Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqda
Yuventus Pari Sen-Jermenga o'tishi kutilayotgan Zion Suzukini iyun oyigacha ijaraga olish bo'yicha faol muzokaralar olib bormoqda. Goal.com va La Gazzetta dello Sport ma'lumotlariga ko'ra, Pari Sen-Jermen Parma darvozaboni uchun 35 million yevro to'lab, transferni amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishgan. 2002 yilda tug'ilgan yaponiyalik darvozabon mavsum oxirigacha A Seriyada muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun Turinga qaytishga ijobiy munosabat bildirmoqda.
Italiyaning Yuventus klubi Pari Sen-Jermen safiga qoʻshilishi kutilayotgan darvozabon Zion Suzukini ijaraga olish boʻyicha faol muzokaralar olib bormoqda. Turinliklar yangi mavsum oldidan asosiy darvozabon muammosini tezroq hal etishni maqsad qilgan va yaponiyalik posbonni darhol A Seriyaga qaytarishga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri va La Gazzetta dello Sport maʼlumotiga koʻra, Pari Sen-Jermen klubi Parma darvozaboni uchun 35 million yevro miqdorida transfer summasini toʻlab, uni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha kelishuvga erishgan. Parijliklar bu transferni tez orada rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Biroq Yuventus rahbariyati yuzaga kelgan bu vaziyatdan foydalanib qolishga urinmoqda.
Qari sinyora laqabli Turin klubi 2002 yilda tugʻilgan darvozabonni ijaraga olish taklifi bilan chiqdi. Unga koʻra, futbolchi joriy mavsum oxirigacha, aniqrogʻi iyun oyigacha Turinda toʻp surishi kerak. Yuventus bu orqali tarkibdagi darvozabonlar chizigʻini tezkorlik bilan kuchaytirib olishni rejalashtirmoqda.
Futbolchining pozitsiyasi va Parij klubining qaroriZion Suzukining oʻzi Yuventus taklifiga ijobiy munosabat bildirgan. Manbalarga koʻra, yaponiyalik posbon mavsum oxirigacha Italiyaga qaytishga va A Seriyada muntazam ravishda oʻyin amaliyotiga ega boʻlishga qarshi emas. U Yevropaning top-klublaridan birida oʻynash imkoniyatidan mamnun ekanini bildirgan va bu transferga tayyorligini maʼlum qilgan.
Hozircha barcha masala Pari Sen-Jermen bosh murabbiyi Luis Enrike va klub rahbariyatining yakuniy qaroriga bogʻlib turibdi. Parijliklar futbolchining yaqin kelajagi borasida aniq qarorga kelgachgina, shartnoma shartlari va maoshni taqsimlash masalalari boʻyicha batafsil muzokaralar boshlanadi.
Oldinda hal qiluvchi soatlar kutmoqdaYuventus rahbariyati Fransiya klubini ijaraga rozilik berishga koʻndirish uchun bor imkoniyatini ishga solmoqda. Agar Pari Sen-Jermen ijobiy javob bersa, ikki klub darhol moliyaviy tafsilotlar, jumladan, futbolchining maoshini qanday taqsimlash boʻyicha kelishib olishi kerak boʻladi.
Turin klubi bu transferni imkon qadar tezroq yakunlab, bosh murabbiy Luchano Spallettiga yangi asosiy darvozabonni taqdim etishni istamoqda. Kelasi kunlarda boʻlib oʻtadigan muzokaralar ushbu murakkab transfer operatsiyasining taqdirini hal qiladi.
Agar kelishuv tez fursatda amalga oshsa, Zion Suzuki mashgʻulot jarayoniga qoʻshilib, jamoaning taktik uslubiga moslashish uchun yetarlicha vaqtga ega boʻladi. Yuventus chempionatdagi ilk oʻyinida Frosinone bilan bahs yuritadi va klub yangi darvozabonining ushbu uchrashuvga tayyor boʻlishini istamoqda.
…