Hayotning 7 ta «uchligi»: inson kech anglaydigan haqiqatlar...

·80·Foydali
Hayotning 7 ta «uchligi»: inson kech anglaydigan haqiqatlar...
Qisqacha

Inson hayotidagi yettita «uchlik» vaqt, so'z va imkoniyatning qaytmasligi, xotirjamlik, umid va oriyatni yo'qotish eng og'ir kechishi kabi haqiqatlarni ifodalaydi. Muhabbat, e'tiqod va ishonch eng qadrli boyliklar, mansab, omad va boylik esa bevafo narsalar sifatida ko'rsatiladi. Mehnat, halollik va natija insonni belgilasa, hasad, kibr va g'azab uni ichidan yemirishi mumkin.

Inson ba’zi haqiqatlarni yoshligida eshitadi, ammo ularning ma’nosini faqat yillar o‘tib tushunadi. Vaqtning qaytmasligi, og‘izdan chiqqan so‘zning iz qoldirishi, boylik va mansabning esa bir zumda qo‘ldan ketishi — bular hayotning eng oddiy, ammo eng qattiq saboqlaridir.

Ijtimoiy tarmoqlarda muallifi turlicha ko‘rsatiladigan bir hikmatda inson hayoti yettita «uchlik» orqali tushuntiriladi. Ularning har biri bir qarashda sodda. Ammo mazmuniga chuqurroq qaralsa, butun bir hayotiy falsafa yashiringan.

1. Hech qachon ortga qaytmaydigan 3 narsa

Vaqt. So‘z. Imkoniyat.

O‘tgan bir daqiqani dunyodagi hech qanday mablag‘ bilan sotib olib bo‘lmaydi.

Og‘izdan chiqqan so‘zni ham xuddi shunday qaytarib bo‘lmaydi. Keyin uzr so‘rash mumkin, munosabatni tiklash mumkin, ammo aytilgan gap inson xotirasida qolishi ehtimol.

Imkoniyat esa har doim ikki marta eshik qoqavermaydi.

Shuning uchun ba’zan hayotda eng muhim uchta savol shunday:

Vaqtimni nimaga sarflayapman?
Aytmoqchi bo‘lgan gapimga arziydimi?
Oldimdagi imkoniyatni qo‘rquv tufayli o‘tkazib yubormaymanmi?

2. Yo‘qotish eng og‘ir bo‘lgan 3 narsa

Xotirjamlik. Umid. Oriyat.

Pulni qayta topish mumkin. Ishni almashtirish mumkin. Yo‘qotilgan ayrim narsalarning o‘rnini ham to‘ldirish mumkin.

Ammo inson ichki xotirjamligini yo‘qotsa, hatto erishgan yutuqlaridan ham zavq ololmay qolishi mumkin.

Umid yo‘qolsa — harakat qilish qiyinlashadi.

Oriyat va qadr-qimmatni esa bir lahzalik manfaat uchun sotish keyinchalik juda qimmatga tushishi mumkin.

Shuning uchun har qanday qaror oldidan faqat «men nima olaman?» emas, «buning evaziga nimani yo‘qotaman?» deb ham so‘rash kerak.

3. Hayotdagi eng qadrli 3 boylik

Muhabbat. E’tiqod. Ishonch.

Muhabbat insonni boshqalar bilan bog‘laydi.

E’tiqod — diniy ma’noda bo‘ladimi yoki hayotdagi ma’no va qadriyatlarga ishonch ko‘rinishidami — insonga ichki tayanch beradi.

Ishonch esa har qanday munosabatning poydevoridir.

Ba’zan yillar davomida qurilgan ishonchni bir harakat buzishi mumkin. Shu sabab uni talab qilishdan oldin, unga munosib bo‘lish muhim.

4. Eng bevafo 3 narsa

Mansab. Omad. Boylik.

Bugun yuqori lavozimda bo‘lgan inson ertaga oddiy hayotga qaytishi mumkin.

Bugun omad siz tomonda, ertaga vaziyat butunlay o‘zgarishi mumkin.

Boylik ham doimiy emas: iqtisodiy inqiroz, noto‘g‘ri qaror yoki kutilmagan voqea yillab to‘plangan mablag‘ni qisqa vaqtda o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Shu sabab insonning qadrini qo‘lidagi pul yoki egallab turgan kreslosi emas, ular yo‘qolganda ham unda qoladigan xususiyatlar belgilaydi.

5. Insonni belgilaydigan 3 narsa

Mehnat. Halollik. Natija.

Odam o‘zi haqida istagancha gapirishi mumkin.

Ammo vaqt o‘tib uning kimligi harakatlaridan ko‘rinadi.

Mehnat — insonning intizomini ko‘rsatadi.
Halollik — xarakterini.
Erishgan natijalar esa gap bilan amal o‘rtasidagi farqni ochib beradi.

Shuning uchun obro‘ bir kunda paydo bo‘lmaydi. U har kuni qabul qilingan mayda qarorlardan yig‘iladi.

6. Insonni ichidan yemirishi mumkin bo‘lgan 3 xususiyat

Hasad. Kibr. G‘azab.

Hasad insonni o‘z yo‘lidan chalg‘itib, doim boshqalarning hayotiga qaratib qo‘yadi.

Kibr esa insonni o‘rganishdan to‘xtatadi. Chunki o‘zini hammadan ustun deb bilgan odam boshqadan saboq olishni istamaydi.

Nazoratsiz g‘azab esa bir necha daqiqada yillar davomida qurilgan munosabat, ishonch yoki obro‘ga zarar yetkazishi mumkin.

Bu hislarning paydo bo‘lishi insonni yomon qilmaydi. Muhimi — ular insonni boshqarib qolmasligi.

7. Aytish eng qiyin bo‘lgan 3 jumla

«Men seni sevaman».
«Meni kechir».
«Menga yordam ber».

Qizig‘i, inson ba’zan minglab odam oldida gapira oladi, ammo aynan shu uch jumla oldida to‘xtab qoladi.

«Men seni sevaman» — zaif tomoningizni ochishni talab qiladi.

«Meni kechir» — xatoni tan olishni.

«Menga yordam ber» esa hamma narsani yolg‘iz eplash shart emasligini qabul qilishni talab qiladi.

Shuning uchun bu jumlalar qisqa bo‘lsa ham, ularni aytish uchun katta ichki kuch kerak bo‘lishi mumkin.

Eng muhim «uchlik» esa sizniki bo‘lishi mumkin

Bu hikmatni qat’iy hayot qonuni sifatida qabul qilish shart emas. Ammo u insonga biroz to‘xtab, nimalar haqiqatan muhim ekanini o‘ylab ko‘rish imkonini beradi.

Balki siz uchun hayotdagi eng muhim uchlik boshqachadir: oila, sog‘liq va xotirjamlik. Yoki erkinlik, bilim va halollik.

Muhimi, qaysi uch narsani hech qanday boylikka almashtirmasligingizni o‘zingiz bilishingiz.

Chunki vaqt o‘tib inson ko‘pincha qancha pul topganini emas, kimni sevganini, kimga yaxshilik qilganini va qanday inson bo‘lib qolganini ko‘proq eslaydi.

Siz hayotda eng qadrli deb hisoblaydigan 3 narsa nima? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mental tozalash: o‘zingizni anglash uchun 3 muhim qadamMental tozalash: o‘zingizni anglash uchun 3 muhim qadamBugun, 00:02Qiyin davrdan chiqishga yordam beradigan 10 oddiy odat...Qiyin davrdan chiqishga yordam beradigan 10 oddiy odat...Kecha, 15:59"Hayot sinovlari"da Sizga asqotadigan 8 ta qattiq qoida..."Hayot sinovlari"da Sizga asqotadigan 8 ta qattiq qoida...Kecha, 06:46O‘zingizga ishonchni pasaytiruvchi 8 ibora: ularni nimaga almashtirish kerak?O‘zingizga ishonchni pasaytiruvchi 8 ibora: ularni nimaga almashtirish kerak?Kecha, 06:31Inson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladiInson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladiKecha, 00:19Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...11.08, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?