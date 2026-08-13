Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi

·27·Sport
Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi
Qisqacha

Mikel Arteta Chelsi va Manchester Yunaytedning Maylz Lyuis-Skelliga qiziqishi Arsenal uchun ijobiy belgi ekanini aytdi. 19 yoshli futbolchining transferi borasida jiddiy asoslar yo'q va u Emireyts stadionida qolishi kutilmoqda. Arsenal o'z akademiyasi tarbiyalanuvchisini sotish niyatida emas, Lyuis-Skellining o'zi ham klubdan ketmoqchi ekaniga ishora qilmagan.

Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta yosh iqtidorli yarim himoyachi Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi transfer mish-mishlariga izoh berdi. Ingliz futbolchisi xizmatiga Angliya Premer-ligasining boshqa grandlari — Chelsi va Manchester Yunayted qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Mutaxassisning fikricha, bunday raqobatli qiziqish klub uchun ijobiy belgi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli Angliya terma jamoasi a'zosining transferi borasida jiddiy asoslar yo'q va u Emireyts stadionida qolishi kutilmoqda. Londonliklar o'z akademiyasi tarbiyalanuvchisini sotish niyatida emas, futbolchining o'zi ham shimoliy Londondan ketish istagida ekanligiga hech qanday ishora yo'q. Mikel Arteta Como jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinidan so'ng matbuot vakillarining savollariga javob berar ekan, yosh futbolchining salohiyatini yuqori baholadi.

Yosh iqtidorlarga bo'lgan qiziqish — yaxshi belgi

Artetaning ta'kidlashicha, asosiy raqiblarning e'tiborini tortish klub to'g'ri yo'nalishda ketayotganini va tarbiyalanuvchilar o'z ishini a'lo darajada bajarayotganini anglatadi. Fabrizio Romano keltirib o'tgan iqtibosga ko'ra, ispaniyalik mutaxassis o'z futbolchilari atrofidagi mish-mishlarga alohida to'xtalib o'tishni istamagan, biroq bu holat jamoaning o'sishidan dalolat berishini qayd etgan.

Maylz Lyuis-Skelli o'rtoqlik uchrashuvida Como darvozasini ishg'ol qilib, o'zining ulkan salohiyatini yana bir bor namoyish etdi. U jamoa safida o'tgan mavsum boshqalarga qaraganda kamroq maydonga tushgan bo'lsa-da, chempionat so'nggidagi muhim o'yinlarda markaziy chiziqda ishonchli harakat qildi. Ayniqsa, uning mavsum yakunidagi muvaffaqiyatli o'yinlari va Chempionlar ligasi doirasidagi PSJga qarshi bahsdagi harakatlari ko'pchilikning e'tiborini tortdi.

Kutilayotgan og'ir va talabchan yangi mavsumda yosh futbolchi Arsenal safida muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Mikel Arteta qo'l ostida o'z mahoratini oshirib borayotgan yarim himoyachi London klubining kelajagi uchun asosiy figuralardan biriga aylanishi shubhasiz.

ArsenalMikel ArtetaMaylz Lyuis-SkelliChelsiManchester Yunayted
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaYuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaBugun, 12:12Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiEduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiBugun, 10:37Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiLionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiBugun, 10:136 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdiBugun, 09:45Messi maydonga qaytdi, ammo «Inter Mayami» yutqazdi (video)Messi maydonga qaytdi, ammo «Inter Mayami» yutqazdi (video)Bugun, 09:38Otasizlik dardini his qilgan inson: Messi marhum otasiga maktub yozdi (video)Otasizlik dardini his qilgan inson: Messi marhum otasiga maktub yozdi (video)Bugun, 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi