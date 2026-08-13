Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdi
Lionel Messi otasi Xorxening vafotidan keyingi tanaffusdan so'ng 2026-yilgi Leagues Cup doirasida Klub Leon jamoasiga qarshi rasmiy o'yinda maydonga qaytdi. Uchrashuvda Klub Leon himoyachisi Xohan Romana Messining hujumini to'xtatib, uni quchoqlab ko'tardi va bu samimiy holat stadion muxlislarining olqishiga sabab bo'ldi.
Argentina terma jamoasi va Inter Mayami hujumchisi Lionel Messi otasining vafotidan keyingi tanaffusdan soʻng rasmiy oʻyinlar orqali yashil maydonga qaytdi. Goal.com xabar berishicha, 2026-yilgi Leagues Cup doirasida Meksikaning Klub Leon jamoasiga qarshi kechgan bahsda futbolchining boshidan oʻtgan qiziqarli hamda taʼsirli voqea jamoatchilik eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning ikkinchi boʻlimidagi hujumlardan birida maydon markazida toʻp bilan harakatlanayotgan argentinalik afsona raqib himoyachisini aldab oʻtmoqchi boʻldi. Biroq Klub Leon markaziy himoyachisi Xohan Romana hujumni muvaffaqiyatli toʻxtatib qoldi.
Maydondagi kutilmagan samimiy lahzaHujumni toʻxtatgan Kolumbiyalik himoyachi toʻpni olib qoʻyish bilan cheklanmay, Messini quchoqlab oldi va uni yer koʻtargancha bagʻriga bosdi. Yuzida keng tabassum bilan bajarilgan bu harakat butun stadion olqishiga sazovor boʻldi.
Kutilmagan bu holatdan soʻng Lionel Messining yuzida ham samimiy tabassum paydo boʻldi. Odatda raqobat shiddatli kechadigan bunday oʻyinlarda futbolchining gʻazablanmasdan, mazkur hazilomuz va iliq vaziyatni xotirjam qabul qilgani muxlislarga manzur keldi.
Ogʻir yoʻqotish va masʼuliyatMazkur oʻyin Messi uchun ruhiy jihatdan juda ogʻir davrga toʻgʻri keldi. Inter Mayami sardori yaqinda otasi Xorxening vafoti munosabati bilan qisqa muddatli taʼtil olib, oʻzining tugʻilib oʻsgan shahri Rosario shahriga safar qilgan edi.
Oʻzining yaqin insoni bilan vidolashib kelgan tajribali hujumchi darhol Florida shtati jamoasi safiga qaytdi va ularni navbatdagi muhim bahslarda maydonga boshlab tushdi. Jamoa ogʻir taqvim sharoitida oʻz sardoriga tayanib harakat qilishda davom etmoqda.
Inter Mayami endi oldinda turgan Major League Soccer doirasidagi yakshanba kungi Nashville jamoasiga qarshi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Lionel Messining safga qaytishi va uning ruhiy holati jamoaning oldingi chiziqdagi imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda.
…