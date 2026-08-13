Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?

·69·Jamiyat
Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?
Qisqacha

O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 2026-2027 yangi o'quv yilidan raqamli texnologiyalar, innovatsion dasturlar va sun'iy intellekt imkoniyatlari faol qo'llanadi. «Ilk qadam» dasturining uchinchi nashri to'liq joriy etilib, «Bola, o'yin va pedagog» loyihasi orqali o'yinga asoslangan ta'lim yo'lga qo'yiladi. Bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish uchun «Quvnoq matematika» va «Bilag'on bolajon» o'quv-metodik majmualaridan foydalaniladi.

O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tashkilotlarini (MTT) 2026-2027 yangi o‘quv yiliga puxta tayyorlash, ta’lim-tarbiya jarayonini zamonaviy xalqaro standartlar asosida tashkil etish hamda bolalarning har tomonlama va mutanosib rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratish bo‘yicha ustuvor vazifalar va muhim yangiliklar belgilandi.

Mutasaddilar tomonidan ishlab chiqilgan yangi strategiyaga ko‘ra, bog‘chalarda o‘qitish tizimiga raqamli texnologiyalar, innovatsion o‘quv dasturlari va sun’iy intellekt imkoniyatlari faol tatbiq etiladi.

«Ilk qadam» dasturining 3-nashri va o‘yinga asoslangan ta’lim

Yangi o‘quv yilidan e’tiboran maktabgacha ta’lim tizimida qator muhim dastur va loyihalar amaliyotga joriy etiladi:

  • «Ilk qadam» dasturining yangi nashri: Ta’lim-tarbiya jarayoniga milliy «Ilk qadam» o‘quv dasturining takomillashtirilgan uchinchi nashri to‘liq joriy etiladi.

  • «Bola, o‘yin va pedagog» loyihasi: Bog‘chalarda quruq yodlashdan voz kechilib, «Bola, o‘yin va pedagog» loyihasi orqali o‘yinga asoslangan ta’lim bosqichma-bosqich yo‘lga qo‘yiladi.

  • Maxsus o‘quv-metodik majmualar: Bolalarning mantiqiy va tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantirishda «Quvnoq matematika» hamda «Bilag‘on bolajon» nomli yangi o‘quv-metodik majmualardan samarali foydalanish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

«Asosiy maqsad — bolani bog‘cha yoshidan boshlab erkin fikrlashga, atrof-muhitni o‘yinlar orqali anglashga va mantiqiy fikrlashga o‘rgatishdan iboratdir», — deyiladi belgilangan chora-tadbirlar sharhida.

Ekologik madaniyat, sog‘lom turmush va tarbiyachilar uchun sun’iy intellekt

Yangi o‘quv yilida nafaqat bolalarning ta’limi, balki ularda sog‘lom odatlarni shakllantirish va pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga ham alohida e’tibor qaratiladi.

  1. Ekologiya va xavfsizlik: Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyat va sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirish kuchaytiriladi. Bog‘chalarda bolalar uchun xavfsiz va ularning intellektual rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhit yaratiladi.

  2. Zamonaviy pedagoglar: Tarbiyachi va pedagoglarning kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish doirasida ularga zamonaviy ta’lim texnologiyalari, sun’iy intellekt (SI) hamda raqamli resurslardan ta’lim jarayonida foydalanish bo‘yicha maxsus ko‘nikmalar o‘rgatiladi.

Amalga oshirilayotgan ushbu kompleks islohotlar maktabgacha ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish va farzandlarimizning maktab ta’limiga puxta tayyorgarlik ko‘rib borishini ta’minlashga xizmat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UzbekistanFirst StepCheerful MathematicsBright Child
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu hodisadan barcha hayratda: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Bu hodisadan barcha hayratda: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Bugun, 12:34Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Bugun, 11:22Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 10:30Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Bugun, 10:26Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiNamanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiKecha, 22:00Farg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiFarg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi