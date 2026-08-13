Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadi

·37·Sport
Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadi
Qisqacha

Mikel Arteta yangi yarim himoyachi Bruno Gimaraesning Arsenal safida maydonga tushishga bo'lgan kuchli ishtiyoqi va yuqori motivatsiyasini alohida e'tirof etdi. Jahon chempionatidan keyingi ta'tilidan qaytgan futbolchi bor-yo'g'i uchta mashg'ulotda qatnashganiga qaramay, Komoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida debyut qildi. Emirates stadionida o'tgan bahs 1:1 hisobida yakunlandi, penaltilar seriyasida esa Arsenal 4:3 hisobida g'alaba qozondi.

Arsenal jamoasining bosh murabbiyi Mikel Arteta yangi transfer qilingan yarim himoyachi Bruno Gimaraesning klub safidagi debyutiga intilishi va uning yuqori motivatsiyasidan hayratda qolganini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, braziliyalik futbolchi Nyuasl orqali amalga oshirilgan shov-shuvli oʻtishdan soʻng, Emirates stadionida Komo jamoasiga qarshi kechgan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida ilk bor Arsenal libosini kiyib maydonga tushdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatidan keyingi ta'tilidan qaytgach, bor-yoʻgʻi uchta mashgʻulotda qatnashganiga qaramay, yarim himoyachi oʻyin davomida oʻtkir va jamoaning markaziy chizigʻiga tezda moslashishga tayyor ekanini koʻrsatdi. Uchrashuv 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi va tomonlar muxlislar quvonchi uchun penaltilar seriyasiga murojaat qilishdi.

Debyut va murabbiy e'tirofi

Mikel Artetaning ta'kidlashicha, futbolchining jamoaga kelgan ilk daqiqalardanoq maydonga tushishni va muxlislar qarshisida oʻynashni qanchalik istagani sezilib turgan. "U atigi uchta mashgʻulotda qatnashdi, lekin yaxshi koʻrindi va bugun bir necha daqiqa oʻynashni qattiq talab qildi", — deya izoh berdi ispaniyalik mutaxassis jurnalistlarga.

Arteta futbolchining darhol oʻzini koʻrsatishga boʻlgan ishtiyoqi jamoada kuchli aloqa oʻrnatilishiga xizmat qilishini va bu kelgusida Arsenalning yanada kuchayishiga turtki boʻlishini qoʻshimcha qildi. Ushbu oʻrtoqlik uchrashuvi taktik tajribalar bilan bir qatorda yosh iste'dodlar va yangi kelganlarning imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish uchun ajoyib imkoniyat boʻldi.

Maydondagi voqealar va penaltilar seriyasi

Oʻyinning ilk daqiqalaridanoq faollik koʻrsatgan yosh iqtidor egasi Maylz Lyuis-Skelli Komo darvozaboni Jan Byutesning xatosidan unumli foydalanib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Emirates jamoatchiligi oldida yurak isorati bilan nishonlagan bu gol klub akademiyasining salohiyatini yana bir bor namoyish etdi. Ammo tanaffusgacha boʻlgan vaqt oraligʻida Martin Baturina Kepa Arrisabalaganing darvozasini ishgʻol qilib, muvozanatni tikladi.

Asosiy vaqt durang bilan tugagach, gʻolibni aniqlash uchun penaltilar seriyasi ijro etildi. Unda Arsenal 4:3 hisobida zafar quchdi va hal qiluvchi 11 metrlik jarima zarbasini yana bir yangi futbolchi Xristos Tsolis muvaffaqiyatli amalga oshirdi.

Kiyinish xonasidagi gʻolibona mentalitet

Uchrashuvdan soʻng fikr bildirar ekan, yarim himoyachi Mikel Merino jamoaning kuboklar yutishda davom etishga boʻlgan umumiy ishtiyoqi va birgalikdagi harakatlariga toʻxtaldi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonga tushib oʻzining eng yaxshi imkoniyatlarini koʻrsatishga va ingliz futboli choʻqqisiga koʻtarilgan muxlislarning ishonchini oqlashga tayyor.

Merino bu libosni kiyish katta mas'uliyat ekanini ta'kidlab, har bir oʻyin ular uchun yangi final ekanini va faqat gʻalaba uchun kurashishlarini qayd etdi.

ArsenalMikel ArtetaBruno GimaraesKomoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha