Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqda

·28·Sport
Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqda
Qisqacha

Yuventus Pari Sen-Jermenga o'tishi kutilayotgan Zion Suzukini iyun oyigacha ijaraga olish bo'yicha faol muzokaralar olib bormoqda. Goal.com va La Gazzetta dello Sport ma'lumotlariga ko'ra, Pari Sen-Jermen Parma darvozaboni uchun 35 million yevro to'lab, transferni amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishgan. 2002 yilda tug'ilgan yaponiyalik darvozabon mavsum oxirigacha A Seriyada muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun Turinga qaytishga ijobiy munosabat bildirmoqda.

Italiyaning Yuventus klubi Pari Sen-Jermen safiga qoʻshilishi kutilayotgan darvozabon Zion Suzukini ijaraga olish boʻyicha faol muzokaralar olib bormoqda. Turinliklar yangi mavsum oldidan asosiy darvozabon muammosini tezroq hal etishni maqsad qilgan va yaponiyalik posbonni darhol A Seriyaga qaytarishga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri va La Gazzetta dello Sport maʼlumotiga koʻra, Pari Sen-Jermen klubi Parma darvozaboni uchun 35 million yevro miqdorida transfer summasini toʻlab, uni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha kelishuvga erishgan. Parijliklar bu transferni tez orada rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Biroq Yuventus rahbariyati yuzaga kelgan bu vaziyatdan foydalanib qolishga urinmoqda.

Qari sinyora laqabli Turin klubi 2002 yilda tugʻilgan darvozabonni ijaraga olish taklifi bilan chiqdi. Unga koʻra, futbolchi joriy mavsum oxirigacha, aniqrogʻi iyun oyigacha Turinda toʻp surishi kerak. Yuventus bu orqali tarkibdagi darvozabonlar chizigʻini tezkorlik bilan kuchaytirib olishni rejalashtirmoqda.

Futbolchining pozitsiyasi va Parij klubining qarori

Zion Suzukining oʻzi Yuventus taklifiga ijobiy munosabat bildirgan. Manbalarga koʻra, yaponiyalik posbon mavsum oxirigacha Italiyaga qaytishga va A Seriyada muntazam ravishda oʻyin amaliyotiga ega boʻlishga qarshi emas. U Yevropaning top-klublaridan birida oʻynash imkoniyatidan mamnun ekanini bildirgan va bu transferga tayyorligini maʼlum qilgan.

Hozircha barcha masala Pari Sen-Jermen bosh murabbiyi Luis Enrike va klub rahbariyatining yakuniy qaroriga bogʻlib turibdi. Parijliklar futbolchining yaqin kelajagi borasida aniq qarorga kelgachgina, shartnoma shartlari va maoshni taqsimlash masalalari boʻyicha batafsil muzokaralar boshlanadi.

Oldinda hal qiluvchi soatlar kutmoqda

Yuventus rahbariyati Fransiya klubini ijaraga rozilik berishga koʻndirish uchun bor imkoniyatini ishga solmoqda. Agar Pari Sen-Jermen ijobiy javob bersa, ikki klub darhol moliyaviy tafsilotlar, jumladan, futbolchining maoshini qanday taqsimlash boʻyicha kelishib olishi kerak boʻladi.

Turin klubi bu transferni imkon qadar tezroq yakunlab, bosh murabbiy Luchano Spallettiga yangi asosiy darvozabonni taqdim etishni istamoqda. Kelasi kunlarda boʻlib oʻtadigan muzokaralar ushbu murakkab transfer operatsiyasining taqdirini hal qiladi.

Agar kelishuv tez fursatda amalga oshsa, Zion Suzuki mashgʻulot jarayoniga qoʻshilib, jamoaning taktik uslubiga moslashish uchun yetarlicha vaqtga ega boʻladi. Yuventus chempionatdagi ilk oʻyinida Frosinone bilan bahs yuritadi va klub yangi darvozabonining ushbu uchrashuvga tayyor boʻlishini istamoqda.

YuventusPari Sen-JermenZion SuzukiA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaZion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaBugun, 12:38Elliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorElliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorBugun, 12:34Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:57Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiEduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiBugun, 10:37Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiLionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiBugun, 10:136 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdiBugun, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi