Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi
Mikel Arteta Chelsi va Manchester Yunaytedning Maylz Lyuis-Skelliga qiziqishi Arsenal uchun ijobiy belgi ekanini aytdi. 19 yoshli futbolchining transferi borasida jiddiy asoslar yo'q va u Emireyts stadionida qolishi kutilmoqda. Arsenal o'z akademiyasi tarbiyalanuvchisini sotish niyatida emas, Lyuis-Skellining o'zi ham klubdan ketmoqchi ekaniga ishora qilmagan.
Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta yosh iqtidorli yarim himoyachi Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi transfer mish-mishlariga izoh berdi. Ingliz futbolchisi xizmatiga Angliya Premer-ligasining boshqa grandlari — Chelsi va Manchester Yunayted qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Mutaxassisning fikricha, bunday raqobatli qiziqish klub uchun ijobiy belgi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli Angliya terma jamoasi a'zosining transferi borasida jiddiy asoslar yo'q va u Emireyts stadionida qolishi kutilmoqda. Londonliklar o'z akademiyasi tarbiyalanuvchisini sotish niyatida emas, futbolchining o'zi ham shimoliy Londondan ketish istagida ekanligiga hech qanday ishora yo'q. Mikel Arteta Como jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinidan so'ng matbuot vakillarining savollariga javob berar ekan, yosh futbolchining salohiyatini yuqori baholadi.
Yosh iqtidorlarga bo'lgan qiziqish — yaxshi belgiArtetaning ta'kidlashicha, asosiy raqiblarning e'tiborini tortish klub to'g'ri yo'nalishda ketayotganini va tarbiyalanuvchilar o'z ishini a'lo darajada bajarayotganini anglatadi. Fabrizio Romano keltirib o'tgan iqtibosga ko'ra, ispaniyalik mutaxassis o'z futbolchilari atrofidagi mish-mishlarga alohida to'xtalib o'tishni istamagan, biroq bu holat jamoaning o'sishidan dalolat berishini qayd etgan.
Maylz Lyuis-Skelli o'rtoqlik uchrashuvida Como darvozasini ishg'ol qilib, o'zining ulkan salohiyatini yana bir bor namoyish etdi. U jamoa safida o'tgan mavsum boshqalarga qaraganda kamroq maydonga tushgan bo'lsa-da, chempionat so'nggidagi muhim o'yinlarda markaziy chiziqda ishonchli harakat qildi. Ayniqsa, uning mavsum yakunidagi muvaffaqiyatli o'yinlari va Chempionlar ligasi doirasidagi PSJga qarshi bahsdagi harakatlari ko'pchilikning e'tiborini tortdi.
Kutilayotgan og'ir va talabchan yangi mavsumda yosh futbolchi Arsenal safida muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Mikel Arteta qo'l ostida o'z mahoratini oshirib borayotgan yarim himoyachi London klubining kelajagi uchun asosiy figuralardan biriga aylanishi shubhasiz.
…