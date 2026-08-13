Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradi
Britaniyaning Watt Electric Vehicle Company (WEVC) avtomobilsozlik kompaniyasi Qatarning yirik investorlaridan biri boʻlgan JTA bilan strategik shartnoma imzoladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kelishuv doirasida Qatarda mamlakatdagi ilk maxsus elektromobillar ishlab chiqarish zavodi barpo etiladi va u yerda ikkita yangi model – yengil avtomobil hamda oʻlchami oʻrtacha boʻlgan tijorat furgoni konveyerdan chiqariladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashrining 2026-yilgi Innovatsiya mukofoti sovrindori boʻlgan WEVC kompaniyasi ushbu yirik loyihaning ilk bosqichini 2028-yil boshida ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Zavodning dastlabki yillik ishlab chiqarish quvvati 5 ming dona avtomobilni tashkil etadi, biroq kelgusida bu koʻrsatkichni sezilarli darajada oshirish koʻzda tutilgan. Ushbu hamkorlik Qatarning transport sohasini diversifikatsiya qilish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish yoʻlidagi muhim qadamdir.
Innovatsion platforma va muhandislik yechimlariYangi avtomobillarni loyihalash va muhandislik ishlari toʻliq WEVC mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi. Kompaniya buning uchun Buyuk Britaniyaning Midlend grafligida yangi bino ochishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, uning Kornuoll va Vustershir hududlarida ham bazalari mavjud boʻlib, ular umumiy muhandislik jarayonini muvofiqlashtirib boradi.
Qatarda ishlab chiqariladigan transport vositalari va kelgusida taqdim etiladigan boshqa modellar WEVC tomonidan ishlab chiqilgan PACES nomli alyuminiy suzish taxtasi (skateboard) shassisiga asoslanadi. Ushbu innovatsion platforma patentlangan ekstrudirovka qilingan detallar va ulanish qismlaridan foydalanadi. Bu esa yigʻish jarayonini soddalashtirib, ishlab chiqarish xarajatlarini keskin kamaytirish imkonini beradi.
Global miqyosdagi kengayish rejalariWEVC asoschisi va bosh direktori Nil Yeytsning taʼkidlashicha, qatarlik investorlar bilan tuzilgan ushbu kelishuv kompaniyaning Buyuk Britaniyada oʻz elektromobil ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish boʻyicha mavjud rejalarini sezilarli darajada tezlashtiradi. Mazkur loyiha kelgusida AQSh va Osiyo mintaqalarida ham shunday sunʼiy yoʻldosh korxonalarni ochish uchun asosiy namuna boʻlib xizmat qiladi.
Kompaniya rahbariyati butun dunyo boʻylab mahalliy ishlab chiqarish operatsiyalarida ishonchli hamkor boʻlishni maqsad qilgan. WEVC tomonidan qoʻllanilayotgan avtomobil ishlab chiqarish usuli turli geosiyosiy qiyinchiliklar, jumladan, bojxona toʻsiqlarining oshishiga qarshi kurashishda eng samarali yechimlardan biri sifatida baholanmoqda. Shuningdek, bu yondashuv kapital xarajatlarning pastligi bilan ham yuqori iqtisodiy samaradorlikni taʼminlaydi.
…