Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradi

·0·Avto
Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradi

Britaniyaning Watt Electric Vehicle Company (WEVC) avtomobilsozlik kompaniyasi Qatarning yirik investorlaridan biri boʻlgan JTA bilan strategik shartnoma imzoladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kelishuv doirasida Qatarda mamlakatdagi ilk maxsus elektromobillar ishlab chiqarish zavodi barpo etiladi va u yerda ikkita yangi model – yengil avtomobil hamda oʻlchami oʻrtacha boʻlgan tijorat furgoni konveyerdan chiqariladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining 2026-yilgi Innovatsiya mukofoti sovrindori boʻlgan WEVC kompaniyasi ushbu yirik loyihaning ilk bosqichini 2028-yil boshida ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Zavodning dastlabki yillik ishlab chiqarish quvvati 5 ming dona avtomobilni tashkil etadi, biroq kelgusida bu koʻrsatkichni sezilarli darajada oshirish koʻzda tutilgan. Ushbu hamkorlik Qatarning transport sohasini diversifikatsiya qilish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish yoʻlidagi muhim qadamdir.

Innovatsion platforma va muhandislik yechimlari

Yangi avtomobillarni loyihalash va muhandislik ishlari toʻliq WEVC mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi. Kompaniya buning uchun Buyuk Britaniyaning Midlend grafligida yangi bino ochishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, uning Kornuoll va Vustershir hududlarida ham bazalari mavjud boʻlib, ular umumiy muhandislik jarayonini muvofiqlashtirib boradi.

Qatarda ishlab chiqariladigan transport vositalari va kelgusida taqdim etiladigan boshqa modellar WEVC tomonidan ishlab chiqilgan PACES nomli alyuminiy suzish taxtasi (skateboard) shassisiga asoslanadi. Ushbu innovatsion platforma patentlangan ekstrudirovka qilingan detallar va ulanish qismlaridan foydalanadi. Bu esa yigʻish jarayonini soddalashtirib, ishlab chiqarish xarajatlarini keskin kamaytirish imkonini beradi.

Global miqyosdagi kengayish rejalari

WEVC asoschisi va bosh direktori Nil Yeytsning taʼkidlashicha, qatarlik investorlar bilan tuzilgan ushbu kelishuv kompaniyaning Buyuk Britaniyada oʻz elektromobil ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish boʻyicha mavjud rejalarini sezilarli darajada tezlashtiradi. Mazkur loyiha kelgusida AQSh va Osiyo mintaqalarida ham shunday sunʼiy yoʻldosh korxonalarni ochish uchun asosiy namuna boʻlib xizmat qiladi.

Kompaniya rahbariyati butun dunyo boʻylab mahalliy ishlab chiqarish operatsiyalarida ishonchli hamkor boʻlishni maqsad qilgan. WEVC tomonidan qoʻllanilayotgan avtomobil ishlab chiqarish usuli turli geosiyosiy qiyinchiliklar, jumladan, bojxona toʻsiqlarining oshishiga qarshi kurashishda eng samarali yechimlardan biri sifatida baholanmoqda. Shuningdek, bu yondashuv kapital xarajatlarning pastligi bilan ham yuqori iqtisodiy samaradorlikni taʼminlaydi.

WEVCElektromobilQatarga zavodPACES shassisiAvtomobilsozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Bugun, 12:22Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiWaymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiBugun, 11:29Universal avtomobillar nima uchun krossoverlardan ustun turadiUniversal avtomobillar nima uchun krossoverlardan ustun turadiBugun, 10:22Yandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaYandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 00:23Chevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiChevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiKecha, 23:23Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi