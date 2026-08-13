Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadi
Mikel Arteta yangi yarim himoyachi Bruno Gimaraesning Arsenal safida maydonga tushishga bo'lgan kuchli ishtiyoqi va yuqori motivatsiyasini alohida e'tirof etdi. Jahon chempionatidan keyingi ta'tilidan qaytgan futbolchi bor-yo'g'i uchta mashg'ulotda qatnashganiga qaramay, Komoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida debyut qildi. Emirates stadionida o'tgan bahs 1:1 hisobida yakunlandi, penaltilar seriyasida esa Arsenal 4:3 hisobida g'alaba qozondi.
Arsenal jamoasining bosh murabbiyi Mikel Arteta yangi transfer qilingan yarim himoyachi Bruno Gimaraesning klub safidagi debyutiga intilishi va uning yuqori motivatsiyasidan hayratda qolganini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, braziliyalik futbolchi Nyuasl orqali amalga oshirilgan shov-shuvli oʻtishdan soʻng, Emirates stadionida Komo jamoasiga qarshi kechgan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida ilk bor Arsenal libosini kiyib maydonga tushdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatidan keyingi ta'tilidan qaytgach, bor-yoʻgʻi uchta mashgʻulotda qatnashganiga qaramay, yarim himoyachi oʻyin davomida oʻtkir va jamoaning markaziy chizigʻiga tezda moslashishga tayyor ekanini koʻrsatdi. Uchrashuv 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi va tomonlar muxlislar quvonchi uchun penaltilar seriyasiga murojaat qilishdi.
Debyut va murabbiy e'tirofiMikel Artetaning ta'kidlashicha, futbolchining jamoaga kelgan ilk daqiqalardanoq maydonga tushishni va muxlislar qarshisida oʻynashni qanchalik istagani sezilib turgan. "U atigi uchta mashgʻulotda qatnashdi, lekin yaxshi koʻrindi va bugun bir necha daqiqa oʻynashni qattiq talab qildi", — deya izoh berdi ispaniyalik mutaxassis jurnalistlarga.
Arteta futbolchining darhol oʻzini koʻrsatishga boʻlgan ishtiyoqi jamoada kuchli aloqa oʻrnatilishiga xizmat qilishini va bu kelgusida Arsenalning yanada kuchayishiga turtki boʻlishini qoʻshimcha qildi. Ushbu oʻrtoqlik uchrashuvi taktik tajribalar bilan bir qatorda yosh iste'dodlar va yangi kelganlarning imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish uchun ajoyib imkoniyat boʻldi.
Maydondagi voqealar va penaltilar seriyasiOʻyinning ilk daqiqalaridanoq faollik koʻrsatgan yosh iqtidor egasi Maylz Lyuis-Skelli Komo darvozaboni Jan Byutesning xatosidan unumli foydalanib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Emirates jamoatchiligi oldida yurak isorati bilan nishonlagan bu gol klub akademiyasining salohiyatini yana bir bor namoyish etdi. Ammo tanaffusgacha boʻlgan vaqt oraligʻida Martin Baturina Kepa Arrisabalaganing darvozasini ishgʻol qilib, muvozanatni tikladi.
Asosiy vaqt durang bilan tugagach, gʻolibni aniqlash uchun penaltilar seriyasi ijro etildi. Unda Arsenal 4:3 hisobida zafar quchdi va hal qiluvchi 11 metrlik jarima zarbasini yana bir yangi futbolchi Xristos Tsolis muvaffaqiyatli amalga oshirdi.
Kiyinish xonasidagi gʻolibona mentalitetUchrashuvdan soʻng fikr bildirar ekan, yarim himoyachi Mikel Merino jamoaning kuboklar yutishda davom etishga boʻlgan umumiy ishtiyoqi va birgalikdagi harakatlariga toʻxtaldi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonga tushib oʻzining eng yaxshi imkoniyatlarini koʻrsatishga va ingliz futboli choʻqqisiga koʻtarilgan muxlislarning ishonchini oqlashga tayyor.
Merino bu libosni kiyish katta mas'uliyat ekanini ta'kidlab, har bir oʻyin ular uchun yangi final ekanini va faqat gʻalaba uchun kurashishlarini qayd etdi.
…