehnat. Halollik. Natija.
Odam o‘zi haqida istagancha gapirishi mumkin.
Ammo vaqt o‘tib uning kimligi harakatlaridan ko‘rinadi.
Mehnat — insonning intizomini ko‘rsatadi.
Halollik — xarakterini.
Erishgan natijalar esa gap bilan amal o‘rtasidagi farqni ochib beradi.
Shuning uchun obro‘ bir kunda paydo bo‘lmaydi. U har kuni qabul qilingan mayda qarorlardan yig‘iladi.
6. Insonni ichidan yemirishi mumkin bo‘lgan 3 xususiyat
Hasad. Kibr. G‘azab.
Hasad insonni o‘z yo‘lidan chalg‘itib, doim boshqalarning hayotiga qaratib qo‘yadi.
Kibr esa insonni o‘rganishdan to‘xtatadi. Chunki o‘zini hammadan ustun deb bilgan odam boshqadan saboq olishni istamaydi.
Nazoratsiz g‘azab esa bir necha daqiqada yillar davomida qurilgan munosabat, ishonch yoki obro‘ga zarar yetkazishi mumkin.
Bu hislarning paydo bo‘lishi insonni yomon qilmaydi. Muhimi — ular insonni boshqarib qolmasligi.
7. Aytish eng qiyin bo‘lgan 3 jumla
«Men seni sevaman».
«Meni kechir».
«Menga yordam ber».
Qizig‘i, inson ba’zan minglab odam oldida gapira oladi, ammo aynan shu uch jumla oldida to‘xtab qoladi.
«Men seni sevaman» — zaif tomoningizni ochishni talab qiladi.
«Meni kechir» — xatoni tan olishni.
«Menga yordam ber» esa hamma narsani yolg‘iz eplash shart emasligini qabul qilishni talab qiladi.
Shuning uchun bu jumlalar qisqa bo‘lsa ham, ularni aytish uchun katta ichki kuch kerak bo‘lishi mumkin.
Eng muhim «uchlik» esa sizniki bo‘lishi mumkin
Bu hikmatni qat’iy hayot qonuni sifatida qabul qilish shart emas. Ammo u insonga biroz to‘xtab, nimalar haqiqatan muhim ekanini o‘ylab ko‘rish imkonini beradi.
Balki siz uchun hayotdagi eng muhim uchlik boshqachadir: oila, sog‘liq va xotirjamlik. Yoki erkinlik, bilim va halollik.
Muhimi, qaysi uch narsani hech qanday boylikka almashtirmasligingizni o‘zingiz bilishingiz.
Chunki vaqt o‘tib inson ko‘pincha qancha pul topganini emas, kimni sevganini, kimga yaxshilik qilganini va qanday inson bo‘lib qolganini ko‘proq eslaydi.
Siz hayotda eng qadrli deb hisoblaydigan 3 narsa nima? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…