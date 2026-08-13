Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdi

·52·Sport
Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdi
Qisqacha

Lionel Messi otasi Xorxening vafotidan keyingi tanaffusdan so'ng 2026-yilgi Leagues Cup doirasida Klub Leon jamoasiga qarshi rasmiy o'yinda maydonga qaytdi. Uchrashuvda Klub Leon himoyachisi Xohan Romana Messining hujumini to'xtatib, uni quchoqlab ko'tardi va bu samimiy holat stadion muxlislarining olqishiga sabab bo'ldi.

Argentina terma jamoasi va Inter Mayami hujumchisi Lionel Messi otasining vafotidan keyingi tanaffusdan soʻng rasmiy oʻyinlar orqali yashil maydonga qaytdi. Goal.com xabar berishicha, 2026-yilgi Leagues Cup doirasida Meksikaning Klub Leon jamoasiga qarshi kechgan bahsda futbolchining boshidan oʻtgan qiziqarli hamda taʼsirli voqea jamoatchilik eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimidagi hujumlardan birida maydon markazida toʻp bilan harakatlanayotgan argentinalik afsona raqib himoyachisini aldab oʻtmoqchi boʻldi. Biroq Klub Leon markaziy himoyachisi Xohan Romana hujumni muvaffaqiyatli toʻxtatib qoldi.

Maydondagi kutilmagan samimiy lahza

Hujumni toʻxtatgan Kolumbiyalik himoyachi toʻpni olib qoʻyish bilan cheklanmay, Messini quchoqlab oldi va uni yer koʻtargancha bagʻriga bosdi. Yuzida keng tabassum bilan bajarilgan bu harakat butun stadion olqishiga sazovor boʻldi.

Kutilmagan bu holatdan soʻng Lionel Messining yuzida ham samimiy tabassum paydo boʻldi. Odatda raqobat shiddatli kechadigan bunday oʻyinlarda futbolchining gʻazablanmasdan, mazkur hazilomuz va iliq vaziyatni xotirjam qabul qilgani muxlislarga manzur keldi.

Ogʻir yoʻqotish va masʼuliyat

Mazkur oʻyin Messi uchun ruhiy jihatdan juda ogʻir davrga toʻgʻri keldi. Inter Mayami sardori yaqinda otasi Xorxening vafoti munosabati bilan qisqa muddatli taʼtil olib, oʻzining tugʻilib oʻsgan shahri Rosario shahriga safar qilgan edi.

Oʻzining yaqin insoni bilan vidolashib kelgan tajribali hujumchi darhol Florida shtati jamoasi safiga qaytdi va ularni navbatdagi muhim bahslarda maydonga boshlab tushdi. Jamoa ogʻir taqvim sharoitida oʻz sardoriga tayanib harakat qilishda davom etmoqda.

Inter Mayami endi oldinda turgan Major League Soccer doirasidagi yakshanba kungi Nashville jamoasiga qarshi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Lionel Messining safga qaytishi va uning ruhiy holati jamoaning oldingi chiziqdagi imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda.

Lionel MessiInter MayamiLeagues CupKlub LeonFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaZion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaBugun, 12:38Elliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorElliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorBugun, 12:34Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaYuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaBugun, 12:12Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:57Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiEduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiBugun, 10:376 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdiBugun, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi