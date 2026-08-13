Universal avtomobillar nima uchun krossoverlardan ustun turadi

·71·Avto
Universal avtomobillar nima uchun krossoverlardan ustun turadi
Qisqacha

Universal avtomobillar krossoverlarga qaraganda kengligi, yuk ortish imkoniyatlari va yuqori tezlikdagi turg'unligi bilan oilalar uchun qulay transport vositasi bo'lib qolmoqda. Ular yirik avtomobillardek yuk ko'tarish qobiliyatini saqlagan holda, mukammal dinamika va boshqaruvni taqdim etadi. Bozorda tejamkor dizel modellaridan tortib hashamatli shooting brake va sport versiyalarigacha bo'lgan turli xil variantlar mavjud.

Soʻnggi yillarda avtomobil bozorida krossover va yoʻltanlamaslar mutlaq ustunlikka erishganiga qaramay, amaliyot va qulaylikni birinchi oʻringa qoʻyuvchi oilalar uchun universal (universal/estate) turkumidagi mashinalar oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq. Mutaxassislarning maʼlumot berishicha, oʻtgan yili sotilgan barcha yangi avtomobillarning uchdan ikki qismini aynan SUV moddalari tashkil etgan. Biroq, shunga qaramamay, universal kuzovli avtomobillar oʻzining anʼanaviy ishonchliligi va oʻziga xos afzalliklari bilan bozorda mustahkam oʻrin egallab turibdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Aksariyat xaridorlar universal avtomobillarni ularning kengligi, yuk ortish imkoniyatlari va yoʻldagi boshqarilishi krossoverlarga qaraganda ancha anʼanaviy hamda qulayligi uchun qadrlashadi. Britaniya bozoridagi tahlillarga koʻra, bu turdagi mashinalar ixlosmandlari kamaymayotganining asosiy sababi — ular yirik gabaritli mashinalar kabi yuk koʻtarish qobiliyatiga ega boʻlishi bilan birga, yuqori tezlikda turgʻunlik va mukammal dinamikani taqdim etadi.

Zamonaviy universal avtomobillarning oʻziga xos turlari

Bugungi kunda universal bozorida xilma-xillik juda yuqori. Xaridorlar uzoq masofalarga qatnovchi tejamkor dizel dvigatelli oddiy mashinalardan tortib, ajoyib qulaylikka ega hashamatli shooting brake modellarigacha tanlash imkoniyatiga ega. Qolaversa, sportkar darajasidagi tezlanish va oʻtkir boshqaruvni xohlovchilar uchun ham maxsus versiyalar mavjud boʻlib, ular har qanday did egasining ehtiyojini qondira oladi.

Mutaxassislar baholashicha, hozirgi kunda ushbu segmentda yetakchilikni qoʻlga kiritgan mutlaq chempion bu — Skoda Superb Estate modeli hisoblanadi. Oʻzining ulkan bagaj qismi, turfa xil quvvat agregatlari va haydash dinamikasi tufayli ushbu avtomobil yoʻl sinovlaridan eng yuqori besh yulduzli bahoni olishga muvaffaq boʻldi.

Bozordagi eng yaxshi modellar

Skoda Superb Estate yetakchilikni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, bugungi kunda Buyuk Britaniya bozorida eʼtiborga loyiq boshqa koʻplab muqobil variantlar ham talabga ega. Xaridorlar uchun tanlov imkoniyatlari juda keng:

  • Skoda Superb Estate — eng yuqori baholangan universal avtomobil
  • Turli xil tejamkor dizel va gidrid quvvat qurilmalariga ega modellar
  • Hashamatli va qulay shooting brake turkumidagi mashinalar
  • Superkarlar bilan raqobatlasha oladigan sport xarakterli modifikatsiyalar
Xulosa qilib aytganda, krossoverlarning ommabopligi pasaymayotgan bir paytda, universal avtomobillar oʻzining koʻp qirraliligi va haydash zavqi tufayli haqiqiy oilaviy transport vositasi sifatidagi mavqeini saqlanib qolmoqda. Har bir xaridor oʻzining ehtiyojlari va moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mukammal universal mashinani topishi mumkin.

UniversalAvtomobillarKrossoverSkodaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBritaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBugun, 12:24Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Bugun, 12:22Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiWaymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiBugun, 11:29Yandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaYandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 00:23Chevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiChevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiKecha, 23:23Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi