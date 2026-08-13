Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?
O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 2026-2027 yangi o'quv yilidan raqamli texnologiyalar, innovatsion dasturlar va sun'iy intellekt imkoniyatlari faol qo'llanadi. «Ilk qadam» dasturining uchinchi nashri to'liq joriy etilib, «Bola, o'yin va pedagog» loyihasi orqali o'yinga asoslangan ta'lim yo'lga qo'yiladi. Bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish uchun «Quvnoq matematika» va «Bilag'on bolajon» o'quv-metodik majmualaridan foydalaniladi.
O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tashkilotlarini (MTT) 2026-2027 yangi o‘quv yiliga puxta tayyorlash, ta’lim-tarbiya jarayonini zamonaviy xalqaro standartlar asosida tashkil etish hamda bolalarning har tomonlama va mutanosib rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratish bo‘yicha ustuvor vazifalar va muhim yangiliklar belgilandi.
Mutasaddilar tomonidan ishlab chiqilgan yangi strategiyaga ko‘ra, bog‘chalarda o‘qitish tizimiga raqamli texnologiyalar, innovatsion o‘quv dasturlari va sun’iy intellekt imkoniyatlari faol tatbiq etiladi.
«Ilk qadam» dasturining 3-nashri va o‘yinga asoslangan ta’lim
Yangi o‘quv yilidan e’tiboran maktabgacha ta’lim tizimida qator muhim dastur va loyihalar amaliyotga joriy etiladi:
«Ilk qadam» dasturining yangi nashri: Ta’lim-tarbiya jarayoniga milliy «Ilk qadam» o‘quv dasturining takomillashtirilgan uchinchi nashri to‘liq joriy etiladi.
«Bola, o‘yin va pedagog» loyihasi: Bog‘chalarda quruq yodlashdan voz kechilib, «Bola, o‘yin va pedagog» loyihasi orqali o‘yinga asoslangan ta’lim bosqichma-bosqich yo‘lga qo‘yiladi.
Maxsus o‘quv-metodik majmualar: Bolalarning mantiqiy va tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantirishda «Quvnoq matematika» hamda «Bilag‘on bolajon» nomli yangi o‘quv-metodik majmualardan samarali foydalanish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.
«Asosiy maqsad — bolani bog‘cha yoshidan boshlab erkin fikrlashga, atrof-muhitni o‘yinlar orqali anglashga va mantiqiy fikrlashga o‘rgatishdan iboratdir», — deyiladi belgilangan chora-tadbirlar sharhida.
Ekologik madaniyat, sog‘lom turmush va tarbiyachilar uchun sun’iy intellekt
Yangi o‘quv yilida nafaqat bolalarning ta’limi, balki ularda sog‘lom odatlarni shakllantirish va pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga ham alohida e’tibor qaratiladi.
Ekologiya va xavfsizlik: Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyat va sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirish kuchaytiriladi. Bog‘chalarda bolalar uchun xavfsiz va ularning intellektual rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhit yaratiladi.
Zamonaviy pedagoglar: Tarbiyachi va pedagoglarning kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish doirasida ularga zamonaviy ta’lim texnologiyalari, sun’iy intellekt (SI) hamda raqamli resurslardan ta’lim jarayonida foydalanish bo‘yicha maxsus ko‘nikmalar o‘rgatiladi.
Amalga oshirilayotgan ushbu kompleks islohotlar maktabgacha ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish va farzandlarimizning maktab ta’limiga puxta tayyorgarlik ko‘rib borishini ta’minlashga xizmat qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…